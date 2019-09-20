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 Суспільство
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Все про:міст (300) Олексій Белько (21)

 Белька залишили під вартою з правом внесення застави

Після годинної перерви суддя Дніпровського суду Києва повернулася в зал, щоб озвучити своє рішення у справі Олексія Белька.

Нагадаємо, "мінера" попросили віддати їм на поруки Арсен Аваков, Яна Зінкевич і командир КОРД.

Суддя постановила задовольнити вимогу прокурора - арешт терміном на 60 днів, проте з правом внесення застави в розмірі 288 тис. грн, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура: "київському мінеру" загрожує до 8 років позбавлення волі, його потрібно затримати без права внесення застави

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149653
 
 
 Топ коментарі
 
Що він підірвав?) Його судити потрібно за "хуліганство, незаконне поводження із зброєю, хибне повідомлення про замінування".
Чому у темі про колаборантів так не обурювався?))
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По перше він не мінер і не терорист. Може допомогти довідка від психіатра.
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Дорогие комментаторы! Тут возмущаться нужно ни судом, ни самим Белько, а государством. Объясняю как специалист в области психического здоровья.
Во всех странах, где военные участвуют в каких-то конфликтах или войнах всегда после ухода с фронта у части из них начинается посттравматическое стрессовое расстройство. Оно хорошо известно, все симптомы, а также методы психотерапевтической реабилитации и возможного психиатрического лечения описаны и применяются во многих государствах.
Начало этому положено американцами после вьетнамской войны.
Такая реабилитация длительная, подбирается индивидуально для каждого человека и очень затратна.
У Белько явно это расстройство после фронта началось, а помощи и терапии он не получал.
Дело в том, что у нас нет государственной системы такой реабилитации. Специалисты, которые понимают проблему, пытаются и помогать, и привлекать внимание.
Но, во-первых, у нас очень мало специалистов, умеющих с этим работать, их не хватает.
А во-вторых, государство, несмотря на все призывы, так и не создало полноценной системы реабилитации.
Ну а сейчас, с избранием президента-уклониста и всяких правительственных чиновников, которые не то что не участвовали в боевых действиях, а даже не служили хотя бы в армии, надежд на создание полноценной системы такой реабилитации нет совсем. Они просто не могут, в силу отсутствия собственного боевого опыта понять проблему и услышать специалистов.
Так что срывы у вышедших из боёв будут и дальше, ну а граждане, не понимающие происходящего, будут возмущаться и называть людей, не получивших своевременной и необходимой им психотерапевтической помощи, террористами.
А виновато государство, которое этой проблемой совсем не озабочено и бросает таких людей на произвол судьбы.
Всякие центры, которые для них созданы, не имеют полноценных программ, подготовленных должным образом специалистов и в основном работают для "галочки"
Вот такая печальная история.
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Слуги так и не спромоглися отменить эти идиотские залоги. Придурки.
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писец какой-то, а не суд над тером!! как минимум лет 5 на зоне!!это будет справедливо!!
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Що він підірвав?) Його судити потрібно за "***********, незаконне поводження із зброєю, хибне повідомлення про замінування".
Чому у темі про колаборантів так не обурювався?))
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300-500 грн. штрафу за фулюганство та суворе "Ай-яй-яй!" - і норм )))
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> Не взорвал - не террорист <

...
По-перше, з юридичної точки зору це дійсно змінює ситуацію в бік пом'якшення, особливо враховуючи інші обставини інциденту.
По-друге, тут яскраво виражений мілітарний посттравматичний синдром, очевидно ж.
Див. комент трохи нижче - чувак відкосплеїв Прапора з Happy Tree Friends, так би мовити... До того ж без жертв (якщо не враховувати поліцейський дрін).
Тому тут потрібний психіатр, а не буцигарня.
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в любой стране его сначала бы застрелили а потом обговаривали какой там у него синдром.
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Якщо є можливість взяти живим - чому б ніт.
До речі, це навіть складніше, аніж eliminate target.
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посмотри как действуют копы в США - есть много видео.
Даже если чувак бегает не то что с автоматом, а просто с ножом, и отказывается сдаваться, то после 5 минут уговоров его расстреливают и причем не по ногам а в туловище, на поражение.
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Так, бачив. В принципі, правильно ))
Але якщо взяли живим і ніхто не постраждав - теж норм.
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да норм если теперь заставить его оплатить все убытки.
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Трохи оффтоп - не про тероризм, але... Дві теми однієї з улюблених груп електро-андеґраунду (перший - офіційний кліп, другий - фан-відео)... та й у текстах цих мексиканців тему розкрито більше ніж повністю...
Отже, приблизно отак виглядає зрив даху:
Hocico - Dead Trust
Hocico - Ecos (Move Bastard remix)

Белька залишили під вартою з правом внесення застави - Цензор.НЕТ 1456
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По перше він не мінер і не терорист. Може допомогти довідка від психіатра.
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А разве он что-то заминировал??? Зачем такие отзывы писать, я просто не понимаю.
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він не винуватий..рив канави..і в охороні стояв...нуууу.як завжди
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Якщо серйозно, тут мілітарний посттравматичний синдром, так. Можливо, ще й речовини (якщо амфетаміни, то від них той ще психоз може бути - є одне специфічне слово "гуси", і я не про птахів... хто в курсі, зрозуміє).
Згадав чомусь оцього персонажа...
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вот вам и синдром войны,наказать конечно надо но поймите у пацана психика не куда не годна.соц службам надо было после ато заняться человеком,а не пи....ть,делом надо заниматься.за собаками смотрят,жалко животных.а человеку помочь?слабо или не модно?я не жалею его виновен спору нет.это звоночек,если не будут морально людей после войны на путь мирной жизни ставить то точно что то кто то рванет.
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Дорогие комментаторы! Тут возмущаться нужно ни судом, ни самим Белько, а государством. Объясняю как специалист в области психического здоровья.
Во всех странах, где военные участвуют в каких-то конфликтах или войнах всегда после ухода с фронта у части из них начинается посттравматическое стрессовое расстройство. Оно хорошо известно, все симптомы, а также методы психотерапевтической реабилитации и возможного психиатрического лечения описаны и применяются во многих государствах.
Начало этому положено американцами после вьетнамской войны.
Такая реабилитация длительная, подбирается индивидуально для каждого человека и очень затратна.
У Белько явно это расстройство после фронта началось, а помощи и терапии он не получал.
Дело в том, что у нас нет государственной системы такой реабилитации. Специалисты, которые понимают проблему, пытаются и помогать, и привлекать внимание.
Но, во-первых, у нас очень мало специалистов, умеющих с этим работать, их не хватает.
А во-вторых, государство, несмотря на все призывы, так и не создало полноценной системы реабилитации.
Ну а сейчас, с избранием президента-уклониста и всяких правительственных чиновников, которые не то что не участвовали в боевых действиях, а даже не служили хотя бы в армии, надежд на создание полноценной системы такой реабилитации нет совсем. Они просто не могут, в силу отсутствия собственного боевого опыта понять проблему и услышать специалистов.
Так что срывы у вышедших из боёв будут и дальше, ну а граждане, не понимающие происходящего, будут возмущаться и называть людей, не получивших своевременной и необходимой им психотерапевтической помощи, террористами.
А виновато государство, которое этой проблемой совсем не озабочено и бросает таких людей на произвол судьбы.
Всякие центры, которые для них созданы, не имеют полноценных программ, подготовленных должным образом специалистов и в основном работают для "галочки"
Вот такая печальная история.
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в США ветеран войы в Ираке взорвал торговый центр. Тоже оправдывали искривленной психикой. Тоже "государство плохое"?
Плевать на его психику - сначала надо стрелять как бешенную собаку.
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напугал зебанутых до усрачки...значок гто заслужил честно...
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Вот сейчас и посмотрим как Аваков за него внесет.
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Сабаков внесе залог. Постанова театральна це його робота.
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Белько оставили под стражей с правом внесения залога/ зазевался Коломойский.Землёй украинской озабоченный Коломойский не привязал минёра к Кличко, а мог. -Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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288000 грн., это около 11500 usd, а интересно кто считал вред нанесенный Киевлянам?
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самі визначіться,де фейк
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Снайпер Олексій Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, вимагав у Зеленського припинити шлях до капітуляції України.
Ні, Мінську! Ні, Штайнмаєру!

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Белька залишили під вартою з правом внесення застави - Цензор.НЕТ 3232
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Опять залог. Зачем перед всем позориться???
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новое лицо! Как и обещали
к тому же пострадавшее от "кровавого барыги".
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Грохнули б цього наркошу при затримані і не було б ніяких проблем.
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