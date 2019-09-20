 Для зняття "економічної блокади" Донбасу необхідне повернення Україні її підприємств і рішення РНБО, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".
"Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - сказав він.
Також Пристайко зазначив, "блокада не відміняється, повернення підприємств є умовою її скасування".
"Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?
Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - повідомив глава МЗС.
Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.
Т.е. туда с проверкой могут из СБУ или налоговой прийти?
Маски шоу организовать? Изъять оборудование в счет долгов?
Или "липовое" переоформление и как до блокады на крови - Украина возвращает НДС, соц налоги, зарплату и т.д., а сами предприятия производят что хотят от взрывчатки до патронов и делает откаты "шахтерам и трактористам" за "охрану". Ах да..... и коммунальные долги за счет бюджета! "Ведь может остановится ВАЖНОЕ производство!"
для снятия блокады х.ло (взяв в помощь ПАСЕ...., Меркель, Трампа и Макрона....) зажмет вам яйца каким нибудь цемахом (и около того), подловив вас "на устали от войны и мышебратья" и вы забудете и про заводы и про Украину
Зеленский, это твой ставленник, я так понимаю. что в могилку ты решил с ним вместе залезть, или это сугубо его инициатива?!
Где же визжащие патраоты?
Где "далой Праклятого Зеленского!"?
Финансирование закончилось?