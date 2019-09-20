 Російську маріонетку Аксьонова на п'ять років "переобрали" главою окупаційної адміністрації в Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Кандидатуру Аксьонова підтримали 74 представники так званої Держради Криму.
За російськими законами Аксьонов став вищою посадовою особою і керівником виконавчої влади окупованого Криму на п'ять років. Своїм розпорядженням він призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови "Ради міністрів" кримського віцепрем'єра Юрія Гоцанюка.
Нагадуємо, Аксьонов обіймає цю посаду з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році.
- За 5 последних лет, Порошенко и крымские "патриоты" чубаровы,джемилевы ,чайгозы ни разу не внесли "Крым" в пункты переговоров
https://www.facebook.com/2260102650882126/videos/2425059041108249/
журналисты нтв в 2009 "подложили свинью" себе , когда сняли репортаж о деревнях в своей глубинке, где народ селами разговаривает исключительно на украинском. рашисты и тогда уже врали - говорили о добровольном переселении.
https://hyser.com.ua/community/105661-i-chya-sibir-nas-zdes-60-tysyach-semey-i-vse-razgovarivayut-ridnoyu-movoyu?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=hyser.com.ua&utm_term=1274250&utm_content=7460077
"...Тогда поселение называлось Бейгалы-Куль, однако с приходом украинцев, у которых на протяжении многих лет не было шанса сбежать из этой ледяной тюрьмы, поселок решили переименовать в Гавриловку. Однако в конце концов украинцы решили назвать по подобию их прежнего дома - Крым. Интересно, что журналисты даже не скрывают - совсем рядом расположены такие же полностью украинизированные деревни переселенцев с Полтавской и Одесской области, которых выслали насильно, заселив украинские территории россиянами для контроля этой местности...."
Європарламент резолюцією засудив Пакт Молотова-Ріббентропа Євродепутати прийняли резолюцію, серед іншого, у зв'язку зі спробами «фальшування історії Росією»