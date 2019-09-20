 "Мінера" хочуть взяти на поруки Аваков, Зінкевич і командир КОРД. Прокурор проти

Адвокат, зі свого боку, просив відпустити затриманого на поруки. За словами сторони обвинувачення, Олексію Бельку загрожує до 8 років позбавлення волі - за хуліганство з використанням вогнепальної зброї і неправдиве повідомлення про замінування, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бажання взяти на себе відповідальність за ветерана висловили міністр МВС Арсен Аваков і нардепка Яна Зінкевич, яка приїхала до Дніпровського суду й особисто підтвердила свою позицію. Вона готова за свої кошти орендувати ветерану житло.

Також у суді зачитали документ про готовність Київського військового госпіталю прийняти Олексія Белька на обстеження - на прохання міністра у справах ветеранів і окупованих територій.

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Від імені Арсена Авакова в суді виступив адвокат Тарасов, який пояснив, що в даний момент міністр у відрядженні. Говорячи про свого довірителя, Тарасов запевнив суддю, що "ця особа заслуговує на довіру". Відповідаючи на запитання судді про забезпечення підозрюваного житлом і про те, чи готовий Арсен Аваков допомогти з цим, адвокат послався на те, що це питання вже взяла на себе Яна Зінкевич.

Також взяти на поруки ветерана висловив готовність старший лейтенант МВС, начальник департаменту КОРД.

Позиція прокурора після виступів поручителів не змінилася.

Після виступу поручителів суддя оголосила перерву.