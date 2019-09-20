 Депутати ухвалили закон, яким іноземним компаніям, які знімають кіно в Україні, компенсуватиметься частина витрат

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму в Україні" проголосували 252 народні депутати України.

Згідно з пояснювальною запискою, метою є створення умов, які мають сприяти залученню позабюджетних коштів, зокрема іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії, в галузь кіновиробництва.

Документ пропонує відшкодовувати класифіковані витрати іноземним продюсерам на гроші, витрачені в Україні. За використання українських творів пропонується відшкодовувати 25% і ще додатково 5% за сюжетні лінії, які відбуваються в Україні.

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