 Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке рішення члени делегації ухвалили на установчих зборах.

На цю позицію претендувала також інша член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

Першим заступником глави делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова.

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Ясько, 1990 р.н., закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті, очолювала українську спільноту в університеті, потім працювала в Міністерстві з питань диджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії, Українському католицькому університеті, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У Верховній Раді входить до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, очолює підкомітет з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх і багатосторонніх відносин.