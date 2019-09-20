 Brussels Airlines і British Airways припинять польоти в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "avianews.com", про це повідомила прессекретарка Brussels Airlines Кім Даєн.

За її словами, останній рейс маршрутом Київ-Брюссель авіаперевізник виконає 17 листопада 2019 року. Причиною відходу з лінії в Brussels Airlines назвали "оптимізацію власної маршрутної мережі".

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в пресслужбі авіакомпанії.

Ще однією авіакомпанією, яка піде з українського ринку в цьому році, стане British Airways.

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"Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", - зазначили в пресслужбі British Airways.

Авіаперевізник виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня.

Нагадаємо, Brussels Airlines почала польоти в Україну 17 жовтня 2018 року, відкривши рейси Київ-Брюссель з частотою чотири рази на тиждень.

Спочатку авіакомпанія планувала не закривати свій єдиний маршрут в Україну, а тільки призупинити польоти на зиму з 30 листопада 2019 року і відновити їх 23 лютого 2020 року.

Після відходу Brussels Airlines на лінії Київ-Брюссель залишиться МАУ. Авіакомпанія виконує щоденні рейси між столицями України і Бельгії.