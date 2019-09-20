 Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант"

Крім того, у рамках візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.