 Представники стивідорних компаній України просять Зеленського терміново втрутитися в ситуацію, що склалася в морській галузі

"Морська галузь стурбована чутками про можливе призначення Юрія Лавренюка першим заступником міністра інфраструктури. Як ми неодноразово вам розповідали, Юрій Лавренюк є уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які до сих пір працюють на українському ринку морських вантажних перевезень", - наголошується в листі, передає УНІАН.
Також стивидорів турбує заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) Сергій Гронський, який є "найбільш довіреною особою Лавренюка в морській галузі" і, за інформацією учасників ринку, може піти на підвищення в посаді. Стивідори підкреслюють, що готові зустрічатися з Президентом і надавати йому всю необхідну інформацію. Відкритий лист підписали: Морська палата України, група терміналів ТІС, а також компанії Risoil S.A., "Трансшип" і P & O MaritimeUkraine. Крім того, представники багатьох компаній і організацій підтримали звернення до Президента в коментарях в Facebook. Серед них: Асоціація морських агентств України (АМАУ), Асоціація контейнерних ліній України (АКЛУ), Асоціація судновласників України, Комітет морського і річкового транспорту України при Торгово-промисловій палаті, компанії "Укрферрі" і "Новік Порт Сервіс", представники Одеського і Бердянського портів та інші учасники галузі.
Юрій Лавренюк з травня 2016 року обіймає посаду заступника міністра інфраструктури України. Курирує залізничний, морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Довгий час працював в правоохоронних органах. На початку вересня ексзаступник міністра інфраструктури, глава громадської організації "Інфраструктурна рада" Володимир Шульмейстер написав відкритого листа на адресу прем'єра Гончарука із закликом не допустити повторного призначення Лавренюка на посаду в уряді. Лавренюка називають куратором компанії "Портосервіс-Україна", яка працює в Одесі, Миколаєві, Херсоні і Бердянську. "Портосервіс" надає буксирні і швартувальні послуги за істотно завищеними цінами, при цьому судновласників змушують користуватися послугами саме цієї фірми. Також Лавренюка вважають причетним до корупції в Держслужбі безпеки на транспорті (ДСБТ) і в організації схеми хабарництва під час дипломування моряків.
Як повідомлялося, в липні нинішнього року Володимир Зеленський відвідав Одеський морський торговельний порт (ОМТП), де піддав різкій критиці керівництво держпідприємства. "Доходи в 2015 році - 1 млрд грн, в 2018-му - 421 млн грн. Чистий прибуток в 2015 році був 397 млн грн, а в 2018 році - вже 19,2 млн грн. Зарплата директорату дуже цікава: у 2015-му - 14 тис. грн, а в 2018 - 192 тис. грн. Може, ви скажете, що все нормально? Але мені здається, що щось не те", - сказав президент.
ви расист ? всі москалі расисти і шовіністи.
дивись... краще не зв'язуйся.
я тебе попередила.
После чего таможенные платежи резко упали, а шмаркля заявила что "контрабанда исчезла - ну совсем-совсем".. А дальше - тишина...
Да уж, где не поставь этих железных людей, сразу организовывают банду и/или схему
Дайте йому ще 100 днів щооб він приїхав до вас з концертом-пародією на Бацьку.
имитация игры на рояле и реальное исполнение - две ОГРОМНЫЕ разницы.
Тем более что при имитации - все понимают "реальность", но - ржут и рукоплещут..
Д*билы, бл*.(с)
Який дивний перебіг психічного розладу клептоманів...
можешь без хамства прокомментировать?
итак, вернемся к нашим баранам. ты утверждаешь, что Зеленскому, его правительству и большинству в Раде мало 4-х месяцев чтобы показать результат, я верно тебя понял? ты ссылаешься на жуткое наследие Порошенко и Ко., правильно? но, позволь, а разве у Порошенко были лучшие условия? по-моему, они были гораздо хуже, чем у Зеленского. и что именно ты называешь говном? конкретно, по пунктам, пожалуйста. а то я не понимаю о чем речь. что тебя конкретно не устраивает? Свинарчуки на свободе? так это к Зеленскому вопрос или к Порошенко? тоже самое по Насирову, которого при Порошенко усиленно тягали к следователю. где он последние 4 месяца, а?
и еще. Мико, пожалуйста давай не будем давить на жалость, ок? мне (и большинству украинцев) плевать какая там у Зеленского команда. хоть маленькакая, хоть крУ-гОм! меня интересует РЕЗУЛЬТАТ, а не жалкий лепет типа "я учил". если людей не хватает, то какого вы поперлись реформы делать не имея ти плана ни понятия как их делать нужно? вам дали фантастический карт-бланш и полную руку козырей, а вы говорите, что вам неудобно ходить. плохому танцору ноги мешают!
Я пше сказал что твой пше опыт и твоих пше товарищей с пше вазелином пшерошенкам очень пшегодится.