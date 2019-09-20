 Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю виданню Гордон.
Відповідаючи на запитання "як вона себе почуває фізично і психологічно після всього, що сталося?", Гонтарева заявила: "Психологічно 17 вересня був найважчим днем у моєму житті. Коли спалили мій будинок, а з ним все сімейні фотографії і реліквії, всі речі. Мій чоловік як був в одних джинсах, так в них і залишився: весь його одяг згорів, у мене хоч у Лондоні були якісь речі.
Це був дуже складний день. Здавалося, що кінець світу настав. Але сьогодні я вже всім друзям сказала: в інвалідному кріслі чи на милицях все одно йду вперед".
Гонтарева зазначила: "Я поки не бачу, щоб Коломойського хтось зупиняв. З ним фотографуються в Офісі президента, з ним роблять селфі, його вперше за 16 років запрошують на форум YES (Ялтинська європейська стратегія, щорічний форум за участю світових лідерів, що відбувається в Києві та заснований бізнесменом Віктором Пінчуком). Я цього не розумію. Як не розумію і того, чим саме йому заважаю. Мені він точно не заважає. Якщо країна вибирає нових героїв і вони виглядають ось так, значить, у країни таке уявлення про реформи і справедливості. Це вибір країни".
"Я не буду перетинати кордон України. У мене там немає вже ні дому, нічого. Вони, напевно, спеціально це зробили, щоб випалити мене напалмом з країни", - резюмувала вона.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
обычно люди строят дом облагораживают территория и живут там.
а тут настроила все, сделала все хорошо и уехала потому что не готова так хорошо жить
поехала загнивать
15 сентября в 09:26 ·
Ви так переймаєтеся тим, що дзявкнув Пристайко, що промичав Яременко, нібито від них залежить бодай незначні рішення, що приймаються Банковою. Ні. Це - щоб було. Ну як у багатому господарстві має бути велика рогата худоба, дрібна парнокопитна наволоч, і той... гм... пєтух. Ось і тут.
І ще одне. Немає ніякого "Коломойський вирішує". Вирішує Путін: "Полтора миллиарда тебе с твоей шоблой на операцию и все, что сможете содрать сами. К дате Украину мне", - ось зміст договору.
Яка саме дата? Думаю, обіцяли на 4 листопада - т.з. "день единства". Звісно, не вийде. Обіцятимуть до Нового року, до 23 лютого тощо. Аж поки обіцялка не обвисне.
Отже, пам'ятай, друже: опираючись зеленій навалі, ти прискорюєш зустріч одного лохматого з його колегою, що у шарфику до ванної ходив.
скоро все в вменяемые уедут останутся барыги с пенсами жрать друг друга
Бедная,несчастная-придется одежду покупать в секонхенде ....народ,может сбросимся по 9гр на нормальную одежду.....
запускайте Берлагудавайте новую писанину от Рыбникова, пусть хоть там петьки себя почувствуют в приятной тёплой атмосфере зрады.
sulima ivan
Гонтарева разом з Порошенком вкрали в банківській сфері і вивели в офшори біля ТРИЛЬОНА гривень(30-40млрд. дол) і тепер валяють дурня і розраховуються за недоторканість з іноземними урядами накраденими в Україні грошима. Уряд Вовіка грає з вогнем. Якщо не буде доведено аудитом шалені крадіжки клану Порошенка, то до відповідальності буде притягнутий клан Вовіка
20.09.2019 18:28
И алмаз Кох-и-нур!!!!!!!!!!!!!!!!
Бабло уже в Панаме.
Ей лучше не-сидеть в Лондоне, чем сидеть в Киеве.
Подельница все сольет.
Сжигать дом виновного человека глупо, если можно аргументированно наказать его по закону. Значит, нельзя.
Можно заподозрить самоподжёг, но тогда полиция должна приударить - найти, кто. Ищет?
А отвечать за неё должен тот, кто привёл её на это место.
Принцип прост -- " не важно кем Ты был, главное для чего Тебя
здесь по ставили!"
Наглая воровка.
Муж остался в одних джинсах)
А то, что ты сняла с людей последнее, убив гривну?