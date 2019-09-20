 Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження був встановлений керівник одного з харківських заводів, який упродовж 2014-2017 рр. здійснював маніпулювання з документами податкової звітності та безпідставно завищував витрати підприємства. В результаті таких дій фігуранта до державного бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.
Завдяки вжитим під час досудового розслідування заходам державі відшкодовано понад 8 млн грн заподіяної шкоди, у зв'язку з чим це кримінальне провадження прокуратурою Харківської області направлено до суду для звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
46% - Швейцария
54% - Малайзия
на весь Харьков?
8 млн. грн.?
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