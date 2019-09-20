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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2809) порт (178) стивідор (1)

 Представники стивідорних компаній України просять Зеленського терміново втрутитися в ситуацію, що склалася в морській галузі

Як зазначають стивідори у відкритому листі Президенту, перш за все їх турбує кадрова політика, оскільки через два місяці після візиту Зеленського в Одеський порт майже всі чиновники, підозрювані в корупції, залишаються на своїх місцях.

"Морська галузь стурбована чутками про можливе призначення Юрія Лавренюка першим заступником міністра інфраструктури. Як ми неодноразово вам розповідали, Юрій Лавренюк є уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які до сих пір працюють на українському ринку морських вантажних перевезень", - наголошується в листі, передає УНІАН.

Також стивидорів турбує заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) Сергій Гронський, який є "найбільш довіреною особою Лавренюка в морській галузі" і, за інформацією учасників ринку, може піти на підвищення в посаді. Стивідори підкреслюють, що готові зустрічатися з Президентом і надавати йому всю необхідну інформацію. Відкритий лист підписали: Морська палата України, група терміналів ТІС, а також компанії Risoil S.A., "Трансшип" і P & O MaritimeUkraine. Крім того, представники багатьох компаній і організацій підтримали звернення до Президента в коментарях в Facebook. Серед них: Асоціація морських агентств України (АМАУ), Асоціація контейнерних ліній України (АКЛУ), Асоціація судновласників України, Комітет морського і річкового транспорту України при Торгово-промисловій палаті, компанії "Укрферрі" і "Новік Порт Сервіс", представники Одеського і Бердянського портів та інші учасники галузі.

Юрій Лавренюк з травня 2016 року обіймає посаду заступника міністра інфраструктури України. Курирує залізничний, морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Довгий час працював в правоохоронних органах. На початку вересня ексзаступник міністра інфраструктури, глава громадської організації "Інфраструктурна рада" Володимир Шульмейстер написав відкритого листа на адресу прем'єра Гончарука із закликом не допустити повторного призначення Лавренюка на посаду в уряді. Лавренюка називають куратором компанії "Портосервіс-Україна", яка працює в Одесі, Миколаєві, Херсоні і Бердянську. "Портосервіс" надає буксирні і швартувальні послуги за істотно завищеними цінами, при цьому судновласників змушують користуватися послугами саме цієї фірми. Також Лавренюка вважають причетним до корупції в Держслужбі безпеки на транспорті (ДСБТ) і в організації схеми хабарництва під час дипломування моряків.

Як повідомлялося, в липні нинішнього року Володимир Зеленський відвідав Одеський морський торговельний порт (ОМТП), де піддав різкій критиці керівництво держпідприємства. "Доходи в 2015 році - 1 млрд грн, в 2018-му - 421 млн грн. Чистий прибуток в 2015 році був 397 млн ​​грн, а в 2018 році - вже 19,2 млн грн. Зарплата директорату дуже цікава: у 2015-му - 14 тис. грн, а в 2018 - 192 тис. грн. Може, ви скажете, що все нормально? Але мені здається, що щось не те", - сказав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149641
 
   
 Топ коментарі
 
ВОТ ЖЕ ЗИБИЛЫ ТУПЫЕ - СЛОВА И ДЕЛА ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ - УЗЕЛИ ТОЛЬКО ТАК
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Кляті порохоботи на ВАЗіка наговорюють!
Дайте йому ще 100 днів щооб він приїхав до вас з концертом-пародією на Бацьку.
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помнится, зеленая шмаркля давала "месяц, чтобы разобраться на таможне"..
После чего таможенные платежи резко упали, а шмаркля заявила что "контрабанда исчезла - ну совсем-совсем".. А дальше - тишина... Представители стивидорных компаний Украины просят Зеленского срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся в морской отрасли - Цензор.НЕТ 1638
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ВОТ ЖЕ ЗИБИЛЫ ТУПЫЕ - СЛОВА И ДЕЛА ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ - УЗЕЛИ ТОЛЬКО ТАК
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а хіба індіанці не люди ?
ви расист ? всі москалі расисти і шовіністи.
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Давайте не будем, а если будем, то давайте.
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ти мені виклик кидаєш чи що ?
дивись... краще не зв'язуйся.
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Сказали мені ТИ і вже зрозуміло, хто ваші батьки і хто ви.Лякати мене не потрібно.
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теж мені ахент підстріляний..
я тебе попередила.
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Ksenia VB, вам ця пані нагадує, загнали її в бан, а вона, як та птиця фенікс під другим ніком з полум'я вискочила.
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Я так и знал. И слава Богу, что появилась. Ксеня одна из моих любимых здесь.
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А справишься?... Тебя я не знаю... А вот кто она - догадываюсь...
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помнится, зеленая шмаркля давала "месяц, чтобы разобраться на таможне"..
После чего таможенные платежи резко упали, а шмаркля заявила что "контрабанда исчезла - ну совсем-совсем".. А дальше - тишина...
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Они сделали это вместе. 73%. Зебилы, блеать.
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"Долгое время работал в правоохранительных органах"
Да уж, где не поставь этих железных людей, сразу организовывают банду и/или схему
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Мені в Бостоні машину загрузили за 150 дол, а в Одесі вигрузили за 450 дол. Форд простояв в Одесі 1,5 місяці за 4 дол/доба.
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Кляті порохоботи на ВАЗіка наговорюють!
Дайте йому ще 100 днів щооб він приїхав до вас з концертом-пародією на Бацьку.
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вот еще одна ассоциация вылезла. Мало стало им? на мыролюбность перестало ими хватать? пусть обратятся за опытом в ассоциацию сборщиков металлолома.
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Бггг...А чего эти наивняки ожидали? И так везде.
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Гниди, перед виборами в полях пшениці, щирі гасла, а в ділі мародери мародерами. Ще 5 років грабунку.
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а разве зебилам об этом не говорили?
имитация игры на рояле и реальное исполнение - две ОГРОМНЫЕ разницы.
Тем более что при имитации - все понимают "реальность", но - ржут и рукоплещут..
Д*билы, бл*.(с)
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Мародерські шавки не тільки мовчали про корупцію в портах 5 років, а й зладжено гавкали на Саакашвілі, який криком кричав про це. І раптом мародери... стали "борцями з корупцією"!
Який дивний перебіг психічного розладу клептоманів...
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Я пше прошу пше пана, н имею пше спросить, - а шо пше пан пше Саакашвили молит пше за пше такой пше беспредел при пше президенте пше ЗЕленском? Пше Порох уже не пше президет. Месяцев пше пять пше около того пше, а всё вин таки пше виноват?
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Мико, не придуривайся. при Порошенко было плохо, а при Зеленском стало хорошо. непонятно только почему таможенные платежи не поднимаются, почему коррупционеры при Зеленском цветут и пахнут. непонятно также где обещанные посадки.
можешь без хамства прокомментировать?
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Не конечно, постя из посольства или консульства Параша в Польше оно без хамства ну ни как не может. Гены, знаете ли. Скверные.
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Я не могу ответить спокойно дебилу, который считает пятилетнее правление вора и его шайку насировых-свинарчуков хорошим, а действия маленькой команды, которая за четыре месяца не успела разгрести всё ВАШЕ говно - плохими.
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ну, вот как можно с тобой нормально разговаривать? я тебя что, оскорбил чем-нибудь? чего ругаешься? ты ж у нас победитель, вот и веди себя, хе-хе, достойно. это только проигравшие обзываются, потому что у них больше нет никаких аргументов. ты попробуй себя перебороть как-нибудь. надеюсь, ты найдешь в себе силы.

итак, вернемся к нашим баранам. ты утверждаешь, что Зеленскому, его правительству и большинству в Раде мало 4-х месяцев чтобы показать результат, я верно тебя понял? ты ссылаешься на жуткое наследие Порошенко и Ко., правильно? но, позволь, а разве у Порошенко были лучшие условия? по-моему, они были гораздо хуже, чем у Зеленского. и что именно ты называешь говном? конкретно, по пунктам, пожалуйста. а то я не понимаю о чем речь. что тебя конкретно не устраивает? Свинарчуки на свободе? так это к Зеленскому вопрос или к Порошенко? тоже самое по Насирову, которого при Порошенко усиленно тягали к следователю. где он последние 4 месяца, а?
и еще. Мико, пожалуйста давай не будем давить на жалость, ок? мне (и большинству украинцев) плевать какая там у Зеленского команда. хоть маленькакая, хоть крУ-гОм! меня интересует РЕЗУЛЬТАТ, а не жалкий лепет типа "я учил". если людей не хватает, то какого вы поперлись реформы делать не имея ти плана ни понятия как их делать нужно? вам дали фантастический карт-бланш и полную руку козырей, а вы говорите, что вам неудобно ходить. плохому танцору ноги мешают!
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Дааа, при Порохе ТАКОГО не было. А шо ви таки хотели, с ваЗЕлином оно ваш легче пойдёт.
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Вот тут твой опыт для мародёров бесценен.
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Пше опыт для пеш Земородёров? Пан пше так пше мыслит? Или пан Мико пше не пан, а пше ТОВАРИЩ?
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Ладно, переведу.
Я пше сказал что твой пше опыт и твоих пше товарищей с пше вазелином пшерошенкам очень пшегодится.
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- Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена? (с)

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Стоять, стивидоры чёртовы!!! У "Блазня" кадры кончаются!!! Надо же кому-то, и в "95-м квартале" работать!!!
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Наівняки ) Та накуй тому Зельману ці страдіварі з морпортом ?
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