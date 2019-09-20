 В межах осінньої кампанії планується призов на строкову службу 15,2 тис. осіб, - Міноборони

Про це повідомив начальник управління персоналу - заступник начальника штабу командування Сухопутними військами ЗСУ генерал-майор Геннадій Долгашов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стартує призовна кампанія... Терміни проведення осіннього призову - з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року. Обсяг призову - 15 тисяч 200 осіб, з них 9 тисяч - Збройні сили України, 4400 - Нацгвардія України, Держприкордонслужба - 1 тисяча осіб, Державна спеціальна служба транспорту - 800 осіб", - розповів Геннадій Долгашов.

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Він зазначив, що призовний вік в Україні в 2019 році - 20-27 років, чоловіки цієї категорії, які визнані придатними до строкової військової служби й не мають підстав для відстрочки, зобов'язані пройти службу в лавах ЗСУ.

Генерал уточнив, що відстрочка від призову дається у зв’язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти та професійної діяльності. Крім того, відстрочка може бути надана у зв'язку з непрацездатністю родичів і наявністю дитини до 3 років.

"Хочу звернути увагу на те, що з вересня 2014 року, коли було підписано указ президента, чітко визначено, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у районі проведення Операції об'єднаних сил не залучаються. І цей указ виконується", - заявив він.