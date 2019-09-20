EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  5968  76
Все про:Брюссель (180) Велика Британія (1061) авіасполучення (212)

 Brussels Airlines і British Airways припинять польоти в Україну

Brussels Airlines цієї осені припинить польоти в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "avianews.com",  про це повідомила прессекретарка Brussels Airlines Кім Даєн.

За її словами, останній рейс маршрутом Київ-Брюссель авіаперевізник виконає 17 листопада 2019 року. Причиною відходу з лінії в Brussels Airlines назвали "оптимізацію власної маршрутної мережі".

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в пресслужбі авіакомпанії.

Ще однією авіакомпанією, яка піде з українського ринку в цьому році, стане British Airways.

Також читайте: У "Борисполі" розповіли, в яких терміналах прийматимуть авіакомпанії, які тимчасово "переїхали" через закриття "Жулян"

"Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", - зазначили в пресслужбі British Airways.

Авіаперевізник виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня.

Нагадаємо, Brussels Airlines почала польоти в Україну 17 жовтня 2018 року, відкривши рейси Київ-Брюссель з частотою чотири рази на тиждень.

Спочатку авіакомпанія планувала не закривати свій єдиний маршрут в Україну, а тільки призупинити польоти на зиму з 30 листопада 2019 року і відновити їх 23 лютого 2020 року.

Після відходу Brussels Airlines на лінії Київ-Брюссель залишиться МАУ. Авіакомпанія виконує щоденні рейси між столицями України і Бельгії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149612
 
 
 Топ коментарі
 
Зебенина очередная победа))
Зебилы...ну почему вы такие зебилы на нашу голову???
 показати весь коментар
 
Перемоги у шмарклей одна за другой
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та какие у зебила деньги, тем более на мау Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 7851
 показати весь коментар
 
 
Як які?
Епоха бідності скінчилася.
Чи ви не вірите сонцесяйному Вовочці?
Тож куплять.
 показати весь коментар
 
й не кажи.. ті европейці просто не знають, що вчителя по 4000 евро отримаають.. ось ось.. майже зараз... десь вже скоро! Та й інші бюджетники - також.. Ще й комуналку відмінять, більш того - доплачиватимуть стануть народу - з кішені Бені Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 3679
https://www.dymka.com.ua/ukraina/novyj-uryad-skasuvav-zaplanovane-pidvyshhennya-zarplat-vchytelyam-z-novogo-roku/

Новий уряд скасував заплановане підвищення зарплат вчителям з Нового року

Всього у проекті держбюджету-2020 на освітню сферу передбачено 136,4 млрд. грн.

Кошти на підвищення зарплат відповідно до рішення Уряду від 10 липня не передбачені, так як, за підрахунками Мінфіну на це потрібно додатково 19,5 млрд.грн.
 показати весь коментар
 
 
Тобто ви хочете сказати, що ті корочки трудовика, що я купив за нормальні бабки - не відіб"ються. Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 5012 Тобто мене кинули?
 показати весь коментар
 
 
Зебенина очередная победа))
Зебилы...ну почему вы такие зебилы на нашу голову???
 показати весь коментар
 
 
скоро все уйдут(
останется только ш-мау)
 показати весь коментар
 
 
Конкуренты МАУ ни к чему... это цены снижает.
 показати весь коментар
 
 
K sazhileniju ni to ishco budet u vas pri zelennavatih u vlasti ! No sami pazvolili priti u vlasti ...
 показати весь коментар
 
 
ЗЕе*ись инвестлимат! И это еще Лакшми Миттал не сказал свое веское слово.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вряд ли они откажутся от украинцев работающих за пару долларов день.
 показати весь коментар
 
Не прыгай так от радости - кокошник слетит.
 показати весь коментар
 
 
на их рейсах - работают граждане Британии и ЕС Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 5189..
А вот без отчислений аэропорту и на полеты - Украина останется.
Более того, из бюджета Украины - шмаркля выделил Бене на МАУ 5 млрд.грн "компенсации"
 показати весь коментар
 
 
вообще у зебилов с математикой полных швак.. 2 долл в день и 20 дней = 1000 грн в месяц?
Д*билы. бл*(с).. и откуда вас в ботоферму-то набирают?
 показати весь коментар
 
Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жиснеспособным", - зрозуміло, що європейці починають ставити хрест, бо розуміють найближчу окупацію всієї України.
 показати весь коментар
 
 
офигеть, наверное если бы Епифаний отравился "кровью б*га", то и под такой новостью бы кричали "споцибо, "зелебобики"". это смешно выглядит просто.
или под новостью о сезонном колебании цен на штаны, или брюки
"умно" че.
 показати весь коментар
 
Спасиб*, рад шо вам понравилась(фамилия). Только я не кошерный, не Кац, и не Кацман, так шо таки мимо)
 показати весь коментар
 
Пэдра, ну хватит уже класть в портки вЯЯличайшему гению Украинской политики всех времен!!!
 показати весь коментар
 
 
Найди хоть один мой комент в защиту Пэдры, звиздобол. Или тебе абы кукарекнуть?
 показати весь коментар
 
Шифруєшся? Так різниці ж ніякої не помітно між твоїм і решти мурзілок каментами
 показати весь коментар
 
Ясно. Ты просто кукарекаешь. ТупоВато у тебя получается, зато громко Brussels Airlines і British Airways припинять польоти в Україну - Цензор.НЕТ 3366
 показати весь коментар
 
Я то лінк навів по темі, а ти що крім гавкоту нашакаладив?
 показати весь коментар
 
И каким образом это отменяет очередной вЯЯликий успех клоунской влады? и заодно твой вскукарек за "порохобота"?
 показати весь коментар
 
А в чому ти бачиш неуспєх? Це просто новина про бізнес, дешеві польоти закономірно витісняють дорогі
 показати весь коментар
 
 
Не закономерно. Разница в цене - это разница в уровне сервиса. Неуспех - два не самых маленьких налогоплательщика ушли с рынка.
 показати весь коментар
 
Вариант ухода с украинского рынка рассматривает "Филипп Моррис", а это 5-й по величине налогоплательщик.
зробимо їх разом
 показати весь коментар
 
 
Так была новость - высрали шо пачка мож*д стоить 82грн. минимум с нового года. конечно если они уходить будут, значит чет знают. Или к ним подошли с предложением на которое они пойтить не могут. Нужно обложить налогом загробитчан шоп свести бюджет и миллиардов еще 4-5 взять кредитов, тогда не страшно.
 показати весь коментар
 
 
Давно пора тех кто работает "на чорно" , а то привыкли - за границей заработал, дома субсидии оформил, биржу, соцпомощь и еще ноют постоянно какие они зубожилые.
 показати весь коментар
 
Ну я вообще то пошутил. Потому как даже если "на чорно":
а) платишь там, покупая шо-нибудь
б) тут бабло не тупо под подушку кладут, а делают разные ремонтики, покупают машинки и просерают в ресторанах, ну, вы понял, оно как раз и в бюджет тоже идет таким образом.

И что лучше - переводить и не платить прямо налог, но делать так как пишу выше, или вообще забить болт и не переводить?
 показати весь коментар
 
а за субсидии - пусть сделают Министерство проверки субсидий заробитчан Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 693
и Министерство оценки зубожиння.
 показати весь коментар
 
Особенно бешено ненавидит МАУ Антиколорадос. Наверное выпустит седня радостную статью по этому поводу.
 показати весь коментар
 
Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение МАУ
 показати весь коментар
 
 
Это первые ласточки?Это так Украина Зеленского привлекательна для иностранных инвесторов?
 показати весь коментар
 
 
У Кокаиниста провал за провалом, что на международной арене, что на внутреннем поприще. А зеленЫе идиотЫ продолжают Пороха поливать.
 показати весь коментар
 
 
Может народ просто мало летает в Брюссель и Лондон?
 показати весь коментар
 
 
Нарід не літає, бо не хоче пропускати серії Сватів.
 показати весь коментар
 
странно, ведь эпоха зубожиння закончилась. а тупые веропейцы не в курсе.
 показати весь коментар
 
Б.ть ну невже не можна пустити ринокк авіаперевезень в вільне плавання? А допомагати українському кінематографу?
Чому все навпаки?
 показати весь коментар
 
 
Фуу ..! Зеля , научись любить Украину . Даже петя её любил по-своему .
 показати весь коментар
 
Иностранцы, наверное, знают больше, чем Зе-команда про инвестиционный климат в стране!
 показати весь коментар
 
 
Зєбіли, ви єто "сделали". Настав кінець "епохи бідності". Будете тепер літати на гробах Калашмойського і втричі дорожче.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы как всегда скажут что это Порошенко виноват Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 1684
 показати весь коментар
 
 
А є тут ті хто літав до Лондона чи до Брюселю?Яка втрата для форумчан Цензора))
 показати весь коментар
 
Дорогі білети мабуть, от лоукостери їх витісняють, не думаю що лиш Беня винен.
 показати весь коментар
 
 
Зачем нам полеты в Лондон, если визу проблемно получать?
 показати весь коментар
 
та ладно))
1. визу в Британию получить ЛЕГКО.
2. Виза в Брюссель - не нужна Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 8825
 показати весь коментар
 
"Покращення інвестиційного клімату"... якось так...
 показати весь коментар
 
 
"Кінець епохи бідності" нарешті у МАУ (АероСвіт, РозаВетров, ...). Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 9476
 показати весь коментар
 
 
Зебобіки не впадають у розпач. Куплять єваробляхи-амфібії та євромухи-гелікоптери і попруть до Великої Британії своїм ходом.
 показати весь коментар
 
І лише облізлих кашаків "і тут непогано годують"(с)
 показати весь коментар
 
а может "зеледебилы" летают на ринайр,лот,візайр,люфтганза ,кто там еще на лондон летает ))) .пороходебилы Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 9734
 показати весь коментар
 
зато тєпєрь можна будєт лєтать на маскву ! Brussels Airlines и British Airways прекратят полеты в Украину - Цензор.НЕТ 725 мі етава хатєлі вмєстє
 показати весь коментар
 
МАУ Brussels Airlines і British Airways припинять польоти в Україну - Цензор.НЕТ 465 Майский кал научит зевков жить на широкую ногу. Вас сделало это
 показати весь коментар
 
Брюссель Airlines и года не проработали. Но у них действительно не оправдалось по финансам. Они уже рассматривали вариант отменить зимние рейсы, поскольку совсем мало пассажиров, а потом решили совсем закрыть направление. А в Лондон сейчас RyanAir работает.
 показати весь коментар
 
 
у попередні роки авіакомпанії Італії, Турції, Франції, Болгарії тощо скасовували рейси з різних причин, поновлювали рейси, зовсім припиняли літати в Україну, натомість приходили інші. Але ці новини проходили майже не поміченими. Інша справа зараз: відразу ж ясно, що винувата або зелена сопля або порох та порохососи. Третьго не дано. Це гидотний стан супільства, ненависть наростає, надії все менше.
 показати весь коментар
 
МАУ может тоже монатки собирать. Коломойский всех обдерет как липку, а для работы в польше самолеты не нужны.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору