 Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.
У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, у рамках візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.
У вас даже проблесков ни того ни другого. Просто тупой бот с фермы
Похоже, Трампу таки импичмент впаяют.. слишком уж там зашквар был нехилый(детали позже скажут)
Тому потрібно бути дуже обережним...
🤗
Если Зеленский ничего не может сделать для победы над окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
Ценят американские президентьі свое время...
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