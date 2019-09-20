 Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законом передбачено відтермінування штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Разом з тим, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи.