 Пристайко виступив за повернення українських товарів на окупований Донбас

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".
Пристайко уточнив, що це не означає скасування економічної блокади, адже передумовою для скасування є повернення підприємств. Він запропонував розмежовувати блокаду підприємств і поставки товарів щоденного споживання для громадян України, які живуть по той бік лінії зіткнення.
"Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російським або білоруським, чи не так?" - сказав Пристайко.
Пристайко зазначив, що для цього необхідне відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.
"Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, людям дозволено перевозити через контактну лінію, списком того, що заборонено перевозити. Це обов'язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки - тому що зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - розповів міністр.
еще пару шагов и они будут этим гордиться ))
Или он хочет переехать туда сам ?
Пусть платит им пенсии из своего личного кармана.
Этому идиоту никто не сообщил, что свое мнение он может засунуть себе-же поглубже? Никто не пустит украинские товары туда, как-бы клоун с командой этого не хотел. На лккупированных территориях негласно выдавлювают любые украинские товары из продажи. Торгаши боятся торговать украинским, потому что их за это нагибают.
Перед другим туром виборів я говорив, що порох, що зеленський це ЦУНГЦВАНГ для України повільна і швидка смерть. А ви тубі мої бидло співгромадяни, все одно нічого не розуміли, не розумієте і якщо зрозумієте то вже буде пізно. Уже пізно....