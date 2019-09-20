 Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке рішення члени делегації ухвалили на установчих зборах.
На цю позицію претендувала також інша член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.
Першим заступником глави делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова.
Ясько, 1990 р.н., закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті, очолювала українську спільноту в університеті, потім працювала в Міністерстві з питань диджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії, Українському католицькому університеті, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.
У Верховній Раді входить до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, очолює підкомітет з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх і багатосторонніх відносин.
Он также добавил, что о "всем остальном можно разговаривать".
Вообще прям такую склонность к рыгам питают
Єлизавета Олексіївна Ясько (нар. 17 жовтня 1990, Київ) - український політолог, експерт з питань культури. Продюсер фільму «Крим: брудний секрет Росії». Засновник ініціативи Yellow Blue Strategy. Віце-президент (VP of Social Impact & External Relations) в blockchain-стартапі та музичному лейблі Younk https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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