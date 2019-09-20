 Brussels Airlines і British Airways припинять польоти в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "avianews.com", про це повідомила прессекретарка Brussels Airlines Кім Даєн.
За її словами, останній рейс маршрутом Київ-Брюссель авіаперевізник виконає 17 листопада 2019 року. Причиною відходу з лінії в Brussels Airlines назвали "оптимізацію власної маршрутної мережі".
"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в пресслужбі авіакомпанії.
Ще однією авіакомпанією, яка піде з українського ринку в цьому році, стане British Airways.
"Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", - зазначили в пресслужбі British Airways.
Авіаперевізник виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня.
Нагадаємо, Brussels Airlines почала польоти в Україну 17 жовтня 2018 року, відкривши рейси Київ-Брюссель з частотою чотири рази на тиждень.
Спочатку авіакомпанія планувала не закривати свій єдиний маршрут в Україну, а тільки призупинити польоти на зиму з 30 листопада 2019 року і відновити їх 23 лютого 2020 року.
Після відходу Brussels Airlines на лінії Київ-Брюссель залишиться МАУ. Авіакомпанія виконує щоденні рейси між столицями України і Бельгії.
🤔
Епоха бідності скінчилася.
Чи ви не вірите сонцесяйному Вовочці?
Тож куплять.
https://www.dymka.com.ua/ukraina/novyj-uryad-skasuvav-zaplanovane-pidvyshhennya-zarplat-vchytelyam-z-novogo-roku/
Новий уряд скасував заплановане підвищення зарплат вчителям з Нового року
Всього у проекті держбюджету-2020 на освітню сферу передбачено 136,4 млрд. грн.
Кошти на підвищення зарплат відповідно до рішення Уряду від 10 липня не передбачені, так як, за підрахунками Мінфіну на це потрібно додатково 19,5 млрд.грн.
Зебилы...ну почему вы такие зебилы на нашу голову???
останется только ш-мау)
А вот без отчислений аэропорту и на полеты - Украина останется.
Более того, из бюджета Украины - шмаркля выделил Бене на МАУ 5 млрд.грн "компенсации"
Д*билы. бл*(с).. и откуда вас в ботоферму-то набирают?
или под новостью о сезонном колебании цен на штаны, или брюки
"умно" че.
зробимо їх разом
а) платишь там, покупая шо-нибудь
б) тут бабло не тупо под подушку кладут, а делают разные ремонтики, покупают машинки и просерают в ресторанах, ну, вы понял, оно как раз и в бюджет тоже идет таким образом.
И что лучше - переводить и не платить прямо налог, но делать так как пишу выше, или вообще забить болт и не переводить?
и Министерство оценки зубожиння.
телевидениеМАУ
Чому все навпаки?
1. визу в Британию получить ЛЕГКО.
2. Виза в Брюссель - не нужна