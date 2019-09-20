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 Політика України, Технології
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Все про:транспорт (388) Мінінфраструктури (318) Омелян (549) Криклій (13)

 Ідея, м'яко кажучи, абсурдна. Гіперлупа в Україні не буде, - Криклій відмовився від проєкту Омеляна

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не планує займатися реалізацією проєкту Hyperloop в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наше місто.

"Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше, і простіше. У нашому випадку, на жаль, гіперлупа не буде", - сказав міністр.

При цьому Криклій підкреслив, що хоче, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально в усіх напрямках.

Hyperloop - проєкт вакуумного високошвидкісного поїзда, запропонований у 2013 році американським венчурним підприємцем Ілоном Маском. За словами Маска, швидкість поїздів зможе досягати до 1220 км/год. На сьогодні, проєкт до кінця не реалізовано. На випробуваннях вдалося досягти максимальної швидкості близько 450-460 км/год.

У 2018 році ексміністр інфраструктури Володимир Омелян виявив бажання підключитися до глобального проєкту Hyperloop. Будівництво тестового майданчика для Hyperloop планувалося в рамках розвитку індустріального парку в Дніпрі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149678
 
 
 Топ коментарі
 
Была гиперзалупа от мародёра. Мародёра кышнули - фантастика для воровства окончилась.
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Теперь будут тырить по карманам, ведь они ничего зелупам не обещали. Поурезали всю социалку, медицину, науку и образование. Увеличили расходы на содержание офиса Зели и прокуроров.
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Гипер жопу теперь получите Зебилы
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Была *********** от мародёра. Мародёра кышнули - фантастика для воровства окончилась.
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Вовка, вистачить вже по роялю своєю мінілупаю стукати.
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Цапе, тебе " гугиль пєрєводчик" видав. Слово "вистачить" у твому реченні має зовсім інше значення. Так шо за парєбрик
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Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще...", - сказал министр. Источник: https://censor.net.ua/n3149678

😁😁😁
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Всім насрати на те, що ти там рахуєш, стара і тупа п.
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Славик, да ты просто ходячее дерьмо. Слейся в унитаз.
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Гиперлуп в Украине будет,только еще не скоро,как и во многих странах он будет,гиперлуп тестируют в ОАЭ,как раньше в Англии тестировали паровоз
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Никаагдааа, адназначна, и страны нибудит...
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Какое умственно одаренное тело отписалось... У вас в семье все такие?
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в свинарнике? однозначно.там все свыноботы ырудированы умственнодоганяющие
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зря вы так,тело же написало Зебилы с заглавной буквы,значит уважает
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Боты, что с них взять, за мозги им не платят, да и вообще, порядочные люди там в принципе работать не могут: продавать страну и душу за жалкие конфеты. Только быдло-гопота с заниженными морально-этическими ценностями.
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Теперь будут тырить по карманам, ведь они ничего зелупам не обещали. Поурезали всю социалку, медицину, науку и образование. Увеличили расходы на содержание офиса Зели и прокуроров.
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Ты хоть бюджет открой, везде рост, особенно на оборону.
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не на оборону, а на ментов и оборону вместе.

за счёт ментов.
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Правильно...зебобики должны копать канал...😀
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Где то штурмуют Луну, строят планы на счет Марса, а у нас нажраться вареников и пару серий сватов под пивас. Лохи вы лохи, как все в вашей жизни справедливо...
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порохоботы штурмуют Луну, атакуют Марс, осаждают цензор. Нормальные же люди едят вареники и пьют пиво, посылают порохоботов на цензоре
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Да я не против, живите как хотите, только другим не мешайте. А то, засели посреди Европы, и ходят с протянутой рукой по миру, ...спасите, памагите, дайте, дайте. защитите!!!... ******* всех...
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Кто тебе мешает улететь на Марс? 😁
Какая серия Сватов помешала Омеляну построить гиперлуп?
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Ты с дивана не слазишь и утку вынести после себя не можешь,а туда же...на марс.Лунолох.
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Да ты мычи про что угодно, порохоботом меня называй, зелеботом, мне на тебя начхать, я далеко, ты в Шепетовке в грязных труселях...
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а скільки ми вклали в гіперлуп ?
певно менше ніж в країну в смартфоні
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але всеодно всередині заповнився, доведеться накласти зверху гіперлупа
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слухайте зараз Шустера.
може прозрієте
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Ну наконец адекватное мнение, пусть сначала протестируют другие страны а то существуют очень большие сомнения в его рентабельности.
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яка рентабельність? проект мав фінансувати сам Ілон Маск.... але навіщо нам ******* технології і досягнення..... головне, щоб бобікам шаурми вистарчило
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так шаурму уже сейчас любой зебобик лизнуть может, пусть и не каждый день Ідея, м'яко кажучи, абсурдна. Гіперлупа в Україні не буде, - Криклій відмовився від проєкту Омеляна - Цензор.НЕТ 2863
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Чушь полная, Омелян только говорил что будет искать инвестора, никаких конкретных договоров с Маском нет.
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станом на 27.02.2018 вже було 10 партнерів, готових інвестувати кошти у гіперлуп
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Можно и тут протестировать.Собрать ботву соевую и на марс в гипербудке...
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А чем думал чиновник высокого ранга Омелян, когда такое предлагал???
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Може о чём думал? О гипербабках срубленных на этом разводе.
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Такие вопросы когда то задавали по поводу паровоза, ведь есть же лошадь, какой нафик паровоз ?.
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Судя по комментам, порохоскот реально ждал распродажи билетов на **********! У мародёра ядерный лохторат!
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Осталось только узнать сколько денег успел в эту ерунду вбухать Омелян, он там втирал что проектирование уже идет полным ходом.
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дурачок. гиперлуп не надо проектировать. он уже есть. Омелян предлагал Украину как площадку для реализации в связи с гибким (на тот момент) законодательством, приветствием инвестиций (на тот момент) и относительной дешевизне реализации (на тот момент).
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Во придурок, любое строительство нужно проектировать.
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😁 соя считает что гиперлуп это как шкаф из Икеи
Купил разобранное, по схемам скрутил и все
А шо это транспортная ж/д магистраль, так то все клевета
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а разве по Г+Г сумму украденного ещё не придумали ?
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Главное побольше нулей, народ захавает.
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А напрасно, были бы впереди всей планеты. А мы это умеем. ОТ НАС ВСЕ ЖИВОЕ НА ПЛАНЕТЕ ПОШЛО.
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кацапы самый древний вид приматов на земле - от вас произошли обезьяны
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кацапня не относится к приматам. русня относится к виду свинособачьих североазиатских гуваноидов.
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При Зеленском у нас не только Гиперлупа не будет, но и всего остального.
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Рожденный ползать летать не может, это для него абсурдно.
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Украина должна прежде всего защищать, поддерживать и развивать те технологии, которые у нее есть.
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14 часов едет поезд с Днепра в Одессу - вы сначала запустите поезда которые хоть по 100км в час покрывают а потом разную хрень типа гиперпулов стройте - ну это я бывшим панторезам у власти - главно шо б эта власть той же хренью страдать не начала
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простите у шизоида емели была навязчивая идея с этим так званной ************... только и трандел о этом проекте... нигде в мире её нет в богатых странахещё .а тут в стране нищей и где война....а в вагонах тараканы. крысы и снег зимой и унитазы антикварные в какашках до сих пор ездят сколько всего материала такого показано в новостях...а ему всё трубу давай.... выжил бедного поляка с министерства ...каждый раз на заседаниях министров аж с трусов выпрыгивал обсирая поляка .такой сякой корупционер ...ляля фафа....выжили беднягу.... а сам вот и признался сам что обосрался с реформами ЖД! работничек блин... тепловозов нет! вагонов нет и зерно возить нечем..и так далее..
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Да изначально смешная и абсурдная идея.
Гиперпул может быть появится в США в 2029 году, пока даже не все технические детали завершены и все еще идет разработка. В общем, это столь высокотехнологичный и дорогой проект, который Украина не потянет даже если очень, очень и очень захочет.
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he Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.

Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX, сообщает Reuters. На строительство объекта ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах. Первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок «подземной дороги» протяженностью 1,8 км.

19 декабря 2018

Это еще не гиперлуп но очень к нему близко
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Да и зачем быть первыми, пусть сначала протестируют, а потом на чужих ошибках полегче будет
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Никто гиперлуп строить в Украине не собирался дауны вы семидяситетрехпроцентные телевизионноголовые
Украина собиралась участвовать в этом научном проекте.
Под Днепррм должны были открыть одну из испытательных площадок, но теперь сосите *********** олигархов ущербное стадо в вольере
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Криклий наверное не врубился.Идея как раз у Омельяна не абсурдная,а супер доходаная.На нее можно легко миллиарды долларов списывать.А потом с напускным видом огорчения заявить:"Звыняйте.Дело новое.Не получилось.С кем не бывает?Он даже у Маска с первого раза не все получается.Нооооо!В следующий раз обязательно получится".
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Гиперлупа не будет зато будет *********** каждому 73-х процентному
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Окститесь, болезные. Какой гиперлуп? Вы не в состоянии установить кондиционеры в вагонах; запустить городскую позорную электричку, которая ходит сама-по-себе, а не по расписанию; у вас, недоумков, нет ни желания, ни талантов чтобы украинских граждан возили не скотовозы, а нормальные электропоезда; у вас даже киевский жд вокзал пропах, извините, мочой и цыган.. , пардон, ромами; у вас билеты продаются через сайт booking.ug.gov.ua фирмы януковича, которому с каждого проданного билета капают гривни; у вас подземный переход на Выдубичах-Трипольское залит канализацией с весны и вы не в силах провести дизенфекцию... И так еще на сотню листов. Мерзкие ублюдки, за что вы не беретесь, везде *опа.
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Клоуни, ідея швидкої залізниці розроблялась ще за радянських часів, і за кордоном десь з 50х років чи й раніше. Якщо Омелян захоплювався такими технологіями - то це йому +, а не мінус. Він не був суперміністром. Але ви навіть не знаєте, що таке захоплюватись інженерними рішеннями, а не кривлятися перед дзеркалом.
І до того ж, потяги у Західній Європі курсують зі знаааачно, дуже знаааааачно вищою швидкістю, ніж в Україні. Навіть не цікавився чому - поцікавтесь.
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Свыни, зачем вам скорость? И так и так зажарят.....
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Та тут. Не вистачає?
О, в тебе вже галюни - свині. Вистачить вже віскі жрати. Хоч закусюй. Тільки не шаурмою, бо воняєш - твоя жинка жаліється.
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Бабло гиперрлупнуть не палучилось..
🤑
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4-5-6G ФАНТАСТІШ, ХВИЛІ ЗА БАБЛО КУПУВАТИ, ТАК І ТУТ, Україна не варта новітніх технологій, це комент на цю зеглядську новину!!!
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а кто ответит за мыролюбный ремонт дорог в Украине этот крикливый не рассказал?

Или емельян - умственно отсталый уже превратился в онжыдети?
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а кто сомневался что будет ****** вместо гиперлупа
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Честно говоря, проект "гиперлупа" выглядит более реалистично, чем строительство системы каналов водного пути Балтийское - Чёрное море, предлагаемое Гончаруком...
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Харрашо шо не из пушки на Луну...
🤗
А канал нада рыть падземный!
🤣
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