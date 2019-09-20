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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1188) моряки (747) Портнов (107) державна таємниця (9) ДБР (502) Головань Ігор (10)

 Таємна інформація у справі про захоплення моряків рішенням суду відкрита для ДБР і може стати доступною для РФ, - адвокат Головань

Печерський суд відкрив доступ для слідчого ДБР до секретних документів, пов'язаних із захопленням моряків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Ігор Головань написав у своєму блозі.

Він зазначив: "Суддя Печерського районного суду міста Києва Соколов О.М. задовольнив клопотання слідчого третього слідчого Державного бюро розслідувань Сергєєвої Анни Сергіївни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Йдеться про таємні матеріали, що стосуються переходу український кораблів, під час якого наші моряки були захоплені Російською Федерацією.

Враховуючи той простий факт, що кримінальне провадження розслідується за заявою відомого своїми зв'язками з РФ пана Портнова, а у ДБР таємниць від Портнова жодних немає, це все одно, що передати таємні документи росіянам напряму.

Цікаво, що доступ до таємних документів відкрив суддя Соколов, який розглядає позов про захист честі і гідності того ж таки Портнова стосовно його зв'язків з державою-агресором.

Його честь призначив засідання у справі за позовом Портнова через 20 днів з відкриття провадження. Неабияка швидкість для Печерського суду.

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Ми проаналізували всі ухвали судді Соколова про відкриття проваджень у цивільних справах з 01.01.2019 по 09.09.2019, наявні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, станом на 12:00 09.09.2019, і переконалися, що суддя призначав перше засідання у справах в середньому через 76 днів з відкриття провадження.

Є лише два винятки і вони обидва пов'язані зі справами, ініційованими паном Портновим: вони призначалися до розгляду на 20-й день і 21-й день з відкриття провадження.

Таким чином, у 2019 році суддя Соколов лише двічі встановлював пріоритетність розгляду справ і це були справи, які ініціював пан Портнов. Зокрема через це ми і заявили відвід головуючому судді, надавши відповідні докази.

У реальному світі подібне призначення справ поза загальною чергою, м'яко кажучи, сіє сумніви у неупередженості судді і є підставою для відводу.

Але наше правосуддя все частіше керується стандартами часів, коли Портнов був президантським радником. Суд визнав відвід необгрунтованим.

Після того, як колега судді Соколова суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В. Підтвердила відсутність сумнівів у неупередженості, суддя Соколов так само швиденько призначив справу на 24.09.2019 10:10. При цьому справу відверто "запхнули" у вже сформований графік з інтервалом у 30 хвилин. Але то, звісно, збіг, яке жодним чином не свідчить про чиєсь бажання когось швидше обслужити.

Факти, про які я тут розповів, мали б дуже зацікавити Службу безпеки України, оскільки мова йде про загрозу національній безпеці.

Але СБУ, схоже, теж зараз у тому стані, у якому перебувала за тих часів, коли Портнов був президентським радником".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149660
 
   
 Топ коментарі
 
ГБР - портновские шлюшки, и так все сольют рашистам.
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Відомо що ти тут топиш за мразь Портнова і рашинських свсобак
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А то Путин узнает, что Петя хотел отменить выборы и нападет.
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ГБР - портновские шлюшки, и так все сольют рашистам.
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А то Путин узнает, что Петя хотел отменить выборы и нападет.
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Петя отменил выборы, весь это зебильный триндец - розыгрыш.
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Не,***** узнает,шо и у пэти был такой же план,какой и ***** ему дал.
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и никаких шифровок от лыйтинанта бакланова?
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А чьи такие интересы защищает адвокат Игорь Головань
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Відомо що ти тут топиш за мразь Портнова і рашинських свсобак
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Просто так совпало что Петины
Но это ничего не значит!
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а то, что правозащитник Портнов знает абсолютно всё, что происходит в ГБР - это просто случайное совпадение, легко объясняемое удачным гаданием на кофейной гуще
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За три дні до захоплення моряків мертветчук літав в анапу,там був узгоджений і переданий в АП спільний план спецоперації,які можуть бути таємниці для спільників цієї зради
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это он тебе по секрету в сауне рассказал ?

или ты по каналу "Звезда" это услышал ?
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Повідомив каців що буде перехід до Маріуполя і вони підготувались.
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идиоты тешаться,а если завтра какой то заурюпинский суд примет решение что зе не соответствует закону про выборы президента. Унас самые продвинутые суды,разбираются во всём,от продажи плюшевых мишек,до гостайны( Ине надо воперь про петины реформы,зе эти суды тоже устраивавют,и они не укусять руку дающего кусок мяса(
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Яке може? Стане, 100%. Труба, портнов, кацапи
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А чого там таємного? Інформація про те як порося підставив хлопців. Нехай всі знають. Хто такій Головань і кого він захіщає?
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А в чем подставлялово то с моряками!? Украинские корабли шли в свой порт по своему внутреннему морю.
Или вы считаете, что живя на одной лестничной площадке с соседями и чтобы попасть домой к себе, я должен спрашивать разрешения у всех соседей?
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Следака на картошку, судью на комиссию, но документы дать в ГБР. Что может секретного в переходе, который видели все.
В решении суда указано что следак писал за один период , а решение СНБО с датой позже, не входящей в этот период,
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Судью на мыло ( С)
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Срочно прекратите следствие против Порошенко, а то путен нападет

Смотрю, сценарий не меняется уже 5 лет
Ну и правильно. С ним Петя и выборы продул, с ним Петя и сядет.
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Таємна інформація у справі про захоплення моряків рішенням суду відкрита для ДБР і може стати доступною для РФ, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1602 Було б за що, то вже б давно посадили. Але зебіли живуть в телевізорі, в серіалах, у віртуалі, і абсолютно не розуміють реальність.
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Этот Труба со Сливным Бачком - части одной системы.
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Потом все содержимое системы прямиком зільоним в очи
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А что, есть что скрывать? Потрох утверждал что эта была плановая прогулка.
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Петисосы гордятся петиными анализами.
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Тільки ЗЕ- бидло не розуміє для чого то все робиться!
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Пару десятков Джавелинов, делов-то...
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Логіка схиблена і кумедна, "адвокатська". Якщо кацапи про щось дізнаються через ДБР, то ДБР проведе розслідування, і покарає винних. Але ж кацапи можуть отримати секретну інформацію і від адвоката Голованя !! І я не бачу, яким чином можна цьому завадити, бо у адвоката, на відміну від ДБРівців, взагалі немає стримуючих факторів.
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ДБР честнає? знатно вам в очі насцяли!
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А адвокат апріорі чесний? Адвокат, що по суті професійний брехун? То може це Ви самі насцяли у свої власні очі?
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Віктор-Павлік, ой, Андрій-Богдан жеж юрист, вам вже сруть на голову, а вам все божій шоколад
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Аген Лолита уже слил усьо даааавно...
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Это тот Портнов, который обеспечивал юридическое обоснование возвращения Фирташу 17 млрд кубов газа, конфискованного Юлей?
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Соколов, Сєргєєва, Литіинова, Портнов. Москалі повинні висіти на гіляках , а не в судах засідати .
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пора уже закрывать эту портновскую помойку гбр
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Хто в Украіні відповідвє за державні принципи в правовій системі? Хто відаповідвє в державі за безпекові питання? Хто в державі відповідає за військову та державну таємницю ? Відповідає.....суддя Сокролова з Печеоського суду і ій насрать на Конституційні норми.
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Точно. нельзя открывать инфу, что наш головнокомандувач послал моряков в плен намеренно ради введения бутафорского военного положения.
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Головань.Скажи спасибо Пэци за судебную рехформу,которую ни кто не отменял.А кстати,по какому поводу такой кипишь?Ну разрешил судья следователю ГБР с делом о захвате моряков ознакомится,в чем проблемы?ГБР-уважаемая организация,Пэцюней еще создавалась.Зачем от них дело скрывать?Или есть сое что скрывать?
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