 Ветерани АТО/ООС, які втратили кінцівки, зможуть отримати за рахунок держави спортивні протези, - Свириденко

Про це повідомив Уповноважений Президента України з питань реабілітації УБС Вадим Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Ми робимо все можливе, щоб наші захисники могли бігати, плавати та займатися різними видами спорту. Вже прийняті відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 518 "Про деякі питання протезування та ортезування учасників бойових дій". Уже найближчим часом ветерани за державні кошти зможуть отримати перші спортивні протези", - розповів Свириденко.
За його словами, Україна має власних фахівців для протезування, які мають іноземний практичний досвід. Це важливо, бо деталі до спортивних протезів постачатимуться із-за кордону.
"Протез має бути зручним. Це надто прискіплива й відповідальна робота. Він виготовлятиметься для кожного воїна індивідуально. Однак ветерани АТО/ООС повинні розуміти: щоб отримати такий протез, кожен має довести, що його тіло готове до протезування й підтвердити це довідкою-дозволом від лікаря. Важливо також, що держава надає такий шанс кожному учаснику бойових дій", — наголосив Уповноважений Президента України з питань реабілітації УБД Вадим Свириденко.
--------
За повідомлення правоохоронців, у 2015 році Держслужба уклала договори з суб'єктами господарювання про фінансування з бюджету психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.
Проте, інформація, зазначена в актах, щодо кількості учасників АТО, які нібито пройшли психологічну реабілітацію, була завідома неправомірна.
Колишній голова Держслужби затвердив недостовірні документи, чим сприяв привласненню 22 мільйонів гривень.
...
-------------------
Команда миллиардера и председателя Днепропетровской обладминистрации Игоря Коломойского установила вознаграждение за передачу российских диверсантов, а также за сдачу оружия и добровольное освобождение сепаратистами админзданий.
Об этом в своем "Фейсбуке" написал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.
"У нас есть предложение. За каждый возвращенный ствол - выплачивается вознаграждение за автомат 1000 долларов США, пулемет - 1500 долларов США, гранатомет - 2000 долларов США. За каждого переданного "зеленого человечка", он же наемник, ступивший на нашу общую землю и пытающийся столкнуть нас в братоубийственной войне - вознаграждение 10 000 долларов США. За каждое освобожденное здание, переданной МЕСТНОЙ власти и под охрану спецроты "Донбасс" батальона "Днепр" - вознаграждение 200 000 долларов США (причем у территориальной громады остается свободное право доступа в любой момент)", - написал он.
Кроме того, команда Коломойского решила выплатить 500 000 гривен личному составу воинской части Мариуполя, отразившей атаку сепаратистов в ночь на четверг.
Позже руководитель Штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза сообщил журналистам, что передача диверсантов и оружия, а также получение соответствующего вознаграждения будет происходить на блок-постах, которые находятся на границе Днепропетровской области.В частности, в Покровском районе (с.Покровское, ответственный Александр Кузьменко; поворот на село Просяное - ответственный Сергей Горячий), в Межевском районе (с. Новоподгороднее - Павел Клименко, с. Славянка - Александр Бородач), в Петропавловском районе (с. Александрополь -ответственный Игорь Лещенко; поворот на Петропавловку со стороны Першотравенска - Александр Бородаев).
"Все процессы будут происходить анонимно. Гарантирую всем гражданам, которые изъявят желание сотрудничать со Штабом национальной защиты, полную анонимность, конфиденциальность и передачу вознаграждения", - сказал он.
Береза добавил, что передача освобожденных административных зданий будет осуществляться с помощью групп подразделения охраны "Донбасс", которая является структурным подразделением спецбатальона "Днепр" и групп из представителей общественности и волонтеров.
Напомним, ранее Днепропетровская обладминистрация, возглавляемая Игорем Коломойским, начала формирование батальона специального назначения «Днепр» из местных жителей.
Русские що, хоть х.. полощи. Для навара
(русская народная поговорка)
А РАНЕЕ, ДО ЗЕ ОНИ ИХ НЕ ПОЛУЧАЛИ????
ЧИСТЫЙ ПИАР НА КРОВИ И ГОРЕ.