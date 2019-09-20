 Ветерани АТО/ООС, які втратили кінцівки, зможуть отримати за рахунок держави спортивні протези, - Свириденко

Про це повідомив Уповноважений Президента України з питань реабілітації УБС Вадим Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ми робимо все можливе, щоб наші захисники могли бігати, плавати та займатися різними видами спорту. Вже прийняті відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 518 "Про деякі питання протезування та ортезування учасників бойових дій". Уже найближчим часом ветерани за державні кошти зможуть отримати перші спортивні протези", - розповів Свириденко.

За його словами, Україна має власних фахівців для протезування, які мають іноземний практичний досвід. Це важливо, бо деталі до спортивних протезів постачатимуться із-за кордону.

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"Протез має бути зручним. Це надто прискіплива й відповідальна робота. Він виготовлятиметься для кожного воїна індивідуально. Однак ветерани АТО/ООС повинні розуміти: щоб отримати такий протез, кожен має довести, що його тіло готове до протезування й підтвердити це довідкою-дозволом від лікаря. Важливо також, що держава надає такий шанс кожному учаснику бойових дій", — наголосив Уповноважений Президента України з питань реабілітації УБД Вадим Свириденко.