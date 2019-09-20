 Дільничного офіцера поліції затримали в Києві під час вимагання 60 тисяч хабара

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі Києва.

У повідомленні зазначається: "Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано інформацію щодо протиправних дій окремих працівників столичної поліції. Так встановлено, що на одній із вулиць в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції зупинили молоду жінку, у якої було виявлено наркотичні засоби. Киянка пояснила, що зберігала наркотики без мети збуту.

22-річну особу поліцейські доставили до відділу поліції. Її матері було повідомлено про причину затримання та варіант вирішення питання – надання неправомірної вигоди. Невдовзі до відділку поліції прибув хлопець затриманої дівчини зі своїм знайомим – співробітником іншого поліцейського районного управління столиці.

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За уникнення киянкою кримінальної відповідальності потрібно було надати 60 тисяч гривень. 28 тисяч гривень "відкупних" поліцейські одержали відразу, ще 10 тисяч - на банківську картку, реквізити якої надав 31-річний дільничний офіцер поліції. Туди ж було домовлено перерахувати решту.

Відразу після переказу 22 тисяч гривень та зняття їх у банкоматі співробітника превентивної поліції затримали працівники Київського УДВБ НПУ спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Дільничному офіцерові вручено підозру за ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, співробітникові поліції, який виступав посередником від затриманої, оголошено підозру за пособництво у наданні хабара – ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Подальшу долю обох фігурантів вирішить суд.