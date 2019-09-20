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 Політика України
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Все про:Зеленський (2809) перемовини (1385) Порошенко (9713) Портников (5) Путін (10842) Штайнмаєр (190) Мінськ (500)

 Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра"

"Домовлятися" мовою Кремля означає - використовувати і обдурити. Ніяких інших значень це слово в російській політичній мові не має.

Про це пише журналіст Віталій Портников, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.ТВ.

Можна гратися у "відлигу", про яку без особливих коливань говорив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Можна телефонувати Путіну і висловлювати взаємне задоволення в зв'язку з обміном українських заручників на Володимира Цемаха. Можна бігати кремлівськими кабінетами і питати, хто перший хоче закінчити війну і зняти з цього всі вершки. Можна на багатосторонніх зустрічах обіцяти, що в разі проведення виборів на Донбасі буде імплементований закон про особливий статус - і називати це "формулою Штайнмаєра". Все це - ще не політика. Все це - спроба залишитися в світі власних ілюзій, недолугих і дитячих", - зазначає журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмаєра" мають намір письмово узгодити в Тристоронній контактній групі до зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

"А потім настає день, коли потрібно підписатися під згодою проводити вибори на окупованих територіях у присутності російських військових і інших бандитів. Коли потрібно погодитися, що особливий статус окупованих територі1 - які так і залишиться окупованими - повинен бути зафіксований в українській Конституції. І коли ти розумієш, що після цього підпису відбудеться в Києві - навіть якщо в обмін на зраду тобі обіцяють зустріч в "нормандському форматі" і навіть "просто перестати стріляти". Ось це і є політика", - наголосив Портников.

Журналіст нагадав, що "досвідчений Леонід Кучма так просто і пояснив росіянам: почнуться негаразди. Не потрібно думати, що росіяни не зрозуміли - тим більше, що їхню делегацію на переговорах очолює Борис Гризлов, який пройшов перший Майдан разом з Кучмою. Росіяни все зрозуміли. Росіяни зраділи. Негаразди їм і потрібні. Заради цих негараздів, заради повної дестабілізації України, заради її краху вони і працюють. А Зеленського і його оточення вони просто використовують. Як зграю нетямущих карасів. Кидають наживку і дивляться, чи клюне. А так як Зеленський у вирішальний момент насаджуватися на кремлівський гачок не захотів, вони його скоро зненавидять. Як зненавиділи Порошенка, з яким теж 2014 року збиралися "домовлятися". Домовлятися мовою Кремля означає - використати і обдурити. Ніяких інших значень це слово в російському політичному словнику не має".

"І якщо Зеленський не захоче або просто побоїться бути використаним, обдуреним, випотрошеним і викинутим, як кістки від карася, не буде ніякої зустрічі в "нормандському форматі", ніякого розведення військ, ніякого припинення війни. А буде її продовження, будуть спроби дестабілізації на всій території країни, вибухи, вбивства, тонни компромату і заклики президента захищати країну, а не думати про капітуляцію перед агресором. Буде армія, мова, віра", - резюмував Портников.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149597
 
   
 Топ коментарі
 
караси обиделись их сравнили с этими шмарклями..... фэ как некультурно пан Портников Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 7283 но прямо в глаз.даже оба Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 4674 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 8082 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 8413 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 6940 Кремль использует Зеленского и его окружение, как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмейера" - Цензор.НЕТ 1888
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пересмотрите "слуга народу"
если там нет ответа то у зе-ко-манды ответов нет и подавно
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готовят почву для возвращение самого хлавного ростовского харанта
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А, ну я помню как Плотников резко негативно говорил насчёт блокады Крыма. Трындеть не мешки ворочать.
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Він і зараз проти блокади Криму, щоб туди воду подали: http://politrada.com/dossier/Aleksej-Vitalevich-Plotnikov/
Він і зараз вимагає здачі на милість *****
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Я о 2016 году, когда Ислямов и Семененко отключили электричество Крымскому титану.
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да, я ще попереднім коментом натякнув тобі: хреново бути зебілом. Але я тобі не співчуваю.
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Так чего же ты к "педротам", "без мыла в жопу лезешь..."?. Тебя " нахер посылают", а ты обратно ползёшь...
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А что, они приватизировали Цензор и комменты можно оставлять только им? Да ну Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 348
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Ну когда и где Зеленский согласился на проведение выборов в ОРДЛО. Портников чисто по схеме кгбистов, 60/40 .
Вот с этими 60% согласен- Пу- *****
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20.09.19 14:23 "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко https://censor.net.ua/news/3149587/***************************************************************************************************
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"Будет армия, мова, вера" - гордо заявил неслуживший, русскоязычный атеист Портников....
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Ну, армія потребує досить таки... дубуватих, як тілесно, так і розумово, українською Портніков володіє краще за будь-кого з Зе!команди, а віра - діло дуже особисте. Навіть військові перед боєм моляться. Про себе...
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Конечно, вера это дело личное, равно как и ориентация... К тому же, я не упрекаю его за русскоязычие в быту и за то, что он не служил в армии. Но Портников призывает других людей к тому, чего сам делать не собирается. А это называется лицемерие... Он пишет про будущие призывы президента защищать страну и не думать о капитуляции, будучи твёрдо убеждён, что сам-то он воевать не будет, он пафосно заявляет про мову и веру, хотя сам, по-жизни, не является украиномовным и верующим человеком.
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Портников с другими порохоботами уже помог Порошенко вылетесь с президентского кресла. Пусть дальше старается. Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2123
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Порошенко сам себе катапультував з президентського крісла, до чого тут Портніков?
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Ні, Портніков йому дуже допоміг своїми постами, коли виправдовував порошенківську корупцію та багато чого іншого.
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ФСБшник Портников- ещё тот тролль.Даже лекции читает,передачи ведёт Окопался по крупному.А счас его лишили доступа к засекреченной информации,вот он и взбеленилси.
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Дядя бредит.
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Что, уже подходящий ник себе выбрал? Или ты уже из тех, кого китайцы в Сибири сделали?
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Портникову гораздо легче, чем Зе, его всегда все используют строго по прямому назначению - как славного гея.
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Зеленського?Так вот почему они с Богданом так подозрительно выглядят.
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т.е. зелебень - бесславный гей. понятно.
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Зеленые карасики - это конкретно такие уже не свежие карасики.
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Ці ще свіжі,але їх доля вже вирішена
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Если человек гомосексуалист, это не значит что он не прав.
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Просто стаду🐖🐖🐖 никто не собирался что-то пояснять, а просто вбросили простой, понятный и близкий лозунг, типа: "Хрю!" и стадо легко подхватило "хрю-хрю-хрю". Любой вопрос, глубже этого "хрю" не будет понят и вызовет агрессию.
🤣
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Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"
стопудово)
так как у карасей мозгов раз-два и обчёлся)
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На сколько знаю повадки карасей - они 1) стаями не плавают 2) далеко не глупые (особенно красные). Вот окуни - плавают стаями, и интеллектом уступают вязанке хвороста (готовы напасть и попытаться сожрать даже то что гарантировано не проглотить, а если как то и проглотишь - оно очевидно не сьедобно. При том во время охоты их можно испугать только ударив веслом по воде у них над головой.
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как же ж не плавают?...очень даже плавают стайками, резвятся на мелководье...
чем-то смахивают на исландскую сборную по футболу
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А те каких ловил - плавают где то у дна и копаются в иле. Поймаешь одного - хрен там ещё какой то клюнет в ближайшее время.
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похоже, тебя берут на рыбалку, чтобы греб на веслах
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щаз все - по сетям разбросаны...диджитализация, государство в смартфоне
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Всэ будэ добрэ. Зеленский - умный парень. Намного более умный и хитрый, чем я ожидал. Он может быть и гибким, и твёрдым, и хитрым - и сыграть простака. Сыграть! И самое главное - эта хитрость направлена не во благо себе любимому, а на благо страны. Никаких "капитуляций" и близко не будет, как бы не надеялась кремлёвско-национал-мародёрская шелупонь.
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Зеленский - актёр, он может сыграть роль, а вот кто не актёр в этом спектакле - сыграет в ящик. Вы актёр?
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Я не мародёр, ни ящиками, ни их содержимым не интересуюсь.
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Тебе ж сказал пенис душилин шо доступ к границе Украина получит только в их лице, так как они станут особенными гражданами Украины! А блок-посты зезедент снимет и ты будешь доказывать в реал-тайме особенным с калашматами, шо ты как бы свободный гражданин Украины)
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Похер, что говорят марионетки. Зеленский гнёт правильную линию. Парень, несмотря на более чем скромный политический опыт, далеко не простак, и мародёрские *********** очень сильно переборщили с "клоуном". Джек Лондон описал собачий бой и бульдога, который может ухватить зубами за задницу, но потихоньку перебирая челюстями, перехватывая, всегда добирается до горла и приканчивает противника. Не буду проводить аналогий, потому-что сказать, что Украине повезло с президентом, можно будет лишь через 5 лет. Они пролетят быстро.
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сравнил президента с собакой? и, что он за задницу зубами ухватился?...
защитим президента от такого сравнения:
- не может этого быть, - его рот занят поеданием шаурмы
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Зеленский -- может, и умный парень. Но умеет ли он в политику против ***** на пользу Украине? - вот в чем вопрос, кмк.
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Обьясните мне кто-нибудь из слуг урода, у даунбаса будет особлывый статус и не будет блок-постов между нами и вооруженными бандами руского мира? А комендантский час у нас тоже будет и парады пленных патриотов на 9 мая?
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А это решит референдум в Донбабве, который всенепременно надо будет провести.
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А Шухермаейр паедит на них наблюдателем без ахраны.
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Формула Штанмайера - это не капитуляция, это присоединение Украины к днрлнр.
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Какой может быть особый статус у... "кладовки в твоей квартире"?
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Ей, юзери Герхард, Oljik, Маркиз - ну ви же не "слуги урода"!!! Бо пан Кіндрат слуг запитує!
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"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.Светлана Самборска

https://tverezo.info/post/103067
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Я так понял, шо ты уже туда два сваих пальса засунул и типе плющит.
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100%! Лучше не скажешь. Почему В.Портникову, одному из лучших украинских журналистов, лишили возможности выступать на лучших каналах ТВ Украины? Выходит ОНИ его боятся?
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Не вижу, чтоб его кто-то притеснял. У него своя регулярная программа на Еспресо ТВ.
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якщо ти вважаєш кращими Г+Г, та мертвечуківські інтер і прочі 112-ті - то ти глибоко помиляєшся...
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Да не считаю я их лучшими, но это самые популярные, самые смотрибельные каналы страны, это факт (Г+Г и Интер). Портникова должны слышать все украинцы, а это возможно,только, когда он будет выступать на самых популярных каналах ТВ..
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О, стосовно оцінки популярності - згоден... І це - чи не одна з десятка головних проблем України...
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Так они и есть караси необразованые.
Кто будет договариваться с Кремлём? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места?
Если Зеленский ничего не может сделать для победы над окупантом, то почему тогда он пошел в президенты?
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Почему Зеленский набрал такую никчемную команду, Путин их разведёт как детей.
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Так новые лица же!
Новое -- не всегда лучше старого Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2647
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он давно всех развел заставив порошенко подписать капитуляцию. понятно почему эти как караси на сковородке извиваются. там такое написано, что никто не сможет обыграть путина. в этом весь смысл минских капитулянтских соглашений. умники! эй, умники, - ваше предложение. где этот карась Портников? а, ну ка дружок, если такой умный, что сам то предлагаешь? или только водицу из грязного источника можешь лить? предлагай!
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иа капітуляція - виявилася маревом.... Там Порошенко переграв ***** в дипломатії. Переграв - як мінімум на тому етапі турніру (якщо тут можна провести аналогії зі спортом)...
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Цензор жжет называя этого маргинала журналистом унижается ниже плинтуса эта профессия...
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Яка руїна залишиться після врядування цієї влади?

5 років політика попередньої влади по Мінським була направлена на виконання вимоги: спочатку безпекові умови, потім політичні.
Узеленські перевертають цей постулат рівно навпаки: спочатку політичні вимоги, потім безпекові. Саме так, як хоче Х*йло.
Вони йдуть на те, на що не пішов попередній уряд в набагато важчих умовах, коли не було армії, союзники обмежувались глибокою стурбованістю, а країна бовталась на грані дефолту.
Навіщо йти зараз на трактовку Мінських, яку хоче Х*йло?
Вона Україні ніяк невигідна, адже вірити, що РФ, яка мріє повернути Україну під російський вплив, виконає безпекову частину, тобто добровільно позбавиться важеля тиску на нас, можуть тільки дурні або… зрадники.
Але і це не все.
Пристайко заявляє, що ми погодились на "формулу Штайнмайєра". Але немає ніякої фіксованої на папері формули Штайнмайєра. Так на що ми погодились? Завісу привідкриває вчорашня заява командуючого ООС Кравченка (який такий наказ отримав явно з самого верху, від прездюка), що Україна готується відвести війська по всій лінії фронту. Відвести з відвойованої у терористів нашої території. Такої вимоги навіть в Мінських немає!
З якої території? Можливо, згідно вимогам Х*йла, з усієї території Донецької і Луганської областей? Хто зна.
Отже, неважко здогадатись, що є якісь таємні переговори між Зеленським і Х*йлом, в яких обговорюються умови, що ВЖЕ абсолютно невигідні Україні, але вигідні РФ, бо як не крути, легітимізація маріонеток Х*йла і переведення для світу війни з зовнішньої у внутрішню, повішення розбитого Донбаса на слабкий бюджет України, зняття міжнародних санкцій з РФ, посилення її впливу в Україні, наводнення амністованими російськими терористами всієї території України, гірка деморалізація всіх, хто захищав Україну, всіх, хто її не зрадив, - все це вже проглядається.
І не зрозуміло, навіщо Х*йлу в такому разі перестати стріляти, адже його противник - слабкий жадібний боягуз, готовий стати на коліна.
Отже, ми отримаємо ганьбу і подальшу війну. Тільки в ще більш невигідних умовах, ніж зараз.
У внутрішній політиці відбулось практично повне захоплення всіх гілок влади, вже завершену вертикаль суперпрезидентської влади, коли Рада перетворилась просто на слухняних маріонеток, що затверджують все, що виходить з Офісу Зеленського. Маємо вплив влади на суди, в т.ч. і на Конституційний, і на Верховний, не кажучи вже на районні.
Маємо системне знищення всього, що зробила попередня влада для розчищення Авгієвих конюшень пострадянської України.
Хоча вважати Зеленського самостійною фігурою якось не випадає. Медійний мурзілка, що грізно хмурить брови і приємно усміхається в камеру. А за лаштунками відбуваються корупційні дії на користь Коломойського і всупереч інтересам держави. Маємо інформаційний шум з ватним духом, який здійснює медіаімперія Коломойського, цілком "зелене світло" для розбудови інформаційно-пропагандистського пулу Медведчука та Інтера. Проросійська Страна.юа стає головним ЗМІ, якому радо дають інтерв'ю нові урядовці.
Бачимо абсолютно ватних персонажів в рядах Слуг. Бачимо призначення головами ОДА, на посади в СБУ, зовнішній розвідці людей, які мають зв'язки (бізнесові та родинні) з Росією. На волю з приходом Зеленського випускаються всі зрадники, шпигуни РФ і вбивці.
Маємо також людину без-посади, але з реальними важелями тиску, - глибоконеуважаємого, але відвертого ригівського українофобського поца Портнова. Що прямо заявляє про "повзучий реванш" як мету. ДБР відкриває купу справ на Порошенка - з ініціативи Портнова, влаштований терор проти Гонтаревої, чия реформа в банківському секторі визнана успішною і ЄС, і США. Між іншим, сьогодні Гонтареву запросили в Конгрес США з візитом. Що може бути більш промовистим? Чого добивається Зеленський - залишити нас без підтримки союзників, сам-на-сам з Росією?
(А, до речі, посла України в США досі Зеленський не призначив. І це в стратегічній для нас країні).
Маємо зупинку розробок нового озброєння.
Маємо періодичні заяви прес-секретаря Зеленського Мендель, що ЗСУ обстрілює мирні міста, маємо заяву заступниці Богдана (якоїсь дівки) АТОшникам, що це вони війну почали. Якщо у владу набирають людей з таким світоглядом, то це щось таки та значить.
Маємо звільнення В'ятровича, людини, яка провела успішну декомунізацію і могла б ще багато чого зробити на цій ниві.
Так, є якісь і позитивні другорядні рішення, які особливо ніяк не впливають, але поки що тішать і присипляють електорат.
Ви собі як хочете, але ознак, що до влади прийшли перекрашені риги, розбавлені колабораціоністами з молодих картонних реформаторів, більше ніж достатньо. І це тільки початок…
Проте щось мені підказує, що Віктор Федорович Зеленський не досить до кінця свого першого строку. Але от питання: яка руїна залишиться після врядування цієї влади?
Лариса Вакульницька

https://tverezo.info/post/103067
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Достатньо згадати які казочки розповідали оці політолохи, коли "вангували" про "безальтернативну перемогу" на виборах президента, а потім парламенту...

Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2000
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Может и Порох всё верно делал, а мы просто поверили в волшебную палочку и в принца на белом коне.
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В Вашем предложении первые два слова лишние. Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2316
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Портников все врет! царь всея и прочая и прочая ....уже едет самолично договариваться. Покуда остановились на привал в 15км от границы Украины.
https://liveuamap.com/en/2019/20-september-video-of-russian-military-deployed-near-rodionovka
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А Портніков, виходить, у нас "премудрый ПЕскарь"? Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4929
Хто ж тепер пояснить нашим однотуровим петріотам, що "формула Штайнмайєра", з'явилася, як доповнення плану реалізації гібридно-переможних Мінських угод, досягнутих ще коли ні Штайнмайєр, ні Зеленський не були президентами?
"Особливий статус" для Дамбаса також є частиною тих угод, виконання яких наші нестримні миролюби упродовж минулих чотирьох років натхненно домагалися ВІД УСІХ.
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Ох и рискуют эти зебанутые пуская орков в Украину безпрепятственно, тобто без разоружения и ЖЕСТОКОГО наказания. Волна преступлений орков против граждан Украины вызовет бурю негодования, которая сметет зебанутых с власти. зезедент-то отчалит в обетованную, а вам фотографам, рестораторам, шоуменам, парикмахерам, борцам и прочая "отъехать в Париж" с семьями не удастся. расии такой сценарий подходит, а вам? Думай-те!
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Мой уклонист снова влип в бенины дела,
Нанюхался опять, отсосал какой-то мути.
В городе Энске это случилось, на днях,
Лучше Зеленский, чем Путин.

Я видел его вчера в новостях,
Он говорил с акцентом тюменским
С таким красавцем кал есть хорошо,
И я хочу теперь такого, как Зеленский.


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Це що ж виходить? Портников - тямущий карась?
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Как стаю непонятливых карасей....

_________
Карасей??? Портников еще прилично выразился.... Для гебиста Путина, это даже не караси.... а ТЮЛЬКА, под соусом "Мы начинаем КВН"))))) ....
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Такої капітуляції навіть історія не знає: - залишити облаштовані позиції та укріплення; - відійти у чисте поле; - здати міста та села, як наслідки- підвали та катування людей; - передвинути лінію фронту у свій бік; ви не ЗЕбіли, ви лайно!!
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