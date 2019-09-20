 Ідея, м'яко кажучи, абсурдна. Гіперлупа в Україні не буде, - Криклій відмовився від проєкту Омеляна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наше місто.

"Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше, і простіше. У нашому випадку, на жаль, гіперлупа не буде", - сказав міністр.

При цьому Криклій підкреслив, що хоче, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально в усіх напрямках.

Hyperloop - проєкт вакуумного високошвидкісного поїзда, запропонований у 2013 році американським венчурним підприємцем Ілоном Маском. За словами Маска, швидкість поїздів зможе досягати до 1220 км/год. На сьогодні, проєкт до кінця не реалізовано. На випробуваннях вдалося досягти максимальної швидкості близько 450-460 км/год.

У 2018 році ексміністр інфраструктури Володимир Омелян виявив бажання підключитися до глобального проєкту Hyperloop. Будівництво тестового майданчика для Hyperloop планувалося в рамках розвитку індустріального парку в Дніпрі.

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