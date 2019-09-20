 РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар

Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Запитала міністра фінансів, чому кошти на безпеку та оборону не розподілені. Вона каже, що 27 млрд не окремим рядком. Дивна заява, тому що таки окремим", - написала Сюмар.
Народний депутат нагадала, що саме РНБО розподіляє витрати на безпеку і оборону.
"Правда в тому, що РНБО розподіляє видатки на безпеку і оборону. І правда в тому, що нинішня РНБО просто не змогла станом на зараз розподілити ці гроші. Може тому, що не можуть визначити пріоритети. А може не можуть виписати рішення РНБО. Бо відсутність бодай одного офіційного рішення РНБО в часи війни - нонсенс", - вважає Сюмар.
а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
Читаєм текст...
Стаття просто аби як оформлена...
И если предыдущая власть сделала ставку на «москитный» флот, то, судя по всему, новое военно-политическое руководство делает поворот на 180 градусов, радикально изменяя общую направленность дальнейшего развития.
Иначе сложно оценить информацию о том, что по личному указанию президента Зеленского возобновлена программа строительства кораблей класса «корвет» проекта 58250. Официальные источники в Министерстве обороны Украины говорят о том, что уже даже утвержден предварительный план ввода в строй головного корабля серии - корвета «Владимир Великий». То есть если финансирование будет выделяться ритмично и в рамках утвержденной программы, то флот должен получить новый «борт» к концу 2023 г.
Таким образом, есть доля вероятности, что многострадальная программа постройки корветов, начатая еще далеко до 2014 г., будет продолжена. Еще при президенте Викторе Ющенко планировалось построить четыре корабля, было выделено государственное финансирование. Потом после реванша Януковича естественно, все замерло и в итоге к 2019 г. головной корабль серии был в целом готов 32% при готовности корпуса в 80%.http://rusjev.net/2019/09/20/novaya-kontseptsiya-vms-ukrainyi-prodolzhaet-rassmotrenie/
це несерйозно..