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 Політика України
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Все про:держбюджет (230) оборона (677) РНБО (564) Сюмар (156)

 РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар стверджує, що Рада національної безпеки і оборони не розподілив для бюджету виділені на забезпечення безпеки і оборони 28 млрд гривень.

Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Запитала міністра фінансів, чому кошти на безпеку та оборону не розподілені. Вона каже, що 27 млрд не окремим рядком. Дивна заява, тому що таки окремим", - написала Сюмар.

Народний депутат нагадала, що саме РНБО розподіляє витрати на безпеку і оборону.

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"Правда в тому, що РНБО розподіляє видатки на безпеку і оборону. І правда в тому, що нинішня РНБО просто не змогла станом на зараз розподілити ці гроші. Може тому, що не можуть визначити пріоритети. А може не можуть виписати рішення РНБО. Бо відсутність бодай одного офіційного рішення РНБО в часи війни - нонсенс", - вважає Сюмар.

РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар 01

РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149675
 
 
 Топ коментарі
 
это у вас в Кацапии военный бюджет знают только допущенные,

а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
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Сюмар из ЕС Порошенко наказывает Оппоблоковца Шуфрича,илита 8% он такая

СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4206
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СНБО 28 млрд. грн. - главный там президент. Наверно на развитие 95 квартала и новые серии "сватов".
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Сюмар из ЕС Порошенко наказывает Оппоблоковца Шуфрича,илита 8% он такая

СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4206
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вертел, тебя грохнул Весельчак по голове, что ты херню несешь?
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Ты про Портнова с Бужанским ничего не хочешь сказать?
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дилетанты антиукраинские - просто позор какой то
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З цього фонду будуть підгодовувати особливо користних для Зе силовіків.
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Быстро кошки того,а воно не того!У СНБО времени- Уйма.И чтоб меньше знали ФБШники во ВРУ.Военный бюджет,могут знать только допущенные к гостайне,а не ССюмари
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это у вас в Кацапии военный бюджет знают только допущенные,

а во всём нормальном мире он процентов на 90 открыт
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Адмін 28 міліардів... Не міліонів...
Читаєм текст...
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Там мається на увазі бюджет РНБО він складає 28 міліардів...
Стаття просто аби як оформлена...
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Редакция Цензор вы не внимательны не 28 млн. грн. СНБО должен был распределить 28 млн грн на безопасность и оборону, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8020 а 28 млрд. грн.
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СНБО 28 млрд. грн. - главный там президент. Наверно на развитие 95 квартала и новые серии "сватов".
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1 (один !) Миллиард Долларов не известно на что !
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Новая концепция ВМС Украины продолжает рассмотрение
И если предыдущая власть сделала ставку на «москитный» флот, то, судя по всему, новое военно-политическое руководство делает поворот на 180 градусов, радикально изменяя общую направленность дальнейшего развития.
Иначе сложно оценить информацию о том, что по личному указанию президента Зеленского возобновлена программа строительства кораблей класса «корвет» проекта 58250. Официальные источники в Министерстве обороны Украины говорят о том, что уже даже утвержден предварительный план ввода в строй головного корабля серии - корвета «Владимир Великий». То есть если финансирование будет выделяться ритмично и в рамках утвержденной программы, то флот должен получить новый «борт» к концу 2023 г.
Таким образом, есть доля вероятности, что многострадальная программа постройки корветов, начатая еще далеко до 2014 г., будет продолжена. Еще при президенте Викторе Ющенко планировалось построить четыре корабля, было выделено государственное финансирование. Потом после реванша Януковича естественно, все замерло и в итоге к 2019 г. головной корабль серии был в целом готов 32% при готовности корпуса в 80%.http://rusjev.net/2019/09/20/novaya-kontseptsiya-vms-ukrainyi-prodolzhaet-rassmotrenie/
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Сюмар як спец у військовому бюджеті?
це несерйозно..
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В ручному режимі розподіляти набагато приємніше.
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