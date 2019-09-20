 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 286 народних депутатів.

"Проєктом Закону передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права Президенту України затверджувати його структуру", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

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