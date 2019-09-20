 Закон про моніторинг держвиплат відкриває можливість корупції і може позбавити субсидій мільйони людей, - Герасимов

Про це заявив під час обговорення законопроекту 1231, 1231-1 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".
"Проаналізувавши бюджет на наступний рік ми побачили, що не збільшуються ні зарплати, ні пенсії. При цьому в нас існують великі підозри, що цей закон буде використаний саме для того, аби забрати субсидії у мільйонів українських сімей. Адже згідно нього рішення про позбавлення субсидій прийматиме місцевий чиновник.
Виходить лівою рукою боремося з корупцією, а правою знову узаконюємо її. Це вкрай не правильний шлях", – сказав політик.
Народний депутат наголосив, що представлення бюджету країни на наступний рік мало відбутися в присутності прем’єр-міністра України.
Резюмуючи Артур Герасимов закликав депутатів потурбуватись про українців, які живуть в скрутних обставинах і захистити їх право на отримання субсидій.
"Давайте коли приймаємо закони думати про те, як вони будуть впливати на життя простих українців. І не допустити того, що у мільйонів сімей будуть забрані субсидії", – зазначив парламентар.
"Ситуацію на ринку газу та падіння ціни на нього пояснюють великою пропозицією блакитного палива. Так, обсяги постачання газу збільшують як трубопроводами, так і танкерами, зокрема зі США.
«У вересня газові сховища у Північній Європі буду заповнені, що створює ризик для подальшого падіння рівня цін на газ»
Долой! Нефиг мониторить!
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Дальше можно не читать. Как Петя борется с коррупцией все уже видели.
Ви зробили це разом зелебобики 🐑
Валерій Прозапас
"И помните, никакого кризиса нет, просто КТО-ТО ****** наши деньги", - фраза, якою тепер закінчує свої відосіки, депутат Дубінський, пропрезидентської партії "Слуга народу", зі своєю монобільшістю у Верховній Раді, своїм кабміном, президентом, прокурором, головою СБУ і т.д. Тобто "ОНИ" вже, слава богу, не ******ь наші гроші, бо «ИХ МЫ СДЕЛАЛИ», тепер це роблять загадкові "КТО-ТО", а хто ці «КТО-ТО» депутат Дубінський збагнути не може.
Вже й Баканов йому на допомогу прийшов і шукав їх на дні народженні Суркіса, і Богдан шукав у Сен-Тропе, при чому разом із суддями і прокурорами, мабуть щоб відразу засудить і посадить, але теж не знайшов.
Напевно, це якісь стіхійно організувашиєся отряди чиновників-корупціонерів, а посвідчення чиновника вони купили в любом ̶в̶о̶є̶н̶т̶о̶р̶г̶е̶ відділені Приватбанку.
кстати ***** из профильного министерства пояснила что сокращение денег на субсидии связано с повышением благосостояния народа. с чем вас зебобики я поздравляю от всего сердца
кстати, нафтогаз уже объявил повышение цены на газ с 1 октября на 5-7 %
Епоха бідності то все.
Раз появится такая возможность у местных властей, значит субсидии будут забирать у людей, это 100%.
а раньшне кто это делалл? Петя с барыгми!?
"По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находился 70 491 ребенок. Из них 22 126 детей-сирот и 48 365 детей, лишенных родительской опеки"
Украинский борец и народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк уснул во время заседания в парламенте. Фото и видео опубликовал журналист Александр Гончаров в Facеbook.
На фото, в частности, видно, как Беленюк дремлет в зале заседаний парламента, опершись на стол.
"Что тебе снится, Жан Беленюк?" - прокомментировал публикацию журналист.
Издание "Страна" сообщило, что спортсмен просыпался - голосовал, и дальше ложился. Беленюк даже не моргал.
Напомним, Жан Беленюк ранее сообщил, что успевает совмещать спортивную карьеру и работу в Верховной Раде Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329326-prosypalsja_golosoval_i_daljshe_spal_belenjuk_reshil_podrematj_v_rade
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"Може якогось шашлыка хай буде": Кнопкодав из "Слуги народа" планировал вечеринку в разгар рабочего дня
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, которого недавно уличили в кнопкодавстве, во время заседания в Раде готовился к вечеринке на выходных.
Переписку избранника запечатлели объективы "Страна.ua".
Согласно опубликованным кадрам, Литвиненко обсуждал с неким Андреем в WhatsApp "тусовку", которая, скорее всего, должна состояться на выходных.
Мы публикуем переписку с сохранением орфографии:
Литвиненко: - Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы - ред.)
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Андрей: - Ок, сделаем.
Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.
Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?
Литвиненко: - Так щоб було...
На этом моменте переписка прервалась, так как народный депутат отвлекся на работу.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329327-mohe_jakogosj_shashlyka_haj_bude_knopkodav_iz_slugi_naroda_planiroval_vecherinku_v_razgar_rabochego_dnja
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Mikhail Golub
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