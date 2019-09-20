EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  13534  375
Все про:еміграція (45) Гонтарева (326)

 Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого

Ексглава НБУ Валерія Гонтарева заявила про те, що не збирається повертатися в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю виданню Гордон.

Відповідаючи на запитання "як вона себе почуває фізично і психологічно після всього, що сталося?", Гонтарева заявила: "Психологічно 17 вересня був найважчим днем ​​у моєму житті. Коли спалили мій будинок, а з ним все сімейні фотографії і реліквії, всі речі. Мій чоловік як був в одних джинсах, так в них і залишився: весь його одяг згорів, у мене хоч у Лондоні були якісь речі.

Це був дуже складний день. Здавалося, що кінець світу настав. Але сьогодні я вже всім друзям сказала: в інвалідному кріслі чи на милицях все одно йду вперед".

Також читайте: Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно"

Гонтарева зазначила: "Я поки не бачу, щоб Коломойського хтось зупиняв. З ним фотографуються в Офісі президента, з ним роблять селфі, його вперше за 16 років запрошують на форум YES (Ялтинська європейська стратегія, щорічний форум за участю світових лідерів, що відбувається в Києві та заснований бізнесменом Віктором Пінчуком). Я цього не розумію. Як не розумію і того, чим саме йому заважаю. Мені він точно не заважає. Якщо країна вибирає нових героїв і вони виглядають ось так, значить, у країни таке уявлення про реформи і справедливості. Це вибір країни".

"Я не буду перетинати кордон України. У мене там немає вже ні дому, нічого. Вони, напевно, спеціально це зробили, щоб випалити мене напалмом з країни", - резюмувала вона.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149649
 
   
 Топ коментарі
 
Как нет ничего? А место на зоне?
 показати весь коментар
 
А Родина?
Или уже продала?
 показати весь коментар
 
Что и требовалось доказать. Патужная рехформаторша на проверку оказалась обыкновенной воровкой и мошенницей, которая готова на все чтобы избежать справедливого наказания.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
так поработала, так все наладила что теперь не хочет жить в результатах своей работы !
 показати весь коментар
 
 
Почему не хочет?Она очень даже живёт. Только не в Украине.
 показати весь коментар
 
 
ну так в результатах работы жить не хочет.
обычно люди строят дом облагораживают территория и живут там.
а тут настроила все, сделала все хорошо и уехала потому что не готова так хорошо жить
поехала загнивать
 показати весь коментар
 
Угу, и тачает оттуда нам басни. Но, сколько верёвочке не виться, а конец всё равно придёт.
 показати весь коментар
 
"Імпічмент Коломойському": на Банковій активісти вимагають позбавити олігарха українського громадянства
 показати весь коментар
 
 
Пусть сначала Вадима "Суку православную" Новинского потрясут. Он их почему-то не смущает.
 показати весь коментар
 
 
А Коломойский значит руководит. Вы этот вывод сделали исходя из фото с Зеленеского с Коломойским в ОП?
 показати весь коментар
 
 
Володимир Саркісян
15 сентября в 09:26 ·

Ви так переймаєтеся тим, що дзявкнув Пристайко, що промичав Яременко, нібито від них залежить бодай незначні рішення, що приймаються Банковою. Ні. Це - щоб було. Ну як у багатому господарстві має бути велика рогата худоба, дрібна парнокопитна наволоч, і той... гм... пєтух. Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 9811 Ось і тут.
І ще одне. Немає ніякого "Коломойський вирішує". Вирішує Путін: "Полтора миллиарда тебе с твоей шоблой на операцию и все, что сможете содрать сами. К дате Украину мне", - ось зміст договору.
Яка саме дата? Думаю, обіцяли на 4 листопада - т.з. "день единства". Звісно, не вийде. Обіцятимуть до Нового року, до 23 лютого тощо. Аж поки обіцялка не обвисне.
Отже, пам'ятай, друже: опираючись зеленій навалі, ти прискорюєш зустріч одного лохматого з його колегою, що у шарфику до ванної ходив.
 показати весь коментар
 
Бєня - останній, кого треба позбавляти українського громадянства. Скільки зробив він для оборони України у 2014му, не зробив ніхто.
 показати весь коментар
 
 
А може простіше повернути йому віджатий у нього по безпрєдєлу Приват? Чи красти чуже це є правильно?
 показати весь коментар
 
 
Да не вопрос. Пусть деньги выведенные вернет и забирает пустой банк,как и оставил
 показати весь коментар
 
 
Гоонтарева и Порошенко вернут украденные в Приватбанке 2 млд дол. А банк останется в собственности Украины.
 показати весь коментар
 
И где закон чтоб такие как эта тварь ннмогли выехать из страны?
 показати весь коментар
 
 
ну так правильно ! обворовала УКРАИНУ на сотни миллионов долларов...что её тут делать... другое дело ЛОНДОН! столица так сказать европы..жируй себе и ни в чём не отказывай с миллионами евриков... жизнь удалась . как заявил порошенко когда она курс по 40 сделала. с трибуны рады. что она супер пупер вундеркинд в банковском деле.... присосалась к корыту а экс президент крышевал её.... ведь все писали и знают что все банки банкроты а президента банк процветал и приносил большие прибыли. ничего лишнего.... просто напоминаю как всё было недавно ещё...* да алё...прекращайте меня банить уже....сколько можно..? хотя отдохнул немного от тролей сайта...новости читал конечно но написать не Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 8618 мог... да и хрен с ним...писать тут некому. троли и мусор всякий в большенстве малолетний..
 показати весь коментар
 
 
И где закон чтоб такие как эта тварь немогли выехать из страны?
 показати весь коментар
 
 
В Украине мне делать нечего Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 2523 ,ВСЕ СГОРЕЛО, на пожитки куплю домик за несколько миллионов евро и буду тихо мучатся, как там в Украине лошары живут, без меня!
 показати весь коментар
 
 
Любой физиономист, глядя на ваше "НЕПОДКУПНОЕ ЛИЦО", задался бы вопросом: почему П.Порошенко ставит вас главой НБУ?, ведь не идиот же он. Так что вам может и не хочется в Украину, а Украина все равно за вами придёт, так что лучше воспользуйтесь предложением финансовой разведки США.
 показати весь коментар
 
 
истерикой зеботов удовлетворён😎
скоро все в вменяемые уедут останутся барыги с пенсами жрать друг друга
 показати весь коментар
 
 
Нессшастная! Як же вона таперича без Украины? На шо жить будя?На копеечки разграбленных банков и вкладчикав?Патриотка,как Пораженко!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Теперь Гонтарева может спать спокойно в родном Лондоне. Компания по сотворению жертвы политических преследований успешно завершена. Всем актерам и подсобному персоналу объявляется благодарность, особо отличившиеся будут отмечены грамотами и денежными вознаграждениями.
 показати весь коментар
 
 
А как же любі друзі с которыми делала дела в Украине?
 показати весь коментар
 
 
Ликвидировала кучу дерьмобанков, уволила кучу сотрудников Нацбанка; одного этого достаточно, чтобы нажить себе туеву кучу врагов, не говoря уже про неадекватных зомби.
 показати весь коментар
 
 
Схоже, що аудиту діяльності супер афірістки Гонтаревої так ніхто і не проведе.
 показати весь коментар
 
 
Я считаю так, если есть доказательства противоправной деятельности с её стороны нужно возбуждать против неё уголовное дело и объявлять её в розыск через Интерпол. Просто это мне напоминает детские сад группа ясельки
 показати весь коментар
 
 
Теперь понятно, кто организовал поджёг? Или будем делать вид, что Барыга-Гонтарева здесь ни при чём?
 показати весь коментар
 
 
8% патриотичной илиты снимают вышиванки и одевают лыжи

Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 7866
 показати весь коментар
 
 
І дорогу теж не перетинай, особливо пішки
 показати весь коментар
 
"все вещи... Мой муж как был в одних джинсах, так в них и остался: вся его одежда сгорела, у меня хоть в Лондоне были какие-то вещи.""
Бедная,несчастная-придется одежду покупать в секонхенде ....народ,может сбросимся по 9гр на нормальную одежду.....
 показати весь коментар
 
 
Шура, запускайте Берлагу давайте новую писанину от Рыбникова, пусть хоть там петьки себя почувствуют в приятной тёплой атмосфере зрады.
 показати весь коментар
 
Рыбников такой же скучный и неинтересный,как и Порошенко,их место на свалке истории
 показати весь коментар
 
 
если ты знаешь о чем сваты значит пересмотрел все серии и сделал правильный вывод,что сериал именно для тебя
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗЕботы тут не живут больше минуты. Опущенных отправляют мигом в спам Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 2899
 показати весь коментар
 
ну шо зебилы - готовитесь - Налоговый Майдан впереди и это только начало
 показати весь коментар
 
 
САНИТАРЫ!!!!
sulima ivan

Гонтарева разом з Порошенком вкрали в банківській сфері і вивели в офшори біля ТРИЛЬОНА гривень(30-40млрд. дол) і тепер валяють дурня і розраховуються за недоторканість з іноземними урядами накраденими в Україні грошима. Уряд Вовіка грає з вогнем. Якщо не буде доведено аудитом шалені крадіжки клану Порошенка, то до відповідальності буде притягнутий клан Вовіка
20.09.2019 18:28


И алмаз Кох-и-нур!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
***** такой! Ловко придумала. **** петькина
 показати весь коментар
 
 
"Гонтарева: Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ничего" - всё украденное за границей Украины с наружной стороны.
 показати весь коментар
 
 
Всё что можно было украла!
Бабло уже в Панаме.
Ей лучше не-сидеть в Лондоне, чем сидеть в Киеве.

 показати весь коментар
 
 
Естественно. Если эту дамочку прихватят правоохранители, то это равно смерти для Порохатого свино-олигарха.
Подельница все сольет.
 показати весь коментар
 
 
конечно нет, сама всё вывезла и спалила там по заказу, чтоб теперь рассказывать лохам что ей в Украине делать не чего, но она ошибается, для неё всегда есть тюремная камера и место в бараке на зоне, заметьте все кто побывал у власти потом уезжают жить за рубеж, потому что грабя Украину, всё вкладывают в свои имения в других странах, люди когда вы уже будете мозгами размышлять и не давать грабить страну годами и десятилетиями???????
 показати весь коментар
 
 
Когда припечёт, Сатановская сбежит в Израиль - там таких не выдают.
 показати весь коментар
 
 
тогда надо чтоб была команда как у Гитлера был Отто Скарцени, которые могли бы привозить таких как эта шлёндра в чемоданах назад где они грабили народ..........
 показати весь коментар
 
 
Из чемодана будет нехорошо пахнуть ...
 показати весь коментар
 
 
Награбила,дала другим ,вывела и здриснула.Таперича в дамках.Все мосты(машину,дом)сожгла.Патриотка от пораженко.
 показати весь коментар
 
 
а где в теме главный свиножабий шнырь ди ги? он первый прихвостень пьяной жабы сатановской на цензоре. пусть объяснит этот квак его хозяйки.
 показати весь коментар
 
 
Петробарига і Леркааблигація спалили хату, так як там уже нічого не було, 40 млрд. вивели і вкрали : 16 позашлюбний син , Льоні Кучми, по 8 порох і Бєня, і 8 всі інші рабіновічі, оце були наші дороги, тепер їх потрібно привязати до БТРа і голим задом протягнути по ямам, доріг 170 тис. км. а потім конфіскація.
 показати весь коментар
 
 
Гонтарева сможет спать спокойно, только в кутузке - под амбреллой закона.
 показати весь коментар
 
 
jаж Слеза покотилась после её страданий. **** ТЫ, воровка. ТЫ паскуда ещё плюватсья кровью будешь после допросов. В Китае тебя за одну ночь в яму закопали, а эти зЕмбики трусы. Они собственной тени испугались. Зеленский не НАШ. Он предатель!
 показати весь коментар
 
 
Вот где настоящие предатели Украины. Оглядывайся **** каждый день. А в Украине у тебя, тварь, есть очень хорошенькие нары.
 показати весь коментар
 
 
Считая Гонтореву виновной во многих бедах, всё равно уверен, что бандитскими методами оперируют бандиты.
Сжигать дом виновного человека глупо, если можно аргументированно наказать его по закону. Значит, нельзя.
Можно заподозрить самоподжёг, но тогда полиция должна приударить - найти, кто. Ищет?
 показати весь коментар
 
 
Для Гонтаревойи проч. родина там, где имущество и бабки. В Украине у нее уже ничего нет. Бабки в офшорах, дом - в Лондоне...
 показати весь коментар
 
 
вот если бы у неё в Лондоне всё сгорело, и английский банк все счета заморозил я бы поверил, что у неё всё плохо. а так у неё всё хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Зельда Сатановская живёт по принципу --Родина там, где жопу греет.
А отвечать за неё должен тот, кто привёл её на это место.
Принцип прост -- " не важно кем Ты был, главное для чего Тебя
здесь по ставили!"
 показати весь коментар
 
 
Привести эту воровку в Украину в ящике из под бананов ,пусть сидит ***** на зоне за все свои художества... Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого - Цензор.НЕТ 3456
 показати весь коментар
 
 
Читаю пройдохів Ботів: Алексов і йому подібних, що крякають на Гонарєву, то одне зауважу придуркам цим- не крякай того, чого не має. Йолопи продажні,самі то за скільки продаєтесь, щоб писати це лайно не підтверджене? А, діти Іуди?
 показати весь коментар
 
 
Ну Зенаріки тільки на кацапській пояснили в ТОПІ. Я 3,14здити буду зенаріків сцикунів, своїх знайомих і це без пантов кацапських. То і так видно, що боти коломойши пресингують? Боже збережи здоров'я нарікам!!!
 показати весь коментар
 
а что это у тебя по ляшкам потекло? это твой соевый шыкалад?
 показати весь коментар
 
Какая наглая тварь.
Наглая воровка.
Муж остался в одних джинсах)
А то, что ты сняла с людей последнее, убив гривну?
 показати весь коментар
 
 
Хто б сумнівався?! Стерва продажня!! Повітря буде чистіше і різної мразі менше....
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору