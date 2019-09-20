 Депутати ухвалили закон, яким іноземним компаніям, які знімають кіно в Україні, компенсуватиметься частина витрат

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму в Україні" проголосували 252 народні депутати України.
Згідно з пояснювальною запискою, метою є створення умов, які мають сприяти залученню позабюджетних коштів, зокрема іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії, в галузь кіновиробництва.
Документ пропонує відшкодовувати класифіковані витрати іноземним продюсерам на гроші, витрачені в Україні. За використання українських творів пропонується відшкодовувати 25% і ще додатково 5% за сюжетні лінії, які відбуваються в Україні.
Вже відомо, що всі закони пишуться в ОПі.
Вместо того чтобы поддержать украинских производителей,
бюджет будет дотировать кацапов, которые снимают часть своих сериалов
в Украине (так для них дешевле)...
И не факт, что там не будет украинофобских сюжетов...
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Президент Петр Порошенко подписал законы "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и "Об украинском культурном фонде".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
Верховная Рада приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" 22 сентября 2016 года, однако Порошенко его ветировал в ноябре.
23 марта 2017 года Верховная Рада учла поправки президента к этому документу.
В частности, закон вводит tax rebate - предлагается поддержать как украинских, так и иностранных кинопроизводителей путем возвращения им 16,6% вложенных продюсерами средств и 10% от расходов на актерские гонорары в Киеве/Севастополе и 4,5% в других населенных пунктов (в первой редакции доля рибейта была выше). Предполагается, что таким образом удастся привлечь в Украину зарубежных продюсеров, которые будут снимать здесь кино.
там бараны
там ты все поймеш
За деньги Украины?? ЗЕбила, а хде перемога?? Или шо эпоха бедности закончилась можно теперь и Голливудских нищебродов покормить??
У него школа Овоща, министр экономики, достойный ученик
певно з методичок.
Никому не говори 😁
вважаю, більш актуально обговоювати теперішніх керманичі, наприклад пацанчика- рішалку часів яніка, нині віце-презЕдента опіста Богдана.
"Петя не делал ничего, с чего бы ему не давали откат"
Пруфы в студию, пожалуйста. Шария и прочих телепузиков - не предлагать.
Там один синий любитель колоколен пока живет
И гримировать не надо и на спецэффектах можно сэкономить 😁
Впрочем, с расходами Совета по вопросам национальной безопасности и обороны пока что все более-менее ясно - в эту статью записали средства, которые планируют выделить на безопасность и оборону Украины. А СНБО на своем заседании ко второму чтению проекта закона о госбюджете распределит эти средства межу 15 распорядителями госсредствами.
Фото документа в сеть выложил Алекс Кухарчук. Согласно презентационным материалам, государство собралось урезать финансирование такой статьи доходов, как субвенция на жилье детям-сиротам.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329296-rashody_na_snbo_uvelichat_v_157_raz_setj_v_nedoumenii
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бо вони йшли вперед, будували укріпрайони, а тепер зелька виганяє їх в чисте поле, а на позиції готуються зайти сєпари.
уявіть собі ставлення військових.
Это как раз профит для Украины, но судя по комментариям, людям сложно понять столь простые вещи.
Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля 2017 года приезжал в Крым и попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова.
Этому и ему подобным режиссёрам Украина тоже будет помогать деньгами?
К тому же, если какая то компания захочет вложить миллиард+ долларов в Украину, они без проблем договорятся о льготах и выплатах части расходов с государством. Это стандартная практика.
Вот этого не понял. Это, еще раз повторю, стандартная мировая практика.
Те кто вкладывает много, получают отдельные условия в любой стране мира.
Он за этот "шедевр" киноиндустрии тоже получил откат?
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s