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Все про:кіно (417) компенсації (133) фільми (157)

 Депутати ухвалили закон, яким іноземним компаніям, які знімають кіно в Україні, компенсуватиметься частина витрат

Верховна Рада України у другому читанні і в цілому схвалила законопроєкт №1058, згідно з яким держава компенсуватиме частину витрат іноземцям під час виробництва (створення) фільму в Україні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму в Україні" проголосували 252 народні депутати України.

Згідно з пояснювальною запискою, метою є створення умов, які мають сприяти залученню позабюджетних коштів, зокрема іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії, в галузь кіновиробництва.

Документ пропонує відшкодовувати класифіковані витрати іноземним продюсерам на гроші, витрачені в Україні. За використання українських творів пропонується відшкодовувати 25% і ще додатково 5% за сюжетні лінії, які відбуваються в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149672
 
   
 Топ коментарі
 
Здогадайтесь під кого підлаштовується законодавство України.
Вже відомо, що всі закони пишуться в ОПі.
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хммм. Я конечно ни на что не намекаю но это чтобы всякие кипрские компании могли получать возмещения из бюджета?
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Здогадайтесь під кого підлаштовується законодавство України.
Вже відомо, що всі закони пишуться в ОПі.
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Раніше журналісти «Схем» знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd. Вона ж - співзасновник ТОВ «Квартал 95», кінцевим бенефіціаром якої вказані Володимир Зеленський і його партнери.
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Теперь "Зеленой семьи" принадлежит вся Украина, бенефициант тот же.
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Прекрасный закон(
Вместо того чтобы поддержать украинских производителей,
бюджет будет дотировать кацапов, которые снимают часть своих сериалов
в Украине (так для них дешевле)...
И не факт, что там не будет украинофобских сюжетов...
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Да, эти идиоты сняли субсидии с отечественных производителей фильмов и дали помощь иностранным кинематографистам. Вот настоящие слуги украинского народа. А и правда - кацапским" митцям" будут выплачивать? В законе не сказано, что агрессору не платить и не сказано, что антиукраинским фильмам не платить. В общем идиоты и законы у них идиотские.
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Мародерівці і мародерівки - це ствопіння, які вміють гавкати і передом, і задом. Зараз вони відгавкали передом. Але зараз, після цитати, вони гавкатимуть задом. Цитата:
-----------
Президент Петр Порошенко подписал законы "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и "Об украинском культурном фонде".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
Верховная Рада приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" 22 сентября 2016 года, однако Порошенко его ветировал в ноябре.
23 марта 2017 года Верховная Рада учла поправки президента к этому документу.
В частности, закон вводит tax rebate - предлагается поддержать как украинских, так и иностранных кинопроизводителей путем возвращения им 16,6% вложенных продюсерами средств и 10% от расходов на актерские гонорары в Киеве/Севастополе и 4,5% в других населенных пунктов (в первой редакции доля рибейта была выше). Предполагается, что таким образом удастся привлечь в Украину зарубежных продюсеров, которые будут снимать здесь кино.
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иди в горы
там бараны
там ты все поймеш
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хммм. Я конечно ни на что не намекаю но это чтобы всякие кипрские компании могли получать возмещения из бюджета?
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Фігово... Тобто з кожних теоретичних на папері намальованих 100 міліонів... 30 будуть красти з бюджету...
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Вот с какого перепугу? Больше российских сериалов с украинским пейзажем? И мы еще должны платить им за это?
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ну да...тем которые зарегены на расеюшке и на кипре с панамами...
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А слабо принять закон . согласно которому все уголовники 90 х , и отрыжки укравшие у страны все ресурсы , находясь у власти Вернут все . под страхом конфискации ?
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Просто не берите налогов . И Голливуд переедет в Украину )) Это реально выгодно. Только куда ехать,если такие как ахметов,каломойский на свободе. Это же рекетиры во власти.
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Если бы такой закон был при мародёре, то знаменитый сериал "Чернобыль", от которого были разорваны в хлам рашкинские пердаки, был бы снят в Украине.
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был бы снят в Украине.

За деньги Украины?? ЗЕбила, а хде перемога?? Или шо эпоха бедности закончилась можно теперь и Голливудских нищебродов покормить??
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Петя не делал ничего, с чего бы ему не давали откат
У него школа Овоща, министр экономики, достойный ученик
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да,да.. лалка про це знає на 100%
певно з методичок.
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Та да, шо Петя был министром экономики у Овоща это тайна
Никому не говори 😁
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але ж покинув, не підкажеш чому ?
вважаю, більш актуально обговоювати теперішніх керманичі, наприклад пацанчика- рішалку часів яніка, нині віце-презЕдента опіста Богдана.
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А назначили почему? А в партии Медведчука что он делал? 😁😁
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Лалала Лалалала 6478e8b9
"Петя не делал ничего, с чего бы ему не давали откат"

Пруфы в студию, пожалуйста. Шария и прочих телепузиков - не предлагать.
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Если быть объективным, то поддерживаю! 👍
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Шо вобще делает эта ЗЕбилятня? В своём уме дегенераты Трускавецкие?? Жрать многим пенсам не чего, инвалиды на копеечной пенсии, в стране война, оно принимает законы шоб иностранным компаниям кино оплачивать с бюджета? . Щас прибегут ЗЕбилы и выставят картинки с соц опросами Разумкова где ЗЕбилокоманду поддерживает 86% зебилов.
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Ментам теперь и доплачивать будем?))
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представляю какие схемы будут крутить, снимать подставные фильмы, платить бешеные бабки за производство (своим же фирмам), а потом получать возмещение... я бы ещё понял не облагать там ничем, или упрощение получения всяких разрешений на съемки. но возмещение это 100% дырка для воровства
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Напомню нормальным людям . Свыня посадила 0 взяточников и мародеров . Зеленский посадил 0 взяточников и мародеров.
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Петя был хоть более проукраиским, а эта зебильная шобла по моему вообще люто не навидит Украину..
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Внесу поправку... Пэтро разогнал всех грабителей и мародеров, про кловане они все вернулись.
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Могут снимать в Козине
Там один синий любитель колоколен пока живет
И гримировать не надо и на спецэффектах можно сэкономить 😁
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Северный Поток 2 достроила сепарша кацапская??
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Животное ************,пора менять (не использовать один из ников) ....
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...В бюджете на 2020 год, проект которого 20 сентября представили в Верховной Раде, предусмотрено увеличение финансирования на обслуживание деятельности президента Украины и на работу Госбюро расследований, но самый значительный рост - более, чем в 150 раз - показало финансирование СНБО.
Депутаты приняли закон, которым иностранным компаниям, снимающим кино в Украине, будет компенсироваться часть расходов - Цензор.НЕТ 2889

Впрочем, с расходами Совета по вопросам национальной безопасности и обороны пока что все более-менее ясно - в эту статью записали средства, которые планируют выделить на безопасность и оборону Украины. А СНБО на своем заседании ко второму чтению проекта закона о госбюджете распределит эти средства межу 15 распорядителями госсредствами.

Фото документа в сеть выложил Алекс Кухарчук. Согласно презентационным материалам, государство собралось урезать финансирование такой статьи доходов, как субвенция на жилье детям-сиротам.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329296-rashody_na_snbo_uvelichat_v_157_raz_setj_v_nedoumenii
...
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Гениально ! Украински компании платит налоги , иностранным будет ещё и деньги возвращать ? Все законы принимают под Израиль?
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Краще - в Маріуполі, а то й у самому Кривому Рогу..!
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и как украинские компании будут конкурировать с иностранными, если им даже кредит с таким процентом как у иностранцев не дадут... это просто означает какпец нашим производителям, а иностранцами окажутся парашкинцы которые будут снимать очередных сватов с балалайками
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Медийно киношная мафия Шапито 95 лоббирует условия для своих серых схемок. Теперь то уж Кипрские офшорки ЗЕкловуна затрещат от бабла.
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"Сегодня на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возвращения квалифицированных расходов украинцев. Государство, по их мнению, должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских", - написал Княжицкий в Facebook." Отака фігня, малята
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Здается мне, глава "шлюх народа", не жилец
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про це атовці говорять.
бо вони йшли вперед, будували укріпрайони, а тепер зелька виганяє їх в чисте поле, а на позиції готуються зайти сєпари.
уявіть собі ставлення військових.
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регистрируем на кипре фирму вася продакшен, платим ей миллион, вася снимает фильм на телефон а деньги возвращает тебе, получаем возмещения и делимся с васей
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Медийно киношная мафия Шапито 95 шарит в таких схемках. Они в этом бизнесе уже давно. Знают шо надо делать.
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Когда уже зелохам покращення будет?
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Человек получил такую невероятную власть в стране, а все равно остался актеришкой. Поэтому слуги народа первоочередно взялись за кино, это ж самое важное для Украины сейчас. Зебилы, кино на хлеб будете намазывать!
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Ну да, нам же некуда деньги девать. У нас старики бесплатно лечатся, путешествуют, а молодые вообще ни в чем не нуждаются, на зарплату покупают машины, квартиры, дома....можем себе позволить помогать "бедным" иностранцам, молодцы! Очень правильный и нужный закон, а главное вовремя принятый. Ну в самом деле, не одним же украинцам жировать, надо помогать ближним.
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Все більше переконуюся, що ще трішки і минулий склад Ради в прівнянні з цим буду вважати кращим.
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Шикарные условия для кацапских компаний, снимаем типа в Украине, а ЗЕсепар банда нам компенсирует с бюджета Украины = профит. Представляю как там кацапня довольно потирает руки. Теперь тупые хохлы будут даже кацапское кино оплачивать со своего бюджета.
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Прикольно, а помогать производить качественный украинский продукт слабо?
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Читаю комментарии и удивляюсь. Часть расходов будет возвращена для того, чтобы другая часть зарубежных денег все таки была выплачена в виде зарплат украинцам.
Это как раз профит для Украины, но судя по комментариям, людям сложно понять столь простые вещи.
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Ну так 90% комментариев пишут тролли Пєтра найпатріотичнішого! Их задача везде гадит при упоминании Зели и его команды. не важно в какой статье , главное громко кричать - зелупи, бенин клоун, зебилы, зесепарі и прочая лабуда, от созданой "сивочолим спаситєлєм" точной копии путинской фабрики троллей. )))
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Не думаю что это копия, скорее похоже это филиал.
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А если контент фильмов будет антиукраинским, тогда как?
Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля 2017 года приезжал в Крым и попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова.

Этому и ему подобным режиссёрам Украина тоже будет помогать деньгами?
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А, для компаний внедряющих новые технологии в Украине, слабо?!
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Например?
К тому же, если какая то компания захочет вложить миллиард+ долларов в Украину, они без проблем договорятся о льготах и выплатах части расходов с государством. Это стандартная практика.
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В вашем сообщении ключевое слово "договориться", со всеми возможными нелицеприятными "телодвижениями". Для компаний же, снимающих кино, компенсация закреплена законодательно. Почувствуйте разницу.
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Потому что это мелкие деньги (относительно того же миллиарда) и их может быть много, к тому же они требуют множество услуг в которых не задействованы высокооплачиваемые профессионалы.
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В вашем сообщении ключевое слово "договориться", со всеми возможными нелицеприятными "телодвижениями".

Вот этого не понял. Это, еще раз повторю, стандартная мировая практика.
Те кто вкладывает много, получают отдельные условия в любой стране мира.
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Заботится зеленое о своем личном бизнесе, как о родной матери
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Если бы снятые фильмы были на украинском, тогда можно поддержать, а так это всего лишь поддержка иностранного бизнеса.
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Лалала Лалалала 6478e8b9 - "Петя не делал ничего, с чего бы ему не давали откат"

Он за этот "шедевр" киноиндустрии тоже получил откат?
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s


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