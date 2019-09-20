 Прокуратура: "київському мінеру" загрожує до 8 років позбавлення волі, його потрібно затримати без права внесення застави

Взяти ветерана АТО на поруки ще до початку суду висловили бажання міністр МВС Арсен Аваков, який подав до суду відповідне клопотання, і нардеп Яна Зінкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це кінчений вчинок, але іншого виходу я не знайшов", - сказав сам Белько журналістам за кілька хвилин до початку засідання.

Прокурор розповів про поліцейську операцію із затримання Белька, нагадав про матеріальний збиток, завданий затриманим державі, зокрема МВС (нагадаємо, Олексій Белько збив поліцейський квадрокоптер). За його словами, Бельку загрожує до 8 років позбавлення волі. На думку сторони обвинувачення, він може переховуватися від слідства, оскільки у нього немає постійного місця роботи, а також немає постійного місця проживання в Києві - лише орендована квартира, за яку йому через відсутність місця роботи може бути нічим платити.

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Сам Белько раніше розповів, що він уродженець Ялти, має статус внутрішньо переміщеного, і що в окупованому Криму у нього залишилася дитина.

Прокуратура просить залишити Белька в СІЗО на 60 діб, без права внесення застави.