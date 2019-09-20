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 Суспільство
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Все про:Київ (6511) мінування (483) Олексій Белько (15)

 Прокуратура: "київському мінеру" загрожує до 8 років позбавлення волі, його потрібно затримати без права внесення застави

Близько 14:40 в Дніпровському суді Києва пройшло засідання у справі "київського мінера" Олексія Белька, якому сьогодні мають обрати запобіжний захід.

Взяти ветерана АТО на поруки ще до початку суду висловили бажання міністр МВС Арсен Аваков, який подав до суду відповідне клопотання, і нардеп Яна Зінкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це кінчений вчинок, але іншого виходу я не знайшов", - сказав сам Белько журналістам за кілька хвилин до початку засідання.

Прокурор розповів про поліцейську операцію із затримання Белька, нагадав про матеріальний збиток, завданий затриманим державі, зокрема МВС (нагадаємо, Олексій Белько збив поліцейський квадрокоптер). За його словами, Бельку загрожує до 8 років позбавлення волі. На думку сторони обвинувачення, він може переховуватися від слідства, оскільки у нього немає постійного місця роботи, а також немає постійного місця проживання в Києві - лише орендована квартира, за яку йому через відсутність місця роботи може бути нічим платити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція проситиме суд про двомісячний арешт Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, - Шевченко. ВIДЕО

Сам Белько раніше розповів, що він уродженець Ялти, має статус внутрішньо переміщеного, і що в окупованому Криму у нього залишилася дитина.

Прокуратура просить залишити Белька в СІЗО на 60 діб, без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149609
 
 
 Топ коментарі
 
Онижедеть. Понять и простить героя- наркомана.
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А чем он лучше телефонного минера? Закон один для всех.
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Предложение Прокурауры поддерживаю. После таких делов посидеть хотя бы годик и подумать -- для здоровья полезно.
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Онижедеть. Понять и простить героя- наркомана.
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Если сейчас начать прощать всех, кто бегает с автоматами, стреляет( причём в многолюдном городе) и угрожает взорвать всё вокруг, то тогда правосудие нам больше не нужно будет априори.
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особенно, когда выпускают на волю того, кто начал войну в Луганской области. К ефремову претензий больше нет.
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совершенно верно! вот если человек "референдум" организовал и открыто агитировал против государства, то ему срок условно или амнистия полагается. а если говорил, что взорвет все к чертям, то можно и десяточку. чего уж там...
Олег Юрьевич, вы за справедливость? тогда предлагаю Белько посадить в одну камеру с сепарами. шо? нет таких? ну, ладно. пусть один сидит...
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Это был мирный протест против власти. Даже коктейли молотова и брусчатку в полицию не бросал.
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он должен отстаивать версию,что стоял на временном блокпосту..
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- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - ответил Швейк,- нет ли у меня триппера. А На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо. (с)
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Чувак хотел выдвинуть чисто политические требования о не подписании договорняков с ********** ,но когда ему объяснили ,что он тогда пойдёт на пятнашку за терроризм появилась девушка и нервный срыв ...
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А чем он лучше телефонного минера? Закон один для всех.
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Предложение Прокурауры поддерживаю. После таких делов посидеть хотя бы годик и подумать -- для здоровья полезно.
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Ну да, организовывал бы референдумы-получил бы условно, да хотя бы в НВФ ваивал-убивал, зарплата бы была за это , и амнистия бы нашла скоро , а так-очень опасный бандит!
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Интересно..... подозреваемых в убийстве и организации суд отпускает, а хулигана - без права садит!
Прикольненькие приоритеты!
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да уж, ну как обычный чел то можно по всей суровости, а как шишка какая нибудь то условные сроки. Зайцева вон полдесятка людей угробила, ей тоже 8 лет, и то, неизвестно где она вообще срок отбывает и отбывает ли вообще.
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мєжду сцєнарієм захвата абєзумєвшим атовцєм школи ілі моста творчєскій савєт астанавілся на сцєнаріі захвата маста занавєс апладісмєнти ісполнітєлям
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А чому Портнова не заарештувати без права залога, прокуратура агов???
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Сьогодні суд відпустив з під варти організаторшу прокацапського референдуму у Маріуполі.
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