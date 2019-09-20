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 Політика України
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Все про:блокада (487) МЗС (1892) РНБО (559) Донбас (13070) Пристайко (156)

 Для зняття "економічної блокади" Донбасу необхідне повернення Україні її підприємств і рішення РНБО, - Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що умовами для зняття "економічної блокади" Донбасу є повернення Україні її підприємств і відповідне рішення РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко виступив за повернення українських товарів на окупований Донбас

Також Пристайко зазначив, "блокада не відміняється, повернення підприємств є умовою її скасування".

"Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?

Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - повідомив глава МЗС.

Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149593
 
 
 Топ коментарі
 
Походу номінантом на довбойоба року 2019 можна вставляти пристайку, буде змагатися з зелнським і 73% їх електорату
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каких предприятий,тех что кацы к себе вывезли??
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Навпаки - робить. Працює над розвалом і санкцій, і антикацапської коаліції. І то дуже плідно.
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то есть,переоформить предприятия на Украину-и пофиг оккупация?
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Так,як при Поці до блокади Лугандону Семенченком.
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скучаешь по щербатому?кстати,где он заныкался?
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Мои бывшие работодатели так и сделали. Правда СБУ это не одобрило.
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Санкции разваливаются потому что новое правительство в этом плане ничего не делает.
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Навпаки - робить. Працює над розвалом і санкцій, і антикацапської коаліції. І то дуже плідно.
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Походу номінантом на довбойоба року 2019 можна вставляти пристайку, буде змагатися з зелнським і 73% їх електорату
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Для снятия "экономической блокады" Донбасса необходимо желание Народа Украины .
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Таки так. Просто Пристайко дав зрозуміти, що за рішенням Радбезу затримок не буде.
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каких предприятий,тех что кацы к себе вывезли??
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Відкрию тайну,Ахметовські ніхто не вивозив,їх стережуть попачлєнци.
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а кроме ? тоже все на местах,и шахты кормильцам Украины и противников нахлебников из евросоюза,все на местах?никто не вывез,никто ничего не затопил?
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А хіба мова йде про ці заводи та шахти?Я розумію що йдеться виключно про підприємства Ахмета.
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ну это твое право думать)только здесь им не злоупотребляй)
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Вам би Мову вивчити,а то як Мойша Поросєнко,тільки мекаєте та бекаєте на кацапській.
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милий мальчик,дело не в мове,дело к какой пропасти нас ведуть зебилы,истинные знатоки суржика и музыкальных инструментов
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я в таких випадках вказую конкретно: "і ти, зебіл, в тім числі".
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У Торецьку на складах шахти Торецька Центральна,скопилось більше 50 тисяч тон вугілля,не купують,зато з росії йдуть ешелони з вугіллям,можливо з Лугандону.Зеля падло,якщо не припинеш торгівлю на крові з кацапами,та знімеш блокаду з Лугандону,то тебе до Нового Року повісять на Майдані.
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Это раньше была торговля на крови, патамушто Порох хотел войны, а теперь все нормально, патамушто потепление, ********* хочет мира...
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кий би Поця не був мерзенний,але зараз за все відповідає Зеля,він або дурак,або злочинець,як і Поця.
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73/43%зебіли, і ти, в т.ч. - ви забезпечили таку чухню разом. Іжте це гавно, і подавіться
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А этот инопланетянин точно министр иностранных дел? Точно украинский министр иностранных дел?
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особенно в вопросе оплаты за воду....ими сделанными. коммунальщик со средними мозгами
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Точно что не украинский. По сути, я имею в виду, а не формально.
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Ага, кацапы на низком старте, предприятия возвращать, особенно те которые сдали в металлолом...
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Ндравицца мне ,ндравицца.Позиция правительства.Водят олухов за поребриком и у нас за длиинный -предлинный нос.Не суйте нос в дела,в чём не смыслите.Кухарки.
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Я что такое возвращение?
Т.е. туда с проверкой могут из СБУ или налоговой прийти?
Маски шоу организовать? Изъять оборудование в счет долгов?
Или "липовое" переоформление и как до блокады на крови - Украина возвращает НДС, соц налоги, зарплату и т.д., а сами предприятия производят что хотят от взрывчатки до патронов и делает откаты "шахтерам и трактористам" за "охрану". Ах да..... и коммунальные долги за счет бюджета! "Ведь может остановится ВАЖНОЕ производство!"
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А для признания ДНР/ЛНР и узаконения "народной милиции сепаров", чего вам не хватает?
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всього їм вистачає, все буде. тільки дайте їм час.
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помню как коцапы технику возвращали, всю переломанную
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Блокаду нужно "снимать", когда будет произведена полная и безоговорочная деоккупация всех оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Да и сейчас это не "блокада" , а проходной двор в обе стороны. Постеснялись бы это гибридное действо называть "блокадой". Блокаду как и деоккупацию нужно производить, так любимыми на той стороне, чисто советскими методами. Как говорится по их же скрепам и ихним скрижалям. Ну я так думаю...
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детский сад...
для снятия блокады х.ло (взяв в помощь ПАСЕ...., Меркель, Трампа и Макрона....) зажмет вам яйца каким нибудь цемахом (и около того), подловив вас "на устали от войны и мышебратья" и вы забудете и про заводы и про Украину
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Що він курить? Москалі давно все вивезли і розгромили там. Чи він ввадає що вони все повернуть назад. Смішний він однако.
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Если в ряженку будем добавлять крысиный яд, то я не против поставок
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Может пойдёшь туда работать припизтайко?там ваши граждане живут,всем кагалом жидовским,будете на балалайках вместе играть 7.40.
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Во-первых, временная национализация предприятий стало ответом на экономическую блокаду Донбасса Украиной. Во-вторых, имели они уже в виду снятие этой блокады. Кто же просто так отдаст то, что приносит сказочный доход, который в разы больше, чем может принести снятие блокады? К тому же, свято место пусто не бывает и там образовались новые экономические схемы и финансовые связи. Так что, поезд ушёл, ту-ту.
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а эта дурилка не хочет рассказать чьи предприятия отжала русня и дамбасня?
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Шоб ти всрався, Пристайко. Та і твій шеф також.
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Тебе же Приставка , сказали Чубаров и Джамилев .. что о Лугандоне говорить только в купе с Крымом . что вы уцепились за зону ЛДНР .там все распилили и концентрат ваты .
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Та це ми і без теби знаємо. Ти скажи краще як це зробити, а не чужі лозунги висловлювати...
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Пристайко сегодня решил себя похоронить на политическом горизонте Украины, смотрю. Из него прям прет идеи, как легализовать Новоотсосию в теле Украины.
Зеленский, это твой ставленник, я так понимаю. что в могилку ты решил с ним вместе залезть, или это сугубо его инициатива?! Для зняття "економічної блокади" Донбасу необхідне повернення Україні її підприємств і рішення РНБО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1819
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Тарговля на крови....
Где же визжащие патраоты?
Где "далой Праклятого Зеленского!"?
Финансирование закончилось?
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Пристайко, краще мовчи, краще сім раз подумай, а то зелені з тебе зроблять дурня і через 3 місяці звільнять.
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