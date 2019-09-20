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 Політика України
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Все про:ВР (5767) законопроект (761) оборона (677)

 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про право застосування з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних Сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 278 нардепів.

Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.

Також читайте: Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149648
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор, слабо нормальным языком рассказать, что нам принесет этот закон?!
Майдан-3 чем разгонять можно будет:
Танками? Градами? Или бомбардировщиками?
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Главное тут - что считать особым положение, когда у Верховного анальная менструация или наоборот?
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Такий собі незрозумілий, вірніше зрозумілий закон, що дає можливість зіштовхнути одні українські війська з іншими, або змусити стріляти в народ.
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Такий собі незрозумілий, вірніше зрозумілий закон, що дає можливість зіштовхнути одні українські війська з іншими, або змусити стріляти в народ.
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Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

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Самое главное не указали в законе-ПРОТИВ КОГО ПРИМЕНЯТЬ ОРУЖИЕ???
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в принципе нужный закон...только что они туда поназаписывали.
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Главное тут - что считать особым положение, когда у Верховного анальная менструация или наоборот?
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включатель, особое положение (особый период) веден еще при прежнем верховном, вот у него и спроси, в каком он был положении
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Цензор, слабо нормальным языком рассказать, что нам принесет этот закон?!
Майдан-3 чем разгонять можно будет:
Танками? Градами? Или бомбардировщиками?
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а тебе какая разница, все-равно будешь на диване отлеживаться, как и вся твоя цензоровская педробратия
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Хотелось бы поподробнее именно об этом(!!!) законодательстве.......уж очень стремные «применения» предлагаются........
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При порошенкові такого не було,воювали поза законом,тому вони так боялись ратифікації римського статуту,лякали ,що солдати підуть під суд, а насправді в першу чергу пішли б командувачі.
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Интересно, а зачем ещё дополнительный закон нужен, чтобы применять оружие против явной агрессии ?? 😳🤯
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Патамушта тоді ще діятимуть закони мирного часу, за що і судили солдат які застосували тоді зброю.
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"Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" - показания одного из слуг на клерка Президента в ПАРЛАМЕНТСКО - президентской стране
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Любители коктейлей Молотова - напряглись.
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При порохобанде могли только без боя моряков в плен без боя задавать.
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Ну так они вроде все уже дома, так что, что тебе мешает съездить к ним ко всем или хотя бы к некоторым, и получить от них возмущенные критические замечания типа "Вот Порох козел, мы так мечтали пострелять и чтобы потом наши геройские части тел жрали рыбы Керченского пролива, а он, ******, не дал нам команды самоубицца!"?
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УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна скатиняка Сергей Попов 864d2702- «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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А простіше можна, стріляти кацапів при першій можливості.
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Всі ховайтесь - як Зе вирішить що пора кромендатську годину вводити, то комендатська година буде по закону Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про право застосування з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ зброї і техніки в особливий період - Цензор.НЕТ 9287
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