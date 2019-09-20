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 Політика України
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Все про:візит (696) Зеленський (2809) США (5424) Трамп (1976)

 Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку

23-26 вересня Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант"

Крім того, у рамках візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149602
 
   
 Топ коментарі
 
Ща 🐕 ПУТЧит начньот..
🤗
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Та уже почти все на Майдани. Не хватает только местных стецьгавов
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Ненавижу, когда такие пишут о слезах . Мои слезы во время событий с моряками - ЭТО НЕ СЛАБОСТЬ! Это доказательство… того… Что у меня ЕСТЬ сердце… и душа!
У вас даже проблесков ни того ни другого. Просто тупой бот с фермы
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простите, но когда пишут, что он выступит с речью, дар речи теряю...
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ну речь то напишут,гораздо страшнее когда оно не по бумажке шпарить начнет
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а потом глазки вспучит и "мммм, мэ, дуже дякую"
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смокчи волохатого, не відволікайся
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Ненавижу, когда такие пишут о слезах . Мои слезы во время событий с моряками - ЭТО НЕ СЛАБОСТЬ! Это доказательство… того… Что у меня ЕСТЬ сердце… и душа!
У вас даже проблесков ни того ни другого. Просто тупой бот с фермы
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Трамп в восхищении,наконец то сам зе к нему приедет)
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ну захотелось так посмотреть,поржать,Меркель и Оланд наверное впечетлениями поделились) хотя не смешно как то
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интересно какой фирмы рояль в Белом доме?)))
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Та чому? Продовжуй - шаурма, писюн, аналізи, фонтан, шорти... що там ще у порохоботів в голові і в методичках? Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 2269
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методички у вас в голове ,я пишу то что думаю и называйте как хотите
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Зараз із Трампом небезпечно зустрічатись. Наступного тижня буде підійматись питання про втручання у роботу розвідки та приховуванні даних від конгресу. А щодо України і так постійні закиди про "валив на вибори в США".
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вчера как раз гнлав агентства внешней разведки слушали в Конгрессе.. по поводу обещаний шмаркли - трампу, и наоборот...
Похоже, Трампу таки импичмент впаяют.. слишком уж там зашквар был нехилый(детали позже скажут)
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Правильна думка... проросійська позиція трампа чітка... А Україну легенько розміняють на розширення Ізраїлю за рахунок Палестини...
Тому потрібно бути дуже обережним...
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Значит санкции увеличат до поры пока Путя не увидит смысл.
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думаешь на одном зе клавишу таки расхерачит?))))
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Та уже почти все на Майдани. Не хватает только местных стецьгавов
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а охвіс трампампа (оральний кабінєт) підтвердив?
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главное, что шмаркли место возле сортира в Белом Доме заняли.. а там и Трамп когда-нить пробежит мимо - будет "деловая встреча"
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*какие люди в Голливуде,сплошные звезды ,а не люди* конечно возьмут,ведь так красиво развести миллионы надо уметь
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то виставимо цінник, можна на ****, й відправляймо.
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зрада !!! трамп-агент ***** обманет шмарклю зеленую и заставит подписать формулу швайншлепера ,и план мореля впридачу
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И что?? Ну встретится это опудало с трампом...и чего ожидаем от встречи?
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Это прорыв! Даже Петя Вальцман брезговал встречаться с еврейской общественностью,а Вова не придает своих корней!
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Бачите, як почитає власну націю, а каже, що не націоналіст. Прикидається.
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Кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых украинцев уже никого не интересует?
Если Зеленский ничего не может сделать для победы над окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
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каких тебе бл.ть реформ еще не хватает ?(с) ...великий рехформатор все отрехформировал или ты забыл? Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 1584
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такого корпоратива у Вовы еще не было, Трамп его попросит на пианино сыграть
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Новость , на самом деле , хорошая. Помнится , ВФЯ для аналогичной встречи с Обамой отдал весь обогащенньій уран из ХФТИ , а там бьіло не на одну боеголовку.
Ценят американские президентьі свое время...
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Порохоботы в истерике: в недалеком прошлом Трамп отказался встречаться с Хряком.
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Ботали порошенкові, а Трамп уже ЧМО, чи ще ні? Що у вас там в методичках пишуть?
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Пишуть що вітер не полі, а в твоїй пустій голові . Чуєш як свистить ?
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Та то все черговий прикол від зє-Манди . Якого біса Трампу здалося витрачати свій час на якогось занюханого порноакторішка з погорілого театру, який лише те і вміє, що приймати у всі дирки та тикатися своєю сюсюркою по клавішах роялю
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А ЗЕ вместе с командой Квартал 95 будет Трампу концерт-шоу показывать или только Юзика возьмет, чтобы тот гамбургеров халявных похавал?
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