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 Київські новини, Суспільство
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Все про:міст (300) Олексій Белько (15)

 "Нічого не збираюся робити. Все, що я хотів зробити, - я вже зробив", - "мінер" Белько

У Дніпровському суді Києва триває засідання у справі "київського мінера" ​​Олексія Белька, якому інкримінують хуліганство з використанням вогнепальної зброї і неправдиве повідомлення про замінування.

За словами прокурора, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, на початку засідання прокуратура попросила суддю залишити Белька в СІЗО на 60 діб і позбавити його права на внесення застави. Альтернативи такому запобіжному заходу прокурор не побачив, оскільки у кримчанина немає постійного місця проживання, де його можна було б залишити під цілодобовим домашнім арештом. Після приїзду до Києва Белько деякий час жив у своєму автомобілі, а зараз знімає житло. Також у ветерана АТО зараз немає постійного місця роботи. З армії він був звільнений 2 місяці тому.

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Крім того, прокурор висловив упевненість, що фахівці повинні оцінити психологічний стан затриманого. У разі, якщо Белька випустять на поруки, на думку сторони обвинувачення, недавня ситуація може повторитися. Однак на цей момент ніякої психологічної експертизи не проводилося, зазначив прокурор.

Адвокат Олексія Белька, в свою чергу, вважає перераховані прокуратурою ризики необґрунтованими. Він розповів, що Белько зареєстрований в Києві, і що сторона обвинувачення не надала ніяких доказів того, що у затриманого немає постійного місця проживання, і стверджує це тільки на словах. На думку адвоката, перераховані ризики засновані виключно на припущеннях прокурора. Однак для того, щоб позбавити людину свободи на два місяці, - потрібні незаперечні докази, впевнений захисник.

У 2014 році, розповів адвокат, Белько прибув з окупованого Криму на підконтрольну територію і пішов добровольцем у ЗСУ. Три роки своєї служби він провів у гарячих точках. Психологічна допомога йому не надавалась. Тому адвокат попросив суддю поставитися до затриманого "по-людськи" і не задовольняти клопотання прокурора.

Суддя поцікавилася, чи є медичні показання, які не дозволяють Бельку залишатися в СІЗО. Адвокат сказав, що доказів цього він не має - щоб з'ясувати це поки не вистачило часу.

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"Я нікуди не збираюся бігти, нічого не збираюся робити. Якщо мене хтось візьме на поруки я буду тільки радий", - сказав сам ветеран. "Все, що я хотів зробити, я вже зробив", - додав він.

Белько також розповів, що до інциденту на мосту він шукав роботу і що знімав квартиру в Броварах під Києвом.

Після цього суддя перейшла до дослідження матеріалів справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149619
 
   
 Топ коментарі
 
Шоу собакова,для дураков живущих в телевизоре.
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"Всё, что я хотел сделать, я уже сделал"... Сама непосредственность... Ну как не отпустить человека на таком замечательном основании ?
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если в башне по:бень , то что еб:нь что не еб:нь.
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А как же наградить борца с ЗЕ капитулянтами ? "Ничего не собираюсь делать. Все, что я хотел сделать, - я уже сделал", - "минер" Белько - Цензор.НЕТ 1655
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Лучше сдать в дурку на перевоспитание...
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Как таким наркошам в АТО артиллерию и грады доверяют? Если не в ту стороны пальнет?
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значит боец, пристреливший сепара, на блок - посту должен сидеть, а ты, тер, должен идти на поруки???
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А можно узнать конкретно где у нас посадили бойца который пристрелил сепара на блокпосту ? "Ничего не собираюсь делать. Все, что я хотел сделать, - я уже сделал", - "минер" Белько - Цензор.НЕТ 4137
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Враження шо це інфовброс,по типу вбивства Бобчинського.Видовища для баранів.
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политических обличительных речей мы не услышали,Георгия Димитрова из него не вышло..
но есть одно "но" - а именно,что все,абсолютно все увидели - что может сделать с миллионным городом один хулиган..
и многие задумались..
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Этим людям необходима помощь . Это ты наделаешь в штаны в первый день на передовой возле Горловки или Марьинки . Он почти 6 лет защищал твоё тело на диване .
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Правовое государство с равенством перед законом отменяется.
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Шоу собакова,для дураков живущих в телевизоре.
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"Всё, что я хотел сделать, я уже сделал"... Сама непосредственность... Ну как не отпустить человека на таком замечательном основании ?
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если в башне по:бень , то что **:нь что не **:нь.
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прям экшн кварталовцы придумали - и оператора не аматора наняли
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Ща Аваков ему квартиру даст, чтобы было где под арестом сидеть
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