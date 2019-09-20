 Трамп заперечує домовленості із Зеленським щодо розслідування справи, пов'язаної із сином Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
"Дональд Трамп спростував звинувачення, що домовлявся з главою іншої держави, з приводу чого надійшла офіційна скарга від співробітника американської розвідки", - йдеться в повідомленні.
На початку цього місяця представники Демократичної партії закликали почати розслідування щодо можливого тиску з боку президента Трампа і його адвоката Руді Джуліані на керівництво України.
Три представники Демократичної партії - Еліот Енгель, Адам Шифф і Еліаф Каммінгс - заявили, що Трамп і Джуліані намагалися "маніпулювати українським керівництвом, щоб отримати вигоду для президентської кампанії 2020 року. Вони стверджують, що Трамп і Джуліані намагалися чинити тиск на українську владу щодо проведення розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера, який був членом правління українського газового оператора.
Як повідомлялося, в США набирає обертів скандал після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Президента Трампа з "іноземним лідером", яким може бути Президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є прямим конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.
Может это просто была агитация на крови ради победы Зе на выборах.
И это было 100% так.
Надеюсь, что пользу извлекут не враги, а демократические союзники США, включая Украину.
Только почему то команда Зеленского ничего не делает в этом плане.
Мне просто мутный Трамп неприятен - у него напрочь отсутствуют идеалы демократии.
Вы меня наверное обознались.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что предложения Президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.
Однако на данный момент власти планируют восстановить пенсии, услуги, а также заменить приказ о списке разрешенных к перемещению товаров на список запрещенных.
"Мы восстановим уплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - заявил министр.
По его словам, существует блокада предприятий, а также существует блокада товаров ежедневного потребления.
"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является предпосылкой ее отмены. Но есть блокада предприятий, а, например, есть товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?" - пояснил глава МИД.
ТАК КТО БАРЫГА - ЗЕБИЛЫ?
Пристайко - далекоглядний підхід, все правильно. Але мародерам можна продовжувати гавкати. З психотерапевтичною метою, бо у них остаточно з'їде дах. )))