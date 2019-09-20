 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про право застосування з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 278 нардепів.
Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.
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Самое главное не указали в законе-ПРОТИВ КОГО ПРИМЕНЯТЬ ОРУЖИЕ???
Майдан-3 чем разгонять можно будет:
Танками? Градами? Или бомбардировщиками?
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.