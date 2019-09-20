 Російську маріонетку Аксьонова на п'ять років "переобрали" главою окупаційної адміністрації в Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Кандидатуру Аксьонова підтримали 74 представники так званої Держради Криму.

За російськими законами Аксьонов став вищою посадовою особою і керівником виконавчої влади окупованого Криму на п'ять років. Своїм розпорядженням він призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови "Ради міністрів" кримського віцепрем'єра Юрія Гоцанюка.

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Нагадуємо, Аксьонов обіймає цю посаду з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році.