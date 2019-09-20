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Все про:Харківщина (785) збиток (38) ДФС (2324)

 Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області підприємство, яке ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах, відшкодувала до бюджету понад 8 млн грн заподіяних збитків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження був встановлений керівник одного з харківських заводів, який упродовж 2014-2017 рр. здійснював маніпулювання з документами податкової звітності та безпідставно завищував витрати підприємства. В результаті таких дій фігуранта до державного бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.

Завдяки вжитим під час досудового розслідування заходам державі відшкодовано понад 8 млн грн заподіяної шкоди, у зв'язку з чим це кримінальне провадження прокуратурою Харківської області направлено до суду для звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149670
 
 
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А сколько прожрали зарплат и льгот от государства получат?
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При Порошенку сіло корупціонерів - Нуль. При Зеленському сіло корупціонерів - Нуль. Суха статистика.
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Хроники импортозамещения за поребриком
Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків - Цензор.НЕТ 7672

46% - Швейцария
54% - Малайзия
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корова с азии, бык с европы или наоборот? Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків - Цензор.НЕТ 3641
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"который в течение 2014-2017 гг.?
на весь Харьков?
8 млн. грн.?

Выдающийся успех!
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Так что,ДУРЫЩЕ,теперь ты убедился,что ты тупой? Ты месяц,позорил на Цензоре свой факультет и свой Университет (если ты там учился,-что очень не похоже!),и сейчас ты пожинаешь плоды своей ТУПОСТИ,своего ГОНОРА,и своей УПЕРТНОСТИ,что характерно для БЕЗМОЗГЛЫХ украинцев (что не относится к абсолютному большинству украинцев,которые умны,воспитаны,и порядочны!) ! Открой Википедию,БАРАН,найди кишиневский Госуниверситет,и там фамилию Перлин Ю. Е. В конце 60-тых годов прошлого века Юрий Евгеньевич Перлин,(умный,с чувством юмора,старый еврей),был на ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (!) НАШЕГО КГУ заведующим кафедрой теоретической физики,и попутно был руководителем моего приятеля,студента ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (!) нашего университета,по специальности Теоретическая Физика. После того как этот его подопечный (и мой приятель),не подумав спорол большую чепуху,ввязавшись в какой-то глупый спор и явно сболтнув лишнее,Перлин Ю. Е. его вызвал и сказал ему: -Молодой человек,у Вас была прекрасная возможность промолчать и не опозориться,но Вы эту возможность БЕЗДАРНО упустили! Это недостойно ФИЗИКА! Я тебе это же говорил? Я тебя предупреждал не позориться и не позорить свой факультет и университет? Говорил. И предупреждал. А теперь ты стал на Цензоре ПАМЯТНИКОМ ТУПОГО УКРАИНЦА! И тебе это никогда не смыть! ТЬФУ НА ТЕБЯ!
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Уклонение от уплаты налогов, от 15 до 25 лет тюрьмы в США, а у нас возместил и отпустили, второй раз уже могут не поймать.
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Хватит каждую неделю выдавать заказуху! Никто не вернёт вас, налоговых рэкетиров! Хоть тыщу статей с одинаковыми пачками и заретушированными печатями про свои"подвиги" клепайте.

Идите работать дармоеды херовы!
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