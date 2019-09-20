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 Обвинувальний акт щодо 6 осіб, які викрали 98 млн грн на закупівлі палива на підприємствах "Укрзалізниці", спрямований в Антикорсуд, - САП

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджений і направлений до Вищого антикорупційного суду України обвинувальний акт щодо 6 осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі палива в 2016-2017 роках.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужба САП.

У повідомленні зазначається: " Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного пального у ТОВ "Скела Терциум". Проте фактично вказані матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

Серед обвинувачених 4 службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" та 2 – керівники приватних комерційних установ, які задіяні у незаконному заволодінні коштами.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

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До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства, яке отримало кошти за нібито поставлене паливо, у подальшому вчинив з ними фінансові операції з метою їх легалізації, у зв’язку з чим його дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149616
 
 
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старожилы к вам вопрос , а саша крещатик давно пропал с цензора ?
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А у США обвинувачувальні акти ховають доти, доки не вручать повістки підозрюваним.
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