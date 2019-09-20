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 У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін. ФОТОрепортаж

У Чернівцях Служба безпеки України блокувала діяльність нарколабораторії з виготовлення амфетаміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 01

Оперативники спецслужби встановили, що група жителів обласного центру облаштувала в гаражі, який належав одному зі знайомих, виробництво психотропних речовин. Для приховування протиправної діяльності ділки обладнали приміщення сучасною системою сигналізації. За тиждень вони виготовляли майже кілограм амфетаміну. Готовий "товар" фігуранти справи збували місцевим дилерам.

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція

Під час обшуку за місцем розташування нарколабораторії правоохоронці виявили 300 грамів амфетаміну, 10 літрів прекурсора, хімічні речовини та обладнання для виробництва психотропних препаратів.

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 03

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злочинне угруповання, що виготовляло великі партії наркотиків, ліквідовано на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149665
 
 
 Топ коментарі
 
а чем полиция занимается? СБУ должно шпионов ловить - а полиция уголовкой и наркотиками в том числе - а у нас все с ног на голову
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Как там дело брильятовых и Гладковского ?
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Це розфасованi наркотики. Не здогадався?
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Амфетамін білий. Таблетки різнокольорові. А коричневе що?
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Шось з фабрики Рошен мабудь... Пiгулки, до речi)
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а чем полиция занимается? СБУ должно шпионов ловить - а полиция уголовкой и наркотиками в том числе - а у нас все с ног на голову
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такі ще і таблеточки гарні робили.
кольорові ))
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а конопляных деревьев ...вы еще не видели???))))))))
Днепропетровская обл. Песчанка...гидропоника))))








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Я всегда знал, что конопля это дерево У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін - Цензор.НЕТ 1594
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Как там дело брильятовых и Гладковского ?
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Поясніть мені, як в областях - Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, де у візитку Яроша вже й рошенівські цукерки загортають, твориться ОСЬ ТАКЕ, якась наркорашка, наркоколумбія і наркоафган... І ніхто з "патріотів" "не бачив", "не чув", не пікетував і не пікетує...?
А може то все під "патріотами"?
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За счёт процентов с процентов от пенсии *****.
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За такими самоварами половина країни сидить ,тільки сліпий не бачить перемін !
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