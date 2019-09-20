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Все про:соцвиплати (92) субсидія (318) Герасимов (202) Європейська Солідарність (115)

 Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов

Законопроект про верифікацію та моніторинг державних виплат надає право місцевим чиновникам приймати рішення про те, забрати у громадян субсидію чи не забрати, така норма закладає корупційну складову в дане питання.

Про це заявив під час обговорення законопроекту 1231, 1231-1 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Проаналізувавши бюджет на наступний рік ми побачили, що не збільшуються ні зарплати, ні пенсії. При цьому в нас існують великі підозри, що цей закон буде використаний саме для того, аби забрати субсидії у мільйонів українських сімей. Адже згідно нього рішення про позбавлення субсидій прийматиме місцевий чиновник.

Виходить лівою рукою боремося з корупцією, а правою знову узаконюємо її. Це вкрай не правильний шлях", – сказав політик.

Народний депутат наголосив, що представлення бюджету країни на наступний рік мало відбутися в присутності прем’єр-міністра України.

Резюмуючи Артур Герасимов закликав депутатів потурбуватись про українців, які живуть в скрутних обставинах і захистити їх право на отримання субсидій.

"Давайте коли приймаємо закони думати про те, як вони будуть впливати на життя простих українців. І не допустити того, що у мільйонів сімей будуть забрані субсидії", – зазначив парламентар.

Читайте також: У проєкті держбюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх одержувачів субсидій, - Соколовська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149676
 
 
 Топ коментарі
 
"сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "
Дальше можно не читать. Как Петя борется с коррупцией все уже видели.
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Что он несет, а кто по его мнению должен принимать решение о лишении субсидии если не местный чиновник. Вот пусть скажет кто тогда это должен делать.
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То все дурниці. Головне, що зєбіли будуть в захваті - Нарешті закінчиться їхня епоха бідності 😕
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та нет, это всё равно бредовая идея.
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ну вот и хорошо - зебилы должны на своей шкуре почувствовать эту антиукраинскию и антинародную власть
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Тебе рассказать сколько людей лишили субсидии местные чиновники при твоем украинском и народном Пете?
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При барыге сейчас газ был бы 12грн за куб, при Зеленском каждый месяц тарифы снижают.
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Порохоскот проплаченный, гугл в руки и погнал искать.
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Бабой своей командуй, ЗЕскот проплаченный.
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3 вересня 2019 "Ціни на газ у Європі впали до мінімального за останні 10 років значення. "
"Ситуацію на ринку газу та падіння ціни на нього пояснюють великою пропозицією блакитного палива. Так, обсяги постачання газу збільшують як трубопроводами, так і танкерами, зокрема зі США.
«У вересня газові сховища у Північній Європі буду заповнені, що створює ризик для подальшого падіння рівня цін на газ»
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газ в 2019 во всем мире упал, в Европе в 3 раза. Это все Зеленский сделал?
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100% скорее снимут 🐏🐑🤢🐒 розовые очки, так им и надо !
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Мониторинг, оказывается, способствует коррупции 😁

Долой! Нефиг мониторить!
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поймали петиных казнорадов за живое! Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8454
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Они воруют до сих пор ? Какой ужас ! Юлька же все покрала ? КОнкретно, кто и где еще воруют, в каком месте ? Кого еще не разогнали ?

!
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Моя ж ти бубочка! А тобі не зається що субсидії то і є корупція? То є схеми Гройсмана? Відмінити їх повністю! Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1343 А замість того знизити тарифи, як обіцяли зебілам на виборах.
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Не смішіть. Це щоб люди не бачили як мільйонери субсидії оформлюють.
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"сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "
Дальше можно не читать. Как Петя борется с коррупцией все уже видели.
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Пока ЗЕ никого не посадил он борется с коррупцией не лучше Пети.
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На смену одних мародеров , пришла команда новых мародеров .
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Штоле наверно дурак . Раз с Вами тут общаюсь .
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Так кацап, его пока на бутылку не посадят - будет недоволен.
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Эти Зе-мародёры, самые мародёристые мародёры за последие 28 лет .
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Что он несет, а кто по его мнению должен принимать решение о лишении субсидии если не местный чиновник. Вот пусть скажет кто тогда это должен делать.
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На 109 589 грн на добу дорожче обійдеться поточний в.о. президента ніж попередній Президент.
Ви зробили це разом зелебобики 🐑
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Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9062 Це кайф - читати як пані Міністр соцполітики переконує, що 47 мільярдів на субсидії в 2020 році - це більше ніж 55 мільярдів, закладених ще баригами на 2019 й.І мотивує це "зростанням доходів населення" - ви всі ж тепер Коломойскіє.Ці хлопці мені подобаються в геометричній прогресії тепер, так в'їбати це стадо.
Валерій Прозапас
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Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1093 "И помните, никакого кризиса нет - они просто ****** наши деньги", - фраза, якою блогер Дубінський закінчував свої епічні відосики.
"И помните, никакого кризиса нет, просто КТО-ТО ****** наши деньги", - фраза, якою тепер закінчує свої відосіки, депутат Дубінський, пропрезидентської партії "Слуга народу", зі своєю монобільшістю у Верховній Раді, своїм кабміном, президентом, прокурором, головою СБУ і т.д. Тобто "ОНИ" вже, слава богу, не ******ь наші гроші, бо «ИХ МЫ СДЕЛАЛИ», тепер це роблять загадкові "КТО-ТО", а хто ці «КТО-ТО» депутат Дубінський збагнути не може.
Вже й Баканов йому на допомогу прийшов і шукав їх на дні народженні Суркіса, і Богдан шукав у Сен-Тропе, при чому разом із суддями і прокурорами, мабуть щоб відразу засудить і посадить, але теж не знайшов.
Напевно, це якісь стіхійно організувашиєся отряди чиновників-корупціонерів, а посвідчення чиновника вони купили в любом ̶в̶о̶є̶н̶т̶о̶р̶г̶е̶ відділені Приватбанку.
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правильно. на кой населению субсидии? эпоха бедности закончилась. красть перестали.
кстати ***** из профильного министерства пояснила что сокращение денег на субсидии связано с повышением благосостояния народа. с чем вас зебобики я поздравляю от всего сердца

кстати, нафтогаз уже объявил повышение цены на газ с 1 октября на 5-7 %
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Ну тогда уже давай всю инфу что это для промышленности.
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а ты от промышленности не зависишь? нет?
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Да ты знаешь когда для промышленности был газ по 12грн то цены были ниже чем когда сейчас по 6грн так что особой зависимости не вижу.
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Промышленность может без газа, если это только не облгаз, а вот без елэнергии промышленность не может
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А нафіга тепер ті субсидії?
Епоха бідності то все.
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При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник.

Раз появится такая возможность у местных властей, значит субсидии будут забирать у людей, это 100%.
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"Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник."

а раньшне кто это делалл? Петя с барыгми!?
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самое интересно из бюджета. все видели?
Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6376
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Детям-сиротам на житло - минус 40 процентов ! Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6533
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Я не сирота. Усынови хотя бы одного у кого рашисты родителей забрали, или помоги как можешь, только не детдому , а конкретному человеку
"По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находился 70 491 ребенок. Из них 22 126 детей-сирот и 48 365 детей, лишенных родительской опеки"
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Мониторинг нужен, субсидию должны получать только те кто в ней реально нуждается а хитрожопых все еще хватает.
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Коломойский повел зелохов в 40 летний поход. Зелохи должны страдать!
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Особенно в этом преуспели Свинарчуки!
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Во дает, а кто лишал миллионы людей субсидий при Порошенко, Папа Римский чтоли, да тот же самый местный чиновник.
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Закон 1231,1231-1 , вступающий с 1 января можно не читать, правильно ? Нафиг его принимали ? Даром время тратили, подскажите им !
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А что, у местного чиновника есть какой-то стимул ходить и мониторить субсидии? Да это ослячий закон. А полезного для народа что? Жидовская лавочка голосует только под себя.
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Та навпаки,тепер побачимо скільки лівих переселенців було і як на них рева з розенком крали,і як, та кому місцеві комісії призначали субсидії,всі хто в адміністраціях та міськрадах поголовно субсидіанти з двома джипами.Якщо песи гавкають,значить все робится правильно
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все комменты кроме этого можна вытереть. этот единый верный.
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По петеной партии можно легко судить о верности принимаемых законов, чем больше воя, тем нужней такой закон. Больше всего ни орали при снятии с депутатов неприкоснавенности.
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...

Украинский борец и народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк уснул во время заседания в парламенте. Фото и видео опубликовал журналист Александр Гончаров в Facеbook.

На фото, в частности, видно, как Беленюк дремлет в зале заседаний парламента, опершись на стол.

"Что тебе снится, Жан Беленюк?" - прокомментировал публикацию журналист.

Издание "Страна" сообщило, что спортсмен просыпался - голосовал, и дальше ложился. Беленюк даже не моргал.

Напомним, Жан Беленюк ранее сообщил, что успевает совмещать спортивную карьеру и работу в Верховной Раде Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329326-prosypalsja_golosoval_i_daljshe_spal_belenjuk_reshil_podrematj_v_rade

...
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Оцэ ЕС, одни ПАНИКЕРЫ, во время войны таких расстреливали. То нападэ, то миллионы останутся без субсидий, а то , шо миллионы выехали, то ничего. Вы же привели эту власть, вы. ШАКАЛЬЕ.
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...народа" планировал вечеринку в разгар рабочего дня
"Може якогось шашлыка хай буде": Кнопкодав из "Слуги народа" планировал вечеринку в разгар рабочего дня
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, которого недавно уличили в кнопкодавстве, во время заседания в Раде готовился к вечеринке на выходных.

Переписку избранника запечатлели объективы "Страна.ua".

Согласно опубликованным кадрам, Литвиненко обсуждал с неким Андреем в WhatsApp "тусовку", которая, скорее всего, должна состояться на выходных.

Мы публикуем переписку с сохранением орфографии:

Литвиненко: - Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы - ред.)

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Андрей: - Ок, сделаем.

Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.

Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

На этом моменте переписка прервалась, так как народный депутат отвлекся на работу.
Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2323

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329327-mohe_jakogosj_shashlyka_haj_bude_knopkodav_iz_slugi_naroda_planiroval_vecherinku_v_razgar_rabochego_dnja

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Зеботы, вы забыли что вы теперь власть, а Порох оппозиция. Это значит что Порох может теперь всё обсирать ( как вы недавно), а вы теперь будете оправдываться и отвечать за всё в стране. Как то так.
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твой Порох и раньше все обсирал, другого он ничего не умеет делать. Тем более что он не хочет идти в оппозицю к рыгам, прикидывается демократом.
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ну и шо? Твой Петя намного больше спистил.
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Игорь Д, хочу тебя разочаровать. Порох не мой, он своей жены и своих детей. Можно подумать что твой ЗЕ кроме обсирания что то умеет. Как он обсирает мы видели в 95 квартале.И ЗЕ часто веселил рыгов играя членом на пианино.
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Если он не твой, почему до сих пор за этого урода свою жопу рвешь?
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Слушай, что ты за херню несёшь? Я написал "а Порох оппозиция. Это значит что Порох может теперь всё обсирать". Где не правда? Где я топлю за пороха?
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Ничего-ничего. Без субсидии лучше думается(думать-то нужно, как это ни печально). А субсидия мысли уводит куда-то в сторону. Не будучи отягощенным лишними деньгами, среднестатистический зеленый в следующий раз сделает правильный выбор. И будет думать "до", а не "после".
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Мабуть немає в світі такої сили щоб заставила соєвоподібних щось робити, одні страшилки від них, то петя підпустить, то хтось з "євроеліти"....
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