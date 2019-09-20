 "Нічого не збираюся робити. Все, що я хотів зробити, - я вже зробив", - "мінер" Белько

За словами прокурора, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, на початку засідання прокуратура попросила суддю залишити Белька в СІЗО на 60 діб і позбавити його права на внесення застави. Альтернативи такому запобіжному заходу прокурор не побачив, оскільки у кримчанина немає постійного місця проживання, де його можна було б залишити під цілодобовим домашнім арештом. Після приїзду до Києва Белько деякий час жив у своєму автомобілі, а зараз знімає житло. Також у ветерана АТО зараз немає постійного місця роботи. З армії він був звільнений 2 місяці тому.

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Крім того, прокурор висловив упевненість, що фахівці повинні оцінити психологічний стан затриманого. У разі, якщо Белька випустять на поруки, на думку сторони обвинувачення, недавня ситуація може повторитися. Однак на цей момент ніякої психологічної експертизи не проводилося, зазначив прокурор.

Адвокат Олексія Белька, в свою чергу, вважає перераховані прокуратурою ризики необґрунтованими. Він розповів, що Белько зареєстрований в Києві, і що сторона обвинувачення не надала ніяких доказів того, що у затриманого немає постійного місця проживання, і стверджує це тільки на словах. На думку адвоката, перераховані ризики засновані виключно на припущеннях прокурора. Однак для того, щоб позбавити людину свободи на два місяці, - потрібні незаперечні докази, впевнений захисник.

У 2014 році, розповів адвокат, Белько прибув з окупованого Криму на підконтрольну територію і пішов добровольцем у ЗСУ. Три роки своєї служби він провів у гарячих точках. Психологічна допомога йому не надавалась. Тому адвокат попросив суддю поставитися до затриманого "по-людськи" і не задовольняти клопотання прокурора.

Суддя поцікавилася, чи є медичні показання, які не дозволяють Бельку залишатися в СІЗО. Адвокат сказав, що доказів цього він не має - щоб з'ясувати це поки не вистачило часу.

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"Я нікуди не збираюся бігти, нічого не збираюся робити. Якщо мене хтось візьме на поруки я буду тільки радий", - сказав сам ветеран. "Все, що я хотів зробити, я вже зробив", - додав він.

Белько також розповів, що до інциденту на мосту він шукав роботу і що знімав квартиру в Броварах під Києвом.

Після цього суддя перейшла до дослідження матеріалів справи.