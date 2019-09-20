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 Політика України
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Все про:армія (2562) Міноборони (2797) призов (156)

 В межах осінньої кампанії планується призов на строкову службу 15,2 тис. осіб, - Міноборони

В межах цьогорічної осінньої призовної кампанії очікується понад 15 тисяч призовників строкової військової служби.

Про це повідомив начальник управління персоналу - заступник начальника штабу командування Сухопутними військами ЗСУ генерал-майор Геннадій Долгашов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стартує призовна кампанія... Терміни проведення осіннього призову - з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року. Обсяг призову - 15 тисяч 200 осіб, з них 9 тисяч - Збройні сили України, 4400 - Нацгвардія України, Держприкордонслужба - 1 тисяча осіб, Державна спеціальна служба транспорту - 800 осіб", - розповів Геннадій Долгашов.

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Він зазначив, що призовний вік в Україні в 2019 році - 20-27 років, чоловіки цієї категорії, які визнані придатними до строкової військової служби й не мають підстав для відстрочки, зобов'язані пройти службу в лавах ЗСУ.

Генерал уточнив, що відстрочка від призову дається у зв’язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти та професійної діяльності. Крім того, відстрочка може бути надана у зв'язку з непрацездатністю родичів і наявністю дитини до 3 років.

"Хочу звернути увагу на те, що з вересня 2014 року, коли було підписано указ президента, чітко визначено, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у районі проведення Операції об'єднаних сил не залучаються. І цей указ виконується", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149632
 
 
 Топ коментарі
 
Зельца опять призовут В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9497 деловоды деловодства зело нужны.
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Какой Вы хитрый порохобот, Вы ж первый и запели!
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В основном для караульной службы не на линии фронта
Если еще контрактники и в тылу этим занимантся будут - воевать кто будет?
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ты не поверишь но и контрактники несут охранную службу,сосунок в 18 лет и мужчина в 30,кто лучше?
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философский вопрос.. если у нас до сих пор барщина в 21 веке и холопы должны или пахать на барина (идти в армию) или откупаться или в бега подаваться - зачем Государству оказываться от дармового рабского труда?
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потому что рабский труд в наших условиях не эфективен,у соседки сын служит в пво,срочник,они автомат видели на присягу,теперь вопрос,на сколько при таких срочниках,будет крепка оборона пво Украины???
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Если нападут - там уже будет не до разбирательств,кто виноват, а пока десятилетиями можно бесплатно эксплуатировать мужчин.
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ты думаешь тебя не коснется если нападут
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А Мойша Порошенко до армії піде,чи в нього вроджений діабєт?
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Камута ж должон по наследству передастца?
🤗
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Весна,лес,цветы.
Маугли:-Багира,что со мной?Мне жочется убежать далеко-далеко,спрятаться глубоко-глубоко,сидеть тихо-тихо.Может это любовь?
Багира:-Нет Маугли-это весенний призыв в армию начался.
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Что дает служба в армии такой страны ? Ровным счетом потеря времени и здоровья. Как и в совковой. Толи дело в США. И зарплаты и учение и права как у заслуженного. Если не поменять структуру,то это совковая херня.
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... Армия будет добровольной: нету мозгов - иди служи, есть деньги - купи справку, не знаешь где купить - спроси у военкома, отмазался - гуляй (с) Егор Лупан.
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совкодрочеры задолбали вы со своим призывом где контрактная армия?
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Вчера я провел прекрасный день:
-Содрал со стены все плакаты Бори Моисеева,сжег все диски Элтона Джона,пошел в военкомат,отжался 120раз,подтянулся 50,послал всех от ефрейтера до генерала,плюнул на двери и ушел домой спать.
А как вы провели свой 27-ой день рождения?
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Зельца опять призовут В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9497 деловоды деловодства зело нужны.
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О, він вже генерал-майор? А коли відмазку ліпив, що головному зебілу не відправляли 4 повістки, був ще полковник. Отак люди й ростуть. Виходить, що я був правий, коли писав, що скоро він почне рости.
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