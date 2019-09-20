 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про право застосування з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 278 нардепів.

Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.

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