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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (1994) крилаті ракети (16) ПВО (75) ракети (505) Турчинов (867) кібербезпека (313)

 Для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили. Пропозиція створити єдину систему ППО від Балтійського до Чорного моря залишилася без відповіді партнерів, - Турчинов

Росію стримує лише розуміння того, що в разі повномасштабної агресії проти України втрати РФ будуть незрівнянно перевищувати отримані нею результати.

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв'ю журналу "Український тиждень", передає Цензор.НЕТ.

"Росія ще на початку конфлікту прагнула встановити контроль над Україною. Зрозуміло, що її метою був не просто Крим чи Донбас, а вся країна. Москва планувала до 1 березня 2014-го закінчити кримську операцію і розпочати континентальний наступ, для того й був потрібен дозвіл Ради Федерації для використання військ за кордоном. Той місяць, на який нам завдяки військовим, які не зрадили країну, вдалося стримати російську окупацію в Криму, дав можливість бодай якось відновити боєздатність Збройних Сил, вивести їх на наші східні рубежі, підготуватися до оборони країни. Сценарій Москви тоді був такий: завести без опору своїх військових в Україну, що перебуває в хаосі безвладдя та розірвана на шматки сепаратистськими заколотами, і відновити владу "легітимного" Віктора Януковича, доставленого до Києва у військовому обозі. Що їх зупинило? Вони згаяли час, і подальше просування в Україну обернулося б для них великими втратами. Влада в країні була швидко відновлена, а сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси придушені. Україна показала здатність чинити опір", - заявив Турчинов.

"Тому сьогодні зростання нашого оборонного потенціалу є запорукою того, що в разі повномасштабної агресії втрати Росії незіставно перевищуватимуть здобуті нею результати. Тільки розуміння цього стримує її. Так, для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили, які вже мають бойовий досвід війни в Сирії. Наша система ППО руйнувалася роками, ми поетапно її відновлюємо, але ще багато належить зробити. Я свого часу пропонував нашим партнерам із НАТО створити єдину систему протиповітряної оборони від Балтійського до Чорного моря. На жаль, ініціатива не знайшла належного відгуку. Втім, це не знімає як такої потреби створення єдиного оборонного рубежу в країнах, що межують із Росією на Заході", - зазначив Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад, - Турчинов

" В умовах гібридної війни інформаційна складова є надзвичайно важливою. Росіяни приділяють цьому особливу увагу й довели окремі технології до автоматизму: спочатку приходить російське телебачення, а потім за ним російські танки. Та й навіть танки не завжди потрібні: якщо за допомогою активної пропаганди можна привести до влади підконтрольний маріонетковий уряд, військове втручання й не потрібне. Завданням інформаційної війни є зламати здатність людей до опору, посіяти розпач, зневіру, недовіру до власної держави. Ми це бачили в Криму, коли місцеві мешканці, отруєні російською пропагандою, масово вірили в те, що їх приїдуть із Києва вбивати за російську мову за дорученням "хунти", і тому підтримали воєнну агресію", - зазначив він.

"Не буде правдою сказати, що ми сьогодні захищені від російських інформаційних технологій. Звісно, ми багато зробили починаючи з 2014-го. Заборонили друк російської преси й трансляцію російських телеканалів. Хоча, що непокоїть, вони останнім часом знову стали з’являтися в операторів кабельного та інтернет-ТБ. Пропагандистська машина Кремля працює без відпочинку, і тема України залишається для них пріоритетом. Є навіть певна закономірність: якщо на російському ТБ риторика щодо України стає більш жорсткою, слід чекати загострення на фронті. Свого часу ми також заборонили доступ до деяких російських сайтів і соцмереж. Це далося нелегко. З перших днів після перемоги Революції гідності в нас було два завдання: захистити країну і рухатися шляхом євроінтеграції. Європейські партнери доволі гостро сприйняли наші наміри щодо соцмереж. Довелося пояснювати, для чого ми це робимо. Тільки керівництво НАТО нас підтримало, адже там зрозуміли, що йдеться про інформаційну безпеку, а не про обмеження свободи слова. Так само ми чуємо чимало критики із Заходу, коли йдеться про необхідність закриття телеканалів усередині країни. Хоча зрозуміло, що йдеться про ЗМІ, які працюють у системі російських інтересів. Свобода слова не може бути прикриттям для інформаційної агресії проти нашої країни", - акцентував Турчинов.

Також читайте: Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов

"Не менш важливим є питання кібербезпеки. Україна значно просунулася в цій сфері. Було чимало потужних атак на наші об’єкти критичної інфраструктури, державні установи тощо. Ми зробили з того висновки. Було створено Національний координаційний центр кібербезпеки, який об’єднав зусилля всіх органів, дотичних до цієї сфери, відпрацьовано єдиний протокол локалізації кіберінцидентів, налагоджено обмін інформацією з нашими західними партнерами, розпочато створення захисного контуру для державних електронних ресурсів. Маю зазначити, що всі системи, які були захищені цим контуром, витримали доволі сильні кібератаки, які траплялися протягом останніх двох років. У нас відбулися президентські й парламентські вибори, але про потужні кібератаки в цей період ніхто не знає, тому що вони були професійно локалізовані", - зазначив Турчинов.

"Щоб захистити Україну і в інформаційному, і в кібернетичному просторі, необхідні сучасні технології, які дають змогу відстежувати й блокувати будь-які ворожі прояви. У розвинених країнах такі системи є. Для їх розгортання потрібне законодавче забезпечення. Ми кілька разів намагалися винести на розгляд парламенту законопроект, що мав на меті посилити кібербезпеку, але популісти кричали, що це наступ на свободу слова в інтернеті тощо. Тож ініціативу було заблоковано", - констатує Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149621
 
   
 Топ коментарі
 
Главное - красивый набор фраз, остальное не важно!
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Мне при нём спалось спокойнее . Теперь не смешно , и очень страшно .
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Почему после выборов и победы Зе все вдруг вдруг забыли за Гандзюк.
Может это просто была агитация на крови ради победы Зе на выборах.
И это было 100% так.

Уроды.
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_Они ещё будут локти грызть что бездарно ******** время и не подготовились к нападению мордора.
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Кто такой Турчинов? Бывший глава краснопузого горкома комсомола Днепра, переодевшийся в вышиванку и костюм пастора? Кто-то ему верит?
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Порохоботы благодарят Турчинова за сданный без боя Крым
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8%. Если в методичке нет ответа, пиши "барыга", "порохобот" и т.д.
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От вы всех по себе судите. Боты -- фишечка самого прозападного порося Украины, там ведь, на западе, у всех топ политиков есть боты, шо в рашке, шо в северной корее например Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8267
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Александр Громов. "Ольгинские" го*ноеды самые многочисленные и дебильные.
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В сортах дерьма не разбираюсь. Боты любых мастей -- твари продажные.
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так почему зебло в это время отплясывал ****м гастроли в рашке, а не пошел спасать крым? а теперь он видишь ли говнокомандующим стал
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8% - тебе херу Штрейбрехеру из Хермании виднее...
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Мне при нём спалось спокойнее . Теперь не смешно , и очень страшно .
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Ну да , Турчинов себя отлично показал в операции по защите Крыма , не так ли ?
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8% - тебе херу Штрейбрехеру из Хермании виднее...
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А что лично ты сделал для защиты крыма?
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Думаю в психиатричке пациенты так же думают. Им ведь не обязательно все понимать и знать.
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Правильно говорить умеют все. Тем более с помощниками. А все ли сделал правильно ты...? Комсорг-пастор или как там тебя еще...
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Я указываю пальцем на тех,кто совершает подлости. В условиях тотального оболванивания масс,это уже немало.
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Какое право ты имеешь, что то кому то указывать? При том, что тебя первого тотально оболванили. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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Одни лишь факты. И мое видение этого вопроса. Если одобряют,то это не только у меня в голове.
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Называть за глаза человека подлецом, может только тот кто сам себя не уважает и по сути сам таким является.
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Мне на дуэль его вызвать ? )) Так он хер придет. Подошлет титушек.
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Почему после выборов и победы Зе все вдруг вдруг забыли за Гандзюк.
Может это просто была агитация на крови ради победы Зе на выборах.
И это было 100% так.

Уроды.
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Цікаво, а йому Йулька вночі часто сниться? Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7276
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Может стоит предложить НАТО "Кольчугу"?
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Есть еще трусы алюминевые.
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Как это он хочет что-то создать не входя в систему НАТО.
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Главное - красивый набор фраз, остальное не важно!
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Пастор, ты что, белены объелся? Какие нах на кацапии космические силы? Так и пиши: "Военно-воздушные силы", или ВВС.
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С дуба упал(а)? В мокшандии так и называются: воздушно-космические силы (ВКС).
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Это вы ******* все с дуба попадали. От того, что цапы назвали свои ВВС ВКС ничего не меняет. Как были портянками, так и остались. Или у них в космосе вооруженные корабли летают? А ну-ка просвяти.
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У них туда же приписаны военные спутники.
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Да? Ааааа.... Ну, это многое объясняет... Для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили. Пропозиція створити єдину систему ППО від Балтійського до Чорного моря залишилася без відповіді партнерів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9200
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Поставки новых боевых леталок в ВКС Рашки по годам (если кому интересно):
Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9042
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Правда ведь,что кацапы воевать не хотят
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то есть санкции после 2016 таки действуют
до 2014 виден явный рост а после 2016 прогрессирующий спад
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Целый день несет, наверное съел что нибудь.
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порохоботів штирить, коли дізнаються, що хтось допомагає українській армії, аж на гіфно сходять.

Перевірка: я передав українській армії акумулятори, фото з мого багажнику, везу на волонтерську організацію Мега Поліграф Марка Вовчка 12/14. З них два на броню, решта на іншу техніку, в основному на "буханки". Всі б.у, вілновлені мною, електроліт чистий, вилку тримають, пусковий струм показники нового акума, щільність електроліту 1,25
Слідкуйте за порохоботами, або заспамлять або почнуть гіфном плюватисяДля нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7251 Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7251

Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов - Цензор.НЕТ 205
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Пастор - это государственный деятель, а не клоун на подтанцовке у беглого олигарха.
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дык Петрусь еще не беглый, тока собирается
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Тебя, казла, никто ни о чём не спрашивал.
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так тебя, смесь кенгуру с коалой, тоже никто не спрашивал, чо ты сунешь сюда свое рыло?
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Все правильно написано, только почему за 5 лет так и не продемонстрирован новый отечественный ЗРК малой и средней дальности - деньги на такие проекты должны были находить..
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Потому что разработка определяется не только деньгами. Нужны кадры и время.
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походу помощь украинской армии действует на порохоботов как святая вода на вурдалаков
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Напиши тут еще третий раз какой ты помогатель, не все прочитали с первого раза.
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Люди ограниченные видят мир черно белым, в нете у них люди делятся на порохоботов и остальных, хаароших и мудрых...
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А сколько ты с Зе отдали на армию.Я имею в виду на ЗСУ.а не на ВС РФ?Это налоги от гастролей,сватов и тд,это мы знаем,а на ЗСУ?
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Цікаво, "білоруських партнерів" це таож стосувалося, чи тільки "партнерів по NATO"?

А самаим ракетно-космічєскім реформаторам чого бракувало:

Одна з найпотужніших радіолокаційних станцій радянської епохи, Мукачівська РЛС, перебуває в жахливому стані. Облуплена фарба на стінах, дірки в даху та планове відключення електроенергії - її сьогоднішні реалії.
Про це йдеться в сюжеті «Перші про головне. Деталі» (щосуботи о 21:00 на телеканалі ZIK).
Під час «холодної війни» потужна система стежила за космічним простором на відстані понад 5 тисяч кілометрів.
https://zik.ua/news/2017/04/24/mukachivska_rls_shcho_vidstezhuie_suputnyky_potrebuie_tehnichnogo_1084909


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Турчинов - политик, который успел знатно побегать от одного партийного флага к другому, стартовав с красного коммунистического, что говорит об отсутствии определенной идеологической устойчивости.
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"Россию сдерживает лишь понимание того, что в случае полномасштабной агрессии против Украины потери РФ будут несопоставимо превышать полученные ею результаты.Источник: https://censor.net.ua/n3149621"

Именно по этой же причине Неуловимый Джо остался не пойманным!
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Параша даже якутского шамана испугалась, сборище скулящих гнид, скрутили дядьку в острог.
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