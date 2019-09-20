EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1954  15
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2753) наркотики (839) Нацполіція (8224)

 Дільничного офіцера поліції затримали в Києві під час вимагання 60 тисяч хабара

За непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів співробітник Оболонського управління поліції Києва вимагав кошти від 22-річної киянки. Після одержання суми неправомірної вигоди у повному обсязі поліцейського затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та ДБР, під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі Києва.

У повідомленні зазначається: "Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано інформацію щодо протиправних дій окремих працівників столичної поліції. Так встановлено, що на одній із вулиць в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції зупинили молоду жінку, у якої було виявлено наркотичні засоби. Киянка пояснила, що зберігала наркотики без мети збуту.

22-річну особу поліцейські доставили до відділу поліції. Її матері було повідомлено про причину затримання та варіант вирішення питання – надання неправомірної вигоди. Невдовзі до відділку поліції прибув хлопець затриманої дівчини зі своїм знайомим – співробітником іншого поліцейського районного управління столиці.

Читайте також: На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція. ФОТО

За уникнення киянкою кримінальної відповідальності потрібно було надати 60 тисяч гривень. 28 тисяч гривень "відкупних" поліцейські одержали відразу, ще 10 тисяч - на банківську картку, реквізити якої надав 31-річний дільничний офіцер поліції. Туди ж було домовлено перерахувати решту.

Відразу після переказу 22 тисяч гривень та зняття їх у банкоматі співробітника превентивної поліції затримали працівники Київського УДВБ НПУ спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Дільничному офіцерові вручено підозру за ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, співробітникові поліції, який виступав посередником від затриманої, оголошено підозру за пособництво у наданні хабара – ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Подальшу долю обох фігурантів вирішить суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149662
 
   
 Топ коментарі
 
Знову хабар, знову аваківська падаль у вигляді реформованої поліції
 показати весь коментар
 
Ну что, аваков, гордишься своей полицией, всё ясно, какой сам, такая и твоя полиция.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знову хабар, знову аваківська падаль у вигляді реформованої поліції
 показати весь коментар
 
 
Вася, там ошибка
22-летнюю человека полицейские доставили...
 показати весь коментар
 
 
Интересно шо будет в таком случае с девушкой. Ей предъявят за наркоту или отпустят? МВД может прокомментировать?
 показати весь коментар
 
Просто так не отпустят в любом случае, не имеют права. Дадут условку на два годика и отправят домой.
 показати весь коментар
 
 
видимо девка страшноватая в 22 года...або мусор просто нумизмат потомственный...
 показати весь коментар
 
Ті хто закрив очі на авакова, на Баканова на днюхі Суркіса, ті закриють осі на все, запам'ятайте цей твіт. Ці буду 5 років розповідати, що в Зелі нема повноважень.
 показати весь коментар
 
 
дуже схоже на правду, час іде а окрім галдьожі і нових клоунад у боротьбі з корупціонерами все залишається по старому, а до Нового Року все ближче.
 показати весь коментар
 
 
Ну что, аваков, гордишься своей полицией, всё ясно, какой сам, такая и твоя полиция.
 показати весь коментар
 
 
мелочь на дне кармана старого пальто
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору