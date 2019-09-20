 Белька залишили під вартою з правом внесення застави

Нагадаємо, "мінера" попросили віддати їм на поруки Арсен Аваков, Яна Зінкевич і командир КОРД.
Суддя постановила задовольнити вимогу прокурора - арешт терміном на 60 днів, проте з правом внесення застави в розмірі 288 тис. грн, повідомляє "Цензор.НЕТ".
Чому у темі про колаборантів так не обурювався?))
...
По-перше, з юридичної точки зору це дійсно змінює ситуацію в бік пом'якшення, особливо враховуючи інші обставини інциденту.
По-друге, тут яскраво виражений мілітарний посттравматичний синдром, очевидно ж.
Див. комент трохи нижче - чувак відкосплеїв Прапора з Happy Tree Friends, так би мовити... До того ж без жертв (якщо не враховувати поліцейський дрін).
Тому тут потрібний психіатр, а не буцигарня.
До речі, це навіть складніше, аніж eliminate target.
Даже если чувак бегает не то что с автоматом, а просто с ножом, и отказывается сдаваться, то после 5 минут уговоров его расстреливают и причем не по ногам а в туловище, на поражение.
Але якщо взяли живим і ніхто не постраждав - теж норм.
Отже, приблизно отак виглядає зрив даху:
Hocico - Dead Trust
Hocico - Ecos (Move Bastard remix)
Якось отак у нього трапляється (тему психолога розкрито)...
Згадав чомусь оцього персонажа...
Во всех странах, где военные участвуют в каких-то конфликтах или войнах всегда после ухода с фронта у части из них начинается посттравматическое стрессовое расстройство. Оно хорошо известно, все симптомы, а также методы психотерапевтической реабилитации и возможного психиатрического лечения описаны и применяются во многих государствах.
Начало этому положено американцами после вьетнамской войны.
Такая реабилитация длительная, подбирается индивидуально для каждого человека и очень затратна.
У Белько явно это расстройство после фронта началось, а помощи и терапии он не получал.
Дело в том, что у нас нет государственной системы такой реабилитации. Специалисты, которые понимают проблему, пытаются и помогать, и привлекать внимание.
Но, во-первых, у нас очень мало специалистов, умеющих с этим работать, их не хватает.
А во-вторых, государство, несмотря на все призывы, так и не создало полноценной системы реабилитации.
Ну а сейчас, с избранием президента-уклониста и всяких правительственных чиновников, которые не то что не участвовали в боевых действиях, а даже не служили хотя бы в армии, надежд на создание полноценной системы такой реабилитации нет совсем. Они просто не могут, в силу отсутствия собственного боевого опыта понять проблему и услышать специалистов.
Так что срывы у вышедших из боёв будут и дальше, ну а граждане, не понимающие происходящего, будут возмущаться и называть людей, не получивших своевременной и необходимой им психотерапевтической помощи, террористами.
А виновато государство, которое этой проблемой совсем не озабочено и бросает таких людей на произвол судьбы.
Всякие центры, которые для них созданы, не имеют полноценных программ, подготовленных должным образом специалистов и в основном работают для "галочки"
Вот такая печальная история.
Плевать на его психику - сначала надо стрелять как бешенную собаку.
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Снайпер Олексій Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, вимагав у Зеленського припинити шлях до капітуляції України.
Ні, Мінську! Ні, Штайнмаєру!
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к тому же пострадавшее от "кровавого барыги".