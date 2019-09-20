 Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Законом передбачено відтермінування штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.
Разом з тим, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.
Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи.
Він лише відтерміновує штрафи.
Тепер фіксований платіж за розмитнення в 200 євро з автомобіля...
І податок на розкішні автомобілі ринковою вартістю більше 50 тисяч доларів... В розмірі сто відсотків від вартості...
Це прямий шлях до любові народу і до наповнення бюджету за рахунок казнокрадів...
Хто там може вирости? Люди там живуть і ростуть.
Хто купував машину як слід, сплативши всі податки - лох!
Всі, хто чинить за законом - лохи!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
За три колоски колись розстрілювали!!!
Всі кого розстріляли - лохи... Бо ті хто крадуть три колоски зараз навіть до адміністративної відповідальності не притягуються!!!
Ви зробили це разом!!! Радійте пишайтесь!!!
А на мою думку, кожне податкове полегшення для громадян - це позитив.
І головне все психологічно продумано і спирається на жалюгідність і жадібність простого українця... Якщо мене обдерли то і сусіда мають обдерти...
Податки повинні бути такими, щоб було кому їх платити.
Успокойся и живи не болея, все болезни от нервов и зависти.