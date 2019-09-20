 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про прийняття Плану оборони України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосувало 286 народних депутатів.
"Проєктом Закону передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права Президенту України затверджувати його структуру", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
С таким конвейером - даже заголовки не всегда успевают читать
То-то было раньше...
А так как у слуг урода они отсутствуют по факту, то всё что умеют делать зебилы - жать на кнопки по команде
Там уже следующий закон проголосовали.
😁
Это называется стать "светом для народов мира"
Давече верещали - плана нету...
Луснуть!
🤣
пістня
Зокрема у статті 1 з'являється визначення плану оборони України. Це сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Окрім цього, у статтю 2 про основи оборони України додається абзац, в якому йдеться, що Для організації оборони держави Рада національної безпеки і оборони України розробляє та приймає рішення щодо проекту плану оборони України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо плану оборони України вводиться в дію указом Президента України з одночасним затвердженням військово-адміністративного поділу території України. Проект військово-адміністративного поділу території України розробляє та подає Президентові України на затвердження Кабінет Міністрів України.
Порядок розробки плану оборони України визначається Радою національної безпеки і оборони України.