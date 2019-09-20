 Ідея, м'яко кажучи, абсурдна. Гіперлупа в Україні не буде, - Криклій відмовився від проєкту Омеляна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наше місто.
"Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше, і простіше. У нашому випадку, на жаль, гіперлупа не буде", - сказав міністр.
При цьому Криклій підкреслив, що хоче, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально в усіх напрямках.
Hyperloop - проєкт вакуумного високошвидкісного поїзда, запропонований у 2013 році американським венчурним підприємцем Ілоном Маском. За словами Маска, швидкість поїздів зможе досягати до 1220 км/год. На сьогодні, проєкт до кінця не реалізовано. На випробуваннях вдалося досягти максимальної швидкості близько 450-460 км/год.
У 2018 році ексміністр інфраструктури Володимир Омелян виявив бажання підключитися до глобального проєкту Hyperloop. Будівництво тестового майданчика для Hyperloop планувалося в рамках розвитку індустріального парку в Дніпрі.
😁😁😁
за счёт ментов.
Какая серия Сватов помешала Омеляну построить гиперлуп?
певно менше ніж в країну в смартфоні
може прозрієте
Купил разобранное, по схемам скрутил и все
А шо это транспортная ж/д магистраль, так то все клевета
Гиперпул может быть появится в США в 2029 году, пока даже не все технические детали завершены и все еще идет разработка. В общем, это столь высокотехнологичный и дорогой проект, который Украина не потянет даже если очень, очень и очень захочет.
Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX, сообщает Reuters. На строительство объекта ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах. Первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок «подземной дороги» протяженностью 1,8 км.
19 декабря 2018
Это еще не гиперлуп но очень к нему близко
https://replyua.net/usa/124574-ilon-mask-oficialno-zapustil-pervyy-hyperloop.html
Украина собиралась участвовать в этом научном проекте.
Под Днепррм должны были открыть одну из испытательных площадок, но теперь сосите *********** олигархов ущербное стадо в вольере
І до того ж, потяги у Західній Європі курсують зі знаааачно, дуже знаааааачно вищою швидкістю, ніж в Україні. Навіть не цікавився чому - поцікавтесь.
О, в тебе вже галюни - свині. Вистачить вже віскі жрати. Хоч закусюй. Тільки не шаурмою, бо воняєш - твоя жинка жаліється.
🤑
Или емельян - умственно отсталый уже превратился в онжыдети?
🤗
А канал нада рыть падземный!
🤣