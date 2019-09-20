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 Політика України
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Все про:ВР (5767) ПАРЄ (581)

 Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько очолила делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке рішення члени делегації ухвалили на установчих зборах.

На цю позицію претендувала також інша член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

Першим заступником глави делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова.

Читайте також: Новий склад української делегації в ПАРЄ сформували, - нардеп Гончаренко

Ясько, 1990 р.н., закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті, очолювала українську спільноту в університеті, потім працювала в Міністерстві з питань диджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії, Українському католицькому університеті, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У Верховній Раді входить до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, очолює підкомітет з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх і багатосторонніх відносин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149628
 
 
 Топ коментарі
 
Лёшик знатно дрюкнул зеклоуна у себя на участке ,потому зебилы его и не любят. А ещё его не любят кацапы.
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8%Штрейхбрейхер, уже конец рабочего дня, не перерабатывай, это дополнительно не будет тебе оплачиваться, заходи быстрее за 33 грн. в ОПуЗЕ!!!
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и бл..ть лешик гончаренко как главный порохоботский ***** тоже там будет
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Полностью поддерживаю Сенцова . "Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже... Я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна. Эти территории нас отторгли и мы никогда с этим не согласимся", - подчеркнул Сенцов.
Он также добавил, что о "всем остальном можно разговаривать".
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8%Штрейхбрейхер, уже конец рабочего дня, не перерабатывай, это дополнительно не будет тебе оплачиваться, заходи быстрее за 33 грн. в ОПуЗЕ!!!
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Лёшик знатно дрюкнул зеклоуна у себя на участке ,потому зебилы его и не любят. А ещё его не любят кацапы.
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и ты ему дрюкани(лешику) , ****.. ло порохоботское ,киш
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Это что сейчас можно начать писать о где-то 150 депутатах от СН которые на участках дрюкнули кандидатов от ЕС ? Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4611
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Только попохоботы любят бывшего рыга Гончаренко
Вообще прям такую склонность к рыгам питают
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хез, но смазаные вазелином твои Зеленые господины, слуга, точно будут!!!
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да точно будет пид..рок ваш Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7511 как без пид...ра в делегации? Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3650
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А при прошлой делегации кацапов в ПАСЕ вернули Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9036
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точно. сразу после того, как Зеленский отказался даже встретиться с этой делегацией чтобы проблему тогда еще возможного возврата раши в ПАСЕ хотя бы обговорить, а, возможно и предотвратить. ни заявлений от него, ни звонков европейским партнерам не было. чем он был так занят?
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8%Штрейхбрейхер, уже конец рабочего дня, заходи быстрее за премиальными в ОПуЗЕ!!!
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ето кто барменша безработная аль кто или чья то "игрушка".....
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Уж лучше бы Сергей Соболев. А она, испуганная такая - замом...

Єлизавета Олексіївна Ясько (нар. 17 жовтня 1990, Київ) - український політолог, експерт з питань культури. Продюсер фільму «Крим: брудний секрет Росії». Засновник ініціативи Yellow Blue Strategy. Віце-президент (VP of Social Impact & External Relations) в blockchain-стартапі та музичному лейблі Younk https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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blockchain-стартапі... всё понятно, шарашкина контора хайповала на модном слове...
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Ось і знайшлась заміна пристаркуватій Ірині Геращенко))
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А шо Ірку в ПАСЄ трахали,чи у Київі,починаючи з Юща?
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Тоді до чого вік? Це ж твоя ініціатива розглядати представників у такому ракурсі.
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На бабусь невеликий попит у борделях))Навіть досвід не заміне молоде тіло))
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тю, не гоните , ееж скабеева с гамном съест .
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Це хоч не ця курва яка ветеранам АТО казала що вони винні у війні на донбасі?
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нет, это её зеленая коллега - заместитель руководителя ОПы анна коваленко
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Человеку 28 лет . Да , красивая , умная . Но почему сразу бл@дь ?
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А хто її батьки,де грощі на Оксфорд заробила?У Польщі на бурівці?
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а кого моложе для главы делегации не могли найти? что не одно нянечки безработной не было ?
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Хм... Ни о родителях, ни о папике в интернете ничего нет.
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Сиротинушка, видать. Откуда только бабло на Оксфорд?
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"Диджитализация"... "стратегические коммуникации"... Что такое ? Чем девушка занимается ? Непонятно... Читаю дальше : "возглавляет подкомитет по вопросам... двусторонних и многосторонних отношений ". А вот теперь стало яснее...))


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Чого ви через її вік переживаєте? Вона ж їде не інтереси України відстоювати та з окупантом боротися. Потусоваться, кофейку попить
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И опять приведу слова своего профессора "когда руководят старики, это трагедия, когда молодые, это комедия". Только боюсь, у нас таки свой путь -трагикомедия.
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