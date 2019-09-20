 Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра"

Про це пише журналіст Віталій Портников, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.ТВ.
Можна гратися у "відлигу", про яку без особливих коливань говорив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Можна телефонувати Путіну і висловлювати взаємне задоволення в зв'язку з обміном українських заручників на Володимира Цемаха. Можна бігати кремлівськими кабінетами і питати, хто перший хоче закінчити війну і зняти з цього всі вершки. Можна на багатосторонніх зустрічах обіцяти, що в разі проведення виборів на Донбасі буде імплементований закон про особливий статус - і називати це "формулою Штайнмаєра". Все це - ще не політика. Все це - спроба залишитися в світі власних ілюзій, недолугих і дитячих", - зазначає журналіст.
"А потім настає день, коли потрібно підписатися під згодою проводити вибори на окупованих територіях у присутності російських військових і інших бандитів. Коли потрібно погодитися, що особливий статус окупованих територі1 - які так і залишиться окупованими - повинен бути зафіксований в українській Конституції. І коли ти розумієш, що після цього підпису відбудеться в Києві - навіть якщо в обмін на зраду тобі обіцяють зустріч в "нормандському форматі" і навіть "просто перестати стріляти". Ось це і є політика", - наголосив Портников.
Журналіст нагадав, що "досвідчений Леонід Кучма так просто і пояснив росіянам: почнуться негаразди. Не потрібно думати, що росіяни не зрозуміли - тим більше, що їхню делегацію на переговорах очолює Борис Гризлов, який пройшов перший Майдан разом з Кучмою. Росіяни все зрозуміли. Росіяни зраділи. Негаразди їм і потрібні. Заради цих негараздів, заради повної дестабілізації України, заради її краху вони і працюють. А Зеленського і його оточення вони просто використовують. Як зграю нетямущих карасів. Кидають наживку і дивляться, чи клюне. А так як Зеленський у вирішальний момент насаджуватися на кремлівський гачок не захотів, вони його скоро зненавидять. Як зненавиділи Порошенка, з яким теж 2014 року збиралися "домовлятися". Домовлятися мовою Кремля означає - використати і обдурити. Ніяких інших значень це слово в російському політичному словнику не має".
"І якщо Зеленський не захоче або просто побоїться бути використаним, обдуреним, випотрошеним і викинутим, як кістки від карася, не буде ніякої зустрічі в "нормандському форматі", ніякого розведення військ, ніякого припинення війни. А буде її продовження, будуть спроби дестабілізації на всій території країни, вибухи, вбивства, тонни компромату і заклики президента захищати країну, а не думати про капітуляцію перед агресором. Буде армія, мова, віра", - резюмував Портников.
если там нет ответа то у зе-ко-манды ответов нет и подавно
Він і зараз вимагає здачі на милість *****
Вот с этими 60% согласен- Пу- *****
🤣
стопудово)
так как у карасей мозгов раз-два и обчёлся)
чем-то смахивают на исландскую сборную по футболу
защитим президента от такого сравнения:
- не может этого быть, - его рот занят поеданием шаурмы
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.Светлана Самборска
https://tverezo.info/post/103067
Кто будет договариваться с Кремлём? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места?
Если Зеленский ничего не может сделать для победы над окупантом, то почему тогда он пошел в президенты?
Новое -- не всегда лучше старого
5 років політика попередньої влади по Мінським була направлена на виконання вимоги: спочатку безпекові умови, потім політичні.
Узеленські перевертають цей постулат рівно навпаки: спочатку політичні вимоги, потім безпекові. Саме так, як хоче Х*йло.
Вони йдуть на те, на що не пішов попередній уряд в набагато важчих умовах, коли не було армії, союзники обмежувались глибокою стурбованістю, а країна бовталась на грані дефолту.
Навіщо йти зараз на трактовку Мінських, яку хоче Х*йло?
Вона Україні ніяк невигідна, адже вірити, що РФ, яка мріє повернути Україну під російський вплив, виконає безпекову частину, тобто добровільно позбавиться важеля тиску на нас, можуть тільки дурні або… зрадники.
Але і це не все.
Пристайко заявляє, що ми погодились на "формулу Штайнмайєра". Але немає ніякої фіксованої на папері формули Штайнмайєра. Так на що ми погодились? Завісу привідкриває вчорашня заява командуючого ООС Кравченка (який такий наказ отримав явно з самого верху, від прездюка), що Україна готується відвести війська по всій лінії фронту. Відвести з відвойованої у терористів нашої території. Такої вимоги навіть в Мінських немає!
З якої території? Можливо, згідно вимогам Х*йла, з усієї території Донецької і Луганської областей? Хто зна.
Отже, неважко здогадатись, що є якісь таємні переговори між Зеленським і Х*йлом, в яких обговорюються умови, що ВЖЕ абсолютно невигідні Україні, але вигідні РФ, бо як не крути, легітимізація маріонеток Х*йла і переведення для світу війни з зовнішньої у внутрішню, повішення розбитого Донбаса на слабкий бюджет України, зняття міжнародних санкцій з РФ, посилення її впливу в Україні, наводнення амністованими російськими терористами всієї території України, гірка деморалізація всіх, хто захищав Україну, всіх, хто її не зрадив, - все це вже проглядається.
І не зрозуміло, навіщо Х*йлу в такому разі перестати стріляти, адже його противник - слабкий жадібний боягуз, готовий стати на коліна.
Отже, ми отримаємо ганьбу і подальшу війну. Тільки в ще більш невигідних умовах, ніж зараз.
У внутрішній політиці відбулось практично повне захоплення всіх гілок влади, вже завершену вертикаль суперпрезидентської влади, коли Рада перетворилась просто на слухняних маріонеток, що затверджують все, що виходить з Офісу Зеленського. Маємо вплив влади на суди, в т.ч. і на Конституційний, і на Верховний, не кажучи вже на районні.
Маємо системне знищення всього, що зробила попередня влада для розчищення Авгієвих конюшень пострадянської України.
Хоча вважати Зеленського самостійною фігурою якось не випадає. Медійний мурзілка, що грізно хмурить брови і приємно усміхається в камеру. А за лаштунками відбуваються корупційні дії на користь Коломойського і всупереч інтересам держави. Маємо інформаційний шум з ватним духом, який здійснює медіаімперія Коломойського, цілком "зелене світло" для розбудови інформаційно-пропагандистського пулу Медведчука та Інтера. Проросійська Страна.юа стає головним ЗМІ, якому радо дають інтерв'ю нові урядовці.
Бачимо абсолютно ватних персонажів в рядах Слуг. Бачимо призначення головами ОДА, на посади в СБУ, зовнішній розвідці людей, які мають зв'язки (бізнесові та родинні) з Росією. На волю з приходом Зеленського випускаються всі зрадники, шпигуни РФ і вбивці.
Маємо також людину без-посади, але з реальними важелями тиску, - глибоконеуважаємого, але відвертого ригівського українофобського поца Портнова. Що прямо заявляє про "повзучий реванш" як мету. ДБР відкриває купу справ на Порошенка - з ініціативи Портнова, влаштований терор проти Гонтаревої, чия реформа в банківському секторі визнана успішною і ЄС, і США. Між іншим, сьогодні Гонтареву запросили в Конгрес США з візитом. Що може бути більш промовистим? Чого добивається Зеленський - залишити нас без підтримки союзників, сам-на-сам з Росією?
(А, до речі, посла України в США досі Зеленський не призначив. І це в стратегічній для нас країні).
Маємо зупинку розробок нового озброєння.
Маємо періодичні заяви прес-секретаря Зеленського Мендель, що ЗСУ обстрілює мирні міста, маємо заяву заступниці Богдана (якоїсь дівки) АТОшникам, що це вони війну почали. Якщо у владу набирають людей з таким світоглядом, то це щось таки та значить.
Маємо звільнення В'ятровича, людини, яка провела успішну декомунізацію і могла б ще багато чого зробити на цій ниві.
Так, є якісь і позитивні другорядні рішення, які особливо ніяк не впливають, але поки що тішать і присипляють електорат.
Ви собі як хочете, але ознак, що до влади прийшли перекрашені риги, розбавлені колабораціоністами з молодих картонних реформаторів, більше ніж достатньо. І це тільки початок…
Проте щось мені підказує, що Віктор Федорович Зеленський не досить до кінця свого першого строку. Але от питання: яка руїна залишиться після врядування цієї влади?
Лариса Вакульницька
https://tverezo.info/post/103067
https://liveuamap.com/en/2019/20-september-video-of-russian-military-deployed-near-rodionovka
Хто ж тепер пояснить нашим однотуровим петріотам, що "формула Штайнмайєра", з'явилася, як доповнення плану реалізації гібридно-переможних Мінських угод, досягнутих ще коли ні Штайнмайєр, ні Зеленський не були президентами?
"Особливий статус" для Дамбаса також є частиною тих угод, виконання яких наші нестримні миролюби упродовж минулих чотирьох років натхненно домагалися ВІД УСІХ.
Нанюхался опять, отсосал какой-то мути.
В городе Энске это случилось, на днях,
Лучше Зеленский, чем Путин.
Я видел его вчера в новостях,
Он говорил с акцентом тюменским
С таким красавцем кал есть хорошо,
И я хочу теперь такого, как Зеленский.
_________
Карасей??? Портников еще прилично выразился.... Для гебиста Путина, это даже не караси.... а ТЮЛЬКА, под соусом "Мы начинаем КВН"))))) ....