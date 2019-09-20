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 Політика України
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Все про:ВР (5767) законопроект (761) оборона (677)

 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України

Народні депутати ухвалили в другому читанні Закон про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 286 народних депутатів.

"Проєктом Закону передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права Президенту України затверджувати його структуру", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149646
 
 
 Топ коментарі
 
браво, зебилы! Ведь для обсуждения законов нужны мозги, и зебилы сейчас это подтвердили)).. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 8323
 А так как у слуг урода они отсутствуют по факту, то всё что умеют делать зебилы - жать на кнопки по команде Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 4768
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слуги урода принимают не законы, а заголовки...
С таким конвейером - даже заголовки не всегда успевают читать Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 3701
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ЗЕ-леноармейцы 95-й гектар законов домолачивают.
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Наша Рада- просто какой-то конвеер законов!
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Наконец то депутаты начали принимать законы для Украины.А где эти твари Кононенко?
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слуги урода принимают не законы, а заголовки...
С таким конвейером - даже заголовки не всегда успевают читать
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порохоботы не успевают обсуждать принятые законы. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 3358
То-то было раньше...
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браво, зебилы! Ведь для обсуждения законов нужны мозги, и зебилы сейчас это подтвердили)).. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 8323
 А так как у слуг урода они отсутствуют по факту, то всё что умеют делать зебилы - жать на кнопки по команде Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 4768
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Обсуждение закончилось.
Там уже следующий закон проголосовали. Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України - Цензор.НЕТ 5929
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Обсирать не успевают...
😁
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Не хватает сырья. Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 3733
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та що там казати... депутати навіть не встигають вивчити прізвища міністрів, а вже місяць минув.. бо не мають часу.
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так они их с такой же скоростью и отменят
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блин, так всё таки,приняли план,или таки что то с обороной связанно?
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зебилы пока не разобрались. они тупо жали на кнопки - прочив слово "план" Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины - Цензор.НЕТ 5295
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Теперь у НЕГО есть план. Я бы сказал - планище. Осталось только понять: ОН понимает, о чем идет речь?
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ЗЕ-леноармейцы 95-й гектар законов домолачивают.
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Вони молотять те що напрацювали папірєднікі і лежало під сукном, видаючи це за своє. Плагіатори.
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До этого выходт Украина оборонялась незаконно и тут пришёл Мессия!
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Однако, чтобы евреи смогли выполнить свою особую миссию, им были даны особая душа и особые заповеди, которые предписывают, как себя вести во многих жизненных ситуациях. Поскольку миссия, возложенная Богом на евреев, важна и ответственна, награда, которую может заслужить еврей, выполняющий свои заповеди, будет больше, чем та, которую может получить не еврей, соблюдающий свои заповеди, хотя, несомненно, и тот, и другой получат награду от Бога.
Это называется стать "светом для народов мира"
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сначала принимают, а потом зеля план придумывает. все жду когда кто-то приколется, и напишет в законечто все слуги сдают в бюджет половину имущества, а эти проголосуют
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Держава Україна..ціла держава..оборона..оборона..оборона?
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🐕🐖 в панике, методуха не поспевает!
Давече верещали - плана нету...
Луснуть!
🤣
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Це справедливо,що ваші діти служать,а діти квартальщиків і самі квартальщики відпочивають закордоном? Питанна до прихильників нової влади.
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козаки здохли...Січових стрільців нема..бандерівці в краївках..Добробрати торгують...
пістня
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те, що вони заблокували можливість проведення розслідування проти них - засвідчує, що вони бояться, що їх засадять за ці всі закони. Чи весь цей поспіх твориться й з метою того, щоб пропустити кілька законів, які дадуть безкарно грабувати країну? Вірніше, це вони так думають. Олігархи завжди мріють про своє, а виходить навпаки.
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"Рада приняла во втором чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины" - не понятно, как можно принять план обороны Украины, когда в Раде сидит пятая колонна беса путлера, как они себя называют ОПЗЖ, пацаны перепутали 95 квартал с РАДой, в данном случае, не до шуток.
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А почему нельзя принять ? Сколько там этих - ОПа За Жо...у ?
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вони й не голосували: "Законопроект підтримали фракції "Слуга народу", частину голосів також дали фракції "Європейська солідарність" (15), "Батьківщина" (9), "Голос" (14), депутатська група "За майбутнє" (5) та позафракційні нардепи (9). "Опозиційна платформа - За життя" - голосування проігнорувала." - https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/20/7226890/
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Вот это да, Петя пять лет воевал, а плана обороны небыло! Наверное готовился в плен *****.!
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хреново бути зебілом... але я тобі не співчуваю - заслужив.
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порохобот, купи айпишник. Я тебя не слышу. Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України - Цензор.НЕТ 8839
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Згідно з пояснювальною запискою, до Закону «Про оборону України» додається кілька абзаців.

Зокрема у статті 1 з'являється визначення плану оборони України. Це сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Окрім цього, у статтю 2 про основи оборони України додається абзац, в якому йдеться, що Для організації оборони держави Рада національної безпеки і оборони України розробляє та приймає рішення щодо проекту плану оборони України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо плану оборони України вводиться в дію указом Президента України з одночасним затвердженням військово-адміністративного поділу території України. Проект військово-адміністративного поділу території України розробляє та подає Президентові України на затвердження Кабінет Міністрів України.

Порядок розробки плану оборони України визначається Радою національної безпеки і оборони України.
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так понимаю, что каждое оперативное командование (ОК) будет иметь на вооружении бригаду ОТРК дальностью до 500 км и будет создана бригада в количестве 5 дивизионов с дальностью 2500 км.. Неплохо..+
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