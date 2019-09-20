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Все про:обстріл (5527) поранення (1520) операція Об'єднаних сил (1593)

 Трьох військовослужбовців поранено в зоні ООС, - штаб. ВIДЕО

Противник від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях захисників України з гранатометів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Упродовж цієї доби троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Новотроїцького з боку Докучаєвська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік від Новогнатівки з боку Стили - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Мар'їнки з боку Олександрівки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного з боку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Павлополя з боку Українського - з гранатометів різних систем.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Новолуганського з боку Доломітного - з ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Кримського з боку Донецького - з гранатометів різних систем;

- неподалік від Південного з боку "Шахта ім.Гагаріна" - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", - додали в штабі.

Трьох військовослужбовців поранено в зоні ООС, - штаб 01
Трьох військовослужбовців поранено в зоні ООС, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149673
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим.
Смерть ворогам !
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Это что бы не расслаблялись. А то у некоторых при слове ;раненый; возникает асоциация с перебинтованым мизинчиком.
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как можно о чем-то договариваться...если нет тишины...?
какие выборы? какие штанмайеры? какой отвод вооружения и сдача укреппозиций???
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Одужання пораненим.
Смерть ворогам !
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Відсмоктує ***** зебіл, завтра буде гірше... гнида тупорила...
на кожного жида знайдеться свій "гітлер"...
зеленський, чекай розплати!
зебілоїди, будете разом з жидами горіти!
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как можно о чем-то договариваться...если нет тишины...?
какие выборы? какие штанмайеры? какой отвод вооружения и сдача укреппозиций???
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Это что бы не расслаблялись. А то у некоторых при слове ;раненый; возникает асоциация с перебинтованым мизинчиком.
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Скорейшего и полного выздоровления вам, Братья!!!
Пусть сдохнут москали и все их лизоблюды!!!
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Странный все таки наш президент. Договоренностей нет ( да и какие договоренности когда выполнялись Россией, если вспомнить мысли Бисмарка по этому поводу, или нашу украинскую историю и Переяславскую раду), а войска отводятся ( кстати на самых опасных для прорыва участках), и собираются отводить по всей линии фронта. В такой ситуации если Зеленский не пойдет на заранее проигрышный вариант придуманных "формул", то Путин может в одночасье помножить его на "0". Каким образом. Да простым. Провести наступательные операции или одну операцию на отведенном участке. Представьте себе ситуацию Украина отводит войска в Станице и Золотом, а РФ ударит в этих местах с захватом всей северной Луганщины. В Киеве Майдан, президент в бега, Путин хозяин положения, двигай хоть до Днепра . Подобное решение отвода войск без заключения соглашения напоминает мне историю Брестского мира, когда молодая советская республика, начала отвод и разоружение армии с линии фронта, договор подписан не был ( потому что немцы выдвинули очень тяжелые условия), а руководство в Москве объявило положение " ни войны ни мира", в итоге немцы двинули войска и к захваченной к тому времени Польши и Прибалтики, захапали без сопротивления еще Белоруссию, Украину, Закавказье и часть РФ включая Ростов.
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Ткнуть бы мордой пристайкина...с..ка жрать скпарам дать захотел...
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