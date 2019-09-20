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 Суспільство
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Все про:адвокат (655) права людини (397)

 Ухвалення закону про скасування адвокатської монополії суперечить конституційним гарантіям захисту прав людини, - Ізовітова

Глава Національної асоціації адвокатів Лідія Ізовітова заявляє, що скасування конституційних положень про виняткове право адвокатів на представництво в судах є порушенням статей Основного закону, які забороняють звуження обсягу прав і свобод громадян.

Про це Ізовітова заявила під час наради з керівниками регіональних рад адвокатів і КДКА, яке проходить цими днями в Одесі, повідомляють Українські новини.

Лідія Ізовітова повідомила, що до Ради адвокатів України направлено лист від судді-доповідача Конституційного суду щодо законопроєкту # 1013 "Про скасування адвокатської монополії".

Законопроєкт відправлений парламентом у Конституційний суд і передбачає виключне право адвокатів на представництво в судах у кримінальних провадженнях, скасовуючи інші випадки, передбачені чинними конституційними нормами.

Ізовітова нагадала, що НААУ направила до Комітету Верховної Ради з правової політики звернення, в якому зазначила, що законопроєкт 1013 безпосередньо зачіпає інтереси адвокатури. Отже, за міжнародними стандартами, НААУ як єдина професійна організація адвокатури повинна бути стороною консультацій під час обговорення такого законопроєкту.

"Ми просили Комітет відкласти розгляд цього питання, провести обговорення законопроєкту з НААУ і тільки потім висловлювати позицію (в ув'язненні Комітету до законопроєкту). Крім того, нас не послухали і прикро було те, що на засіданні комітету 9 вересня 11 адвокатів, які є членами цього комітету, в тому числі член ради адвокатів Одеської області Костін, колишній член РАУ Божик проголосували за скасування монополії", - сказала Лідія Ізовітова.

Голова НААУ також нагадала, що відповідні звернення були направлені Президенту України і Верховну Раду. У них підкреслюється, що законопроєкт 1013 повинен бути обговорений з адвокатурою і не може прийматися в обхід такої процедури.

Крім того, за її словами, важливо, щоб висновок щодо цього законопроєкту надала і Венеціанська комісія.

Ізовітова зазначила, що в 2015 році ця комісія схвалила конституційні зміни, які передбачали запровадження виняткового права адвокатів на представництво в судах.

"Для нас важливо, щоб Венеціанська комісія, яка робила висновок про доцільність виняткового права на представництво, висловилася. Тому що не можна в 2015 році сказати одне, а в 2019 - інше", - сказала голова НААУ.

Вона також повідомила, що НААУ звернулася до суб'єктів звернення до Венеціанської комісії з листом про необхідність направлення законопроєкту 1013 на європейську експертизу.

Крім того, зміни до Конституції потребують висновку Конституційного суду. У НААУ надійшов лист судді-доповідача КСУ з проханням висловитися щодо законопроєкту в розрізі статей 157 і 158 Конституції України. НААУ повинна надати свою позицію до 4 жовтня.

"Ми висловимо свою позицію в розрізі розділу другого Конституції про права, свободи та обов'язки громадянина, і статті 159, де написано, що кожен має право на професійну юридичну допомогу", - сказала голова НААУ.

При цьому вона акцентувала увагу на тому, що Основним законом, професійну юридичну допомогу надає саме адвокатура і вона діє як єдиний професійний інститут захисту в державі.

"Мова йде про безумовне звуження прав громадян на захист, і в такому випадку діє стаття 157, яка говорить, що це незаконно", - констатувала Голова НААУ.

Нагадаємо, позиція НААУ щодо законопроєкту 1013 полягає в тому, що законопроєкт ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов'язань, які вона взяла на себе, ухваливши статтю 131-2 Конституції України.

Внесення змін до Основного Закону в 2016 році щодо виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено в повній відповідності до європейських демократичних практик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149617
 
 
 Топ коментарі
 
_Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова защищает свой шкурный бизнес по продаже лицензий. Иди нахуй, Изовитова!
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Любая монополия это здорово! Вот и раздающие адвокатские лицензии так считают.
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_Ты видишь как эти твари зубами, клыками своими вурдалачьими вцепились в свою монополию, в деньги из воздуха!
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Завили передасти грошей від підсудного до судді))
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жжжжж \\\\\вка старая 78 лет до сих пор кувыркается курва с мальчиками до 25 лет.... пшла на....юй...
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- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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Любая монополия это здорово! Вот и раздающие адвокатские лицензии так считают.
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Шарашка принадлежащая Мартыненко монополизировала выдачу адвокатских лицензий - в первые месяцы выхлоп достигал $5 млн. в месяц... А теперь юристам чтобы пойти в суд не придется покупать никакой лицензии...
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Монополия должна быть разрушена!
Если у меня на предприятии есть юрист, то зачем мне нанимать и оплачивать адвоката для судебных тяжб по хоз- и админ- делам?
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_Ты видишь как эти твари зубами, клыками своими вурдалачьими вцепились в свою монополию, в деньги из воздуха!
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_Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова защищает свой шкурный бизнес по продаже лицензий. Иди *****, Изовитова!
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Бред, ну бред же очевиднейший несёт Изовитова!! Отмена адвокатской монополии никоим образом не сужает права граждан на защиту, до 2017 монополии не было и как-то всё нормально было, кто хотел - шёл к адвокату, кто хотел - к любому другому юристу. Потеря контроля над финансовыми потоками, уменьшение всевозможных поборов с адвокатов-неофитов - вот что на самом деле беспокоит Изовитьву и остальных чиновников от адвокатуры.
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_Деньги получают просто из воздуха через фактически узаконенный формально (но противоправный по сути) рэкет. И теперь грабители истерично вопят "караул, нас хотят ограбить!" Да пошли вы, мрази!
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КАК РАЗ ТО ИМЕННО ,,АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ" И СУЖАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗАЩИТУ
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запрет это разрешение
арест это свобода
соль это сахар
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Лидия Изовитова - один из адвокатов Кернеса Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова - Цензор.НЕТ 4639Значит, хороший закон - надо брать Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова - Цензор.НЕТ 6938
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Аналогично, скоро монополист Ахметов будет говорить, что его права сужаются Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова - Цензор.НЕТ 5752
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А не пошла бы ты на хер, Лидочка. Придумали себе лавочку безразмерную. У всех должен быть равный доступ к правосудию и каждый должен иметь право на доступную зашиту.
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А якщо я наприклад хочу захищати себе сам. Накуя мені адвокат? Про які порушення прав вона блеє?
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хочу - беру адвоката, не хочу - не беру.

мля, какие мои права сузились?!

поразгонять нахрен эти ассоциации, советы, гильдии, куильдии...
нычки по сбору бабла.
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Купа "адвокатів" це яки купиили свідоцьтво за 15 шт баксів. через них нормальним адвокатам важко працювати в держ органах. Так що все правильно. адвокатура це великий бізнес - більше конкуренції - краще обслуговування.
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