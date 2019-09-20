 У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група жителів обласного центру облаштувала в гаражі, який належав одному зі знайомих, виробництво психотропних речовин. Для приховування протиправної діяльності ділки обладнали приміщення сучасною системою сигналізації. За тиждень вони виготовляли майже кілограм амфетаміну. Готовий "товар" фігуранти справи збували місцевим дилерам.

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Під час обшуку за місцем розташування нарколабораторії правоохоронці виявили 300 грамів амфетаміну, 10 літрів прекурсора, хімічні речовини та обладнання для виробництва психотропних препаратів.

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