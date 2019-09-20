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 Політика України, Події
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Все про:товарообіг (24) Донбас (13070) Пристайко (156)

 Пристайко виступив за повернення українських товарів на окупований Донбас

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко виступив за повернення українських продуктів у магазини на тимчасово окупованих територіях Донбасу і пообіцяв виплату пенсій жителям цих територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Пристайко уточнив, що це не означає скасування економічної блокади, адже передумовою для скасування є повернення підприємств. Він запропонував розмежовувати блокаду підприємств і поставки товарів щоденного споживання для громадян України, які живуть по той бік лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмаєра" мають намір письмово узгодити в Тристоронній контактній групі до зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

"Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російським або білоруським, чи не так?" - сказав Пристайко.

Пристайко зазначив, що для цього необхідне відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

"Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, людям дозволено перевозити через контактну лінію, списком того, що заборонено перевозити. Це обов'язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки - тому що зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - розповів міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149638
 
   
 Топ коментарі
 
п давайте в Крым воду пустим - разрешим торговлю и будем платить пенсии - зебилы - ЗЕЛЕНСКИЙ ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ
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банальная "торговля на крови" от "новых лиц".
Зеленая шмаркля и Ко в очередной раз показали "бизнес и бабло - превыше всего!"
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Если Лугандон ни копейки не вносит в бюджет Украины, откуда Пристайко будет брать деньги на пенсии лугандонам? Из карманов украинцев, т.е. из бюджета? Второй вопрос. С любой торговли в Лугандоне любыми товарами, в т.ч. украинскими террористы получают прибыль, за счет которой они платят уродам,которые убивают наших бойцов ВСУ, значит Пристайко с Клоуном хотят,чтобы таких смертей наших хлопцев было больше?
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приучает зебенят к мысли о выплате контрибуций. молодец.
еще пару шагов и они будут этим гордиться ))
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С 2014 года жителями ОРДЛО получено в виде пенсий и соцвыплат 80 млрд гривен ! Это при " патриоте " Порошенко , а при Зеленском вообще начать поставлять продукты ? Это уже дно ?
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У Пристайко тёща с Донбаса ?
Или он хочет переехать туда сам ?
Пусть платит им пенсии из своего личного кармана.
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за возвращение украинских товаров на оккупированный Донбасс...

Этому идиоту никто не сообщил, что свое мнение он может засунуть себе-же поглубже? Никто не пустит украинские товары туда, как-бы клоун с командой этого не хотел. На лккупированных территориях негласно выдавлювают любые украинские товары из продажи. Торгаши боятся торговать украинским, потому что их за это нагибают.
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Що значить так звана блокада. Це не так звана болкада, а відповідь дуже м яка на бойовиків за вчинені злочини.
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а, что скажут на это товарищи зебилы? Это хорошо или плохо, или языки с одного места трудно вытащить?
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Какое дело этого дебила к внутренним делам? Иди Трампопона ублажай.
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Зеленський ****, приструни своїх псів інакше буде горе.............
Перед другим туром виборів я говорив, що порох, що зеленський це ЦУНГЦВАНГ для України повільна і швидка смерть. А ви тубі мої бидло співгромадяни, все одно нічого не розуміли, не розумієте і якщо зрозумієте то вже буде пізно. Уже пізно....
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А Порох чим тобі не догодив? Ти сам тупий, слухав казочки кацапської пропоганди, і олоігархічних телеканалів! Чим ти мудріший за них?, тиж не проаналізував дії, ти тупо слухав брехню на Пороха роззявивши пельку!
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А де подівалися наші ряжені ярі патріоти націоналісти - **** тягнибок, белецький, ярош, парасюки, берези і той як його, що в масці бігав, де вони подівалися???!!!
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*Мавр свою справу зробив*, тобто, *патріоти* Пороха скинули, тепер відпочивають на лаврах!
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Пенсіі повинні виплачуватись тільки тим,хто залишився вірним Конституціі Украіни і за весь час не мав жодних відносин з маріонетками та бандформуваннями як сам, так і члени його родини. Пристайко, веди державницьку політику, а не підлаштування під бойоіиків і ворогів Украіни!
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Він що міністр торгівлі цей Дрістайко чи він міністр соцполітики ? Зелебобіки призначили його міністром закордоних справ ~ лугандон це вже інша держава?) і він лізе туди допомогти колорадосам нагодувати. А як він пенсії туди платити бде?) банкомати, інкасатори через лінію фронту, феєричний Длб!?)
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