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Все про:Крим (7490) Аксьонов (87)

 Російську маріонетку Аксьонова на п'ять років "переобрали" главою окупаційної адміністрації в Криму

Маріонетковий "парламент" Криму 20 вересня переобрав на п'ять років главою окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Кандидатуру Аксьонова підтримали 74 представники так званої Держради Криму.

За російськими законами Аксьонов став вищою посадовою особою і керівником виконавчої влади окупованого Криму на п'ять років. Своїм розпорядженням він призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови "Ради міністрів" кримського віцепрем'єра Юрія Гоцанюка.

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Нагадуємо, Аксьонов обіймає цю посаду з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149671
 
 
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как Петр Крым "возвращал".
- За 5 последних лет, Порошенко и крымские "патриоты" чубаровы,джемилевы ,чайгозы ни разу не внесли "Крым" в пункты переговоров
https://www.facebook.com/2260102650882126/videos/2425059041108249/
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Договор был с сакральным,..он нам наш Донбасс, а мы ему наш Крым,а потом и нашу днепровскую воду.Всё вроде равноценно,да и ещё наших испорченных за пять лет оккупации, людей лугадонии
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пора бы ему уже и умереть на Родине..)) Гоблин готовься..
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Чей Крым?
журналисты нтв в 2009 "подложили свинью" себе , когда сняли репортаж о деревнях в своей глубинке, где народ селами разговаривает исключительно на украинском. рашисты и тогда уже врали - говорили о добровольном переселении.
https://hyser.com.ua/community/105661-i-chya-sibir-nas-zdes-60-tysyach-semey-i-vse-razgovarivayut-ridnoyu-movoyu?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=hyser.com.ua&utm_term=1274250&utm_content=7460077

"...Тогда поселение называлось Бейгалы-Куль, однако с приходом украинцев, у которых на протяжении многих лет не было шанса сбежать из этой ледяной тюрьмы, поселок решили переименовать в Гавриловку. Однако в конце концов украинцы решили назвать по подобию их прежнего дома - Крым. Интересно, что журналисты даже не скрывают - совсем рядом расположены такие же полностью украинизированные деревни переселенцев с Полтавской и Одесской области, которых выслали насильно, заселив украинские территории россиянами для контроля этой местности...."

Російську маріонетку Аксьонова на п'ять років "переобрали" главою окупаційної адміністрації в Криму - Цензор.НЕТ 5196
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Радуются так, власть в Крыму поменялась! Аксенов был, и остался...
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Где партизанское движение? Даже Сталин, сначала делал восстание населения, а потом оказывал поддержку. Видать, татар все устраивает, вот и пусть там живут, какое мне дело до них.
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