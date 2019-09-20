EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1743  33
Все про:закон (742) Зеленський (2809) євробляхи (145)

 Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законом передбачено відтермінування штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Разом з тим, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149601
 
 
 Топ коментарі
 
Той хто розмитнив - лох!
Хто купував машину як слід, сплативши всі податки - лох!
Всі, хто чинить за законом - лохи!

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
 
ща .....побегут...... срочно........ расстамаживать..... паследний шанс!!!!)))))
 показати весь коментар
 
До розмитнення цей закон відношення не має.
Він лише відтерміновує штрафи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сильный и актуальный закон идти на поводу пиара
 показати весь коментар
 
 
это временное решение, сейчас создаётся другой закон. Платить всё равно надо будет
 показати весь коментар
 
 
не знаю, второе, третье? Какая разница, это очковтирательство для тупого быдла.
 показати весь коментар
 
 
ща .....побегут...... срочно........ расстамаживать..... паследний шанс!!!!)))))
 показати весь коментар
 
 
До розмитнення цей закон відношення не має.
Він лише відтерміновує штрафи.
 показати весь коментар
 
 
Молодець...
Тепер фіксований платіж за розмитнення в 200 євро з автомобіля...
І податок на розкішні автомобілі ринковою вартістю більше 50 тисяч доларів... В розмірі сто відсотків від вартості...

Це прямий шлях до любові народу і до наповнення бюджету за рахунок казнокрадів...
 показати весь коментар
 
 
а я, як громадянин, категорично проти наповнення країни металобрухтом, що забруднює повітря і землю, який будуть перти сюди "зубожілі" за 200 євро
 показати весь коментар
 
 
А вам би телевізор вимкнути і в Запоріжжя або Кривий Ріг з'їздити подихати свіжим повітрям...
 показати весь коментар
 
нашо? був я якось в Кривому Розі, місто так собі. хто там може вирости?
 показати весь коментар
 
Щоб зрозуміти, що це місто забруднює екологію більше, чим всі євробляхи разом узяті.
Хто там може вирости? Люди там живуть і ростуть.
 показати весь коментар
 
 
так забруднює, але це локальне забруднення, актуальне саме для тієї місцевості, до мене їхній дим не долітає, а ось євробляхи цілком конкретно смердять десь просто під вікнами. а вони хай у своєму місті самі розбираються. оті всі заводи-гіганти - спадщина совка, про яку завжди говорять совкодрочери, типу українці мають бути вдячні совку. а як на мене - то без тих заводів було б набагато краще, люди працювали б у сільському господарстві, на дрібних виробництвах.
 показати весь коментар
 
Той хто розмитнив - лох!
Хто купував машину як слід, сплативши всі податки - лох!
Всі, хто чинить за законом - лохи!

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
 
 
Ні не так...
За три колоски колись розстрілювали!!!
Всі кого розстріляли - лохи... Бо ті хто крадуть три колоски зараз навіть до адміністративної відповідальності не притягуються!!!
Ви зробили це разом!!! Радійте пишайтесь!!!
А на мою думку, кожне податкове полегшення для громадян - це позитив.
 показати весь коментар
 
 
в даному випадку високий податок має на меті не допустити в країну завезення купи смердючого металобрухту
 показати весь коментар
 
 
В данному випадку високий податок має на меті наявність схем, фірм які податки не платять, прив'язування кріпака до землі, і тупо жирування за рахунок посади... І нічого спільного зі смердючим металобрухтом не має... Іноземні громадяни цей брухт нам везуть і везуть... Далі виїжджають на автобусі міняють паспорт і везуть черговий брухт...

І головне все психологічно продумано і спирається на жалюгідність і жадібність простого українця... Якщо мене обдерли то і сусіда мають обдерти...
 показати весь коментар
 
так а я за шо кажу - не треба нам цього брухту. максимальний рік авта, яке ввозиться з-за кордону має бути встановлено не більше 10 років, або відповідати вимогам євро-4
 показати весь коментар
 
А для чого тоді податок на експорт меьалобрухту? А ДЕУ і жигульки яких сотні тисяч вам не мішають? Ще й по космічних цінах...
 показати весь коментар
 
ДЕУ и жигульки - вже тут. Неможливо заборонити людям користуватись їхнім майном. І до речі, зауважу, що ДЕУ, у порівнянні з євробляхами, у кращому стані, цілком нормальні їздять дорогами, на відміну від вічно пердячих чорним димом євроблях. а жигулі просто вже не надто активно використовуються, реально відмирають потроху. ну ще в райцентрах і селах залишаються, але років за 10 і там не буде вже.
 показати весь коментар
 
 
і, що цікаво, євробляхи, навіть вже розтаможені на українських номерах - все-рівно завжди дуже легко розпізнати - тому що вони завжди виглядають, як іржавий мотлох - елітний ауді або фольксваген 98-2002 року
 показати весь коментар
 
Все далі і далі від мордору, все ближче і ближче до цивілізації.
Податки повинні бути такими, щоб було кому їх платити.
 показати весь коментар
 
Ну так всі ж за зменшення податків та зборів. Уявіть шо завтра відмінять пдв. Ви будете проти? Будете вважати себе лохом що купували раніше на 20% допожче і будете проти відміни пдв?
 показати весь коментар
 
 
Ну и "скока" можно. Закон или есть, или его нет. ( но это не про нас конечно, у нас как обычно - он вроде как есть и его в тоже время нет, гибридность нашего времени)
 показати весь коментар
 
 
Краще б він взагалі відмінив розмитнення. Не стало б пустої проблеми.
 показати весь коментар
 
меня поражают бедные нещастные евробляхеры на машинах дороже 10к евро (по ценам мобил.де), это просто наглость. ладно я понимаю если авто не дорогой и нужен человеку для работы а не для понтов... по нормальному нужно сделать так - авто стоит до 2к евро - получай отсрочку на год по растаможке, дороже 2к - не выеживайся и плати налоги. ибо оборзели в край. ну и естественно следить за тем что бы не занижали стоимость, драть нещадно за занижение стоимости, вплоть до уголовной ответственности.
 показати весь коментар
 
Когда давит жаба - это уже нечто.
Успокойся и живи не болея, все болезни от нервов и зависти.
 показати весь коментар
 
Зеля сцикун ! Это давно известно ! 😜
 показати весь коментар
 
 
євробляхєри віддали голос за Зє! на п'ять років, а отсрочку їм дали на пів-року
 показати весь коментар
 
 
Ну что я могу сказать о подписанте, 3,14 до рас !
 показати весь коментар
 
 
Зебіли за одну лише обіцянку будь-якої халяви готові стрибнети у прірву з криками Ура ЗЗЗЗЗЕ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору