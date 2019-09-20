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 Політика України
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Все про:Байден (127) Зеленський (2809) Трамп (1976)

 Трамп заперечує домовленості із Зеленським щодо розслідування справи, пов'язаної із сином Байдена

Президент США Дональд Трамп заперечує, що домовлявся з Президентом України Володимиром Зеленським про початок розслідування українськими правоохоронцями справи проти сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах - Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

"Дональд Трамп спростував звинувачення, що домовлявся з главою іншої держави, з приводу чого надійшла офіційна скарга від співробітника американської розвідки", - йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця представники Демократичної партії закликали почати розслідування щодо можливого тиску з боку президента Трампа і його адвоката Руді Джуліані на керівництво України.

Три представники Демократичної партії - Еліот Енгель, Адам Шифф і Еліаф Каммінгс - заявили, що Трамп і Джуліані намагалися "маніпулювати українським керівництвом, щоб отримати вигоду для президентської кампанії 2020 року. Вони стверджують, що Трамп і Джуліані намагалися чинити тиск на українську владу щодо проведення розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера, який був членом правління українського газового оператора.

Читайте також: У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну, - The Washington Post

Як повідомлялося, в США набирає обертів скандал після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Президента Трампа з "іноземним лідером", яким може бути Президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є прямим конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149625
 
 
 Топ коментарі
 
Значит человек, который спас Украину встречался с Трампом за 400т $ , а наш пианист будет встречаться с ним бесплатно ? Зрадаааааа Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 4557
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Хто ж бреше - розвідка чи Трамп? Може у чувака Вови запитати - він чесний. Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 8152
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Почему все вдруг после выборов и победы Зе все вдруг забыли за Гандзюк.
Может это просто была агитация на крови ради победы Зе на выборах.
И это было 100% так.
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Значит человек, который спас Украину встречался с Трампом за 400т $ , а наш пианист будет встречаться с ним бесплатно ? Зрадаааааа
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и кто же это спас Украину?
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Шо, и пресс-конференция не за забором будет ? А вместе с Трампом ?
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Хто ж бреше - розвідка чи Трамп? Може у чувака Вови запитати - він чесний. Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 8152
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Почему все вдруг после выборов и победы Зе все вдруг забыли за Гандзюк.
Может это просто была агитация на крови ради победы Зе на выборах.
И это было 100% так.
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Ти на Цензорі виступав проти перейменування вулиці в честь Каті Гандзюк. А тепер ти, сволото, прикриваєш її трупом ваших мародерів?
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Мені пох. на твою вулицю, я говорю так як є.
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Мародери типу тебе, хоча ти дрібна мародерська шавка, дали команду вбити Гандзюк, а тепер її ж смерть намагаються використовувати. Не вийде, сволота, слідство буде доведено до логічного кінця - до суду над замовниками,як і виконавцями.
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Трамп и зеля . Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 2072 Слон и моська . Вы , вообще , в своём уме ? Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена - Цензор.НЕТ 2072
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Трамп - явно не подарок для мировой демократии, мягко говоря. Но мышиная возня его оппонентов, спекуляции и попытки эскалации - малополезны, а иногда скандальны. Потому что серьёзных аргументов как не было, так и нет... Тем не менее, конкуренция во власти всегда на пользу демократии.
Надеюсь, что пользу извлекут не враги, а демократические союзники США, включая Украину.
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Значит санкции надо увеличить до поры пока Путин не увидит смысл.
Только почему то команда Зеленского ничего не делает в этом плане.
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Если выяснится, что это Зеленский сдал Трампа разведке США - я готов стать бесплатным зелеботом.
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Что это вы в крайности бросились?
Мне просто мутный Трамп неприятен - у него напрочь отсутствуют идеалы демократии.
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Согласна, бросилась в крайность...Впервые мне тут в ответ не нахамили, я, правда, не знаю, к какой партии вы принадлежите - зеленой или коричнево-соевой, но все равно, приношу свои извинения)
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Я "впервые вам не нахамил" или форумчане?
Вы меня наверное обознались.
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Я, наверное, возьму свои извинения обратно..
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Совсем меня запутали - на мне есть некая вина?
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скорее всего трамп вложил не малую сумму бабосиков в ********** тему и поэтому и отбеливает недокурка.
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Украина намерена ослабить торговую блокаду Донбасса и возобновить выплату пенсий

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что предложения Президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.

Однако на данный момент власти планируют восстановить пенсии, услуги, а также заменить приказ о списке разрешенных к перемещению товаров на список запрещенных.
"Мы восстановим уплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - заявил министр.
По его словам, существует блокада предприятий, а также существует блокада товаров ежедневного потребления.
"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является предпосылкой ее отмены. Но есть блокада предприятий, а, например, есть товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?" - пояснил глава МИД.
ТАК КТО БАРЫГА - ЗЕБИЛЫ?
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баран, причем тут пенсии к трговой блокаде.
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Голодних і здичавілих шавок треба підгодовувати, тоді вони перестають гавкати на людей. Раніше їх не годували, і натравлювали на Київ... Якщо Україна думає про деоккупацію, то це треба враховувати.
Пристайко - далекоглядний підхід, все правильно. Але мародерам можна продовжувати гавкати. З психотерапевтичною метою, бо у них остаточно з'їде дах. )))
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Зеля, твой вход. А ну-ка пошути так, что бы скинуть Трамп импичемнтом! Скажи как ты умеешь, что он просил, умолял и аолялся на коленях.
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Во как зашевелились дерьмократы!, но сами этой хернёй заниматься были не прочь. Чем же эти дерьмократы лучше Трампа?
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