 Санкції проти РФ починають ідеологічно розвалюватися, - Пристайко

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Міністр підкреслив, що санкції - це цілісний механізм. За його словами, якщо хтось із лідерів починає їздити в Росію або запрошувати Путіна сісти за стіл великої вісімки - це теж питання санкцій.
"Рішення ПАРЄ, запрошення на засідання ОБСЄ представників так званих кримських організацій – усе це є провали, розсипання, відпадіння шматочків великого санкційного механізму. Усе це – деградація санкцій" - сказав Пристайко.
"І ми стурбовані, коли нам кажуть: "Ну, як же? От санкції перезатвердимо, там останній раунд ще на пів року". Ми кажемо: можливо, й перезатвердите, але ж ідеологічно санкції починають розвалюватися" - наголосив міністр.
Втім, міністр висловив надію, що в грудні цього року секторальні санкції проти Росії таки будуть продовжені.
"Інформація про те, які дискусії тривають у ЄС, дає нам підстави для цього", - сказав Пристайко.
Як відомо, після останнього продовження в червні санкції проти Росії діють до 31 січня 2020 року.
"я хочу, чтобы..." - говорит президент владимир и опять ничего не делает(((
Вот только не надо так огульно заявлять !
А браслетики носил ?
Носил !!!
Видео. https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
Санкции разваливаются потому что новое правительство в этом плане ничего не делает.
Ушел на фронт транспорт волонтеров группы Мега Полиграф.
Они повезли и мои аккумуляторы, три сотки, два 140-х и один 75-й. 140-е на броню. Один 140-й не виден на фото, он внизу, на нем стоят сотки.
Порохоботам: знаю все, что скажете, не утруждайте себя, я все знаю, я барыга на крови, жирно нажился на наших воинах и вообще аккумы некачественны и сдохнут в самый неподходящий момент, все знаю
Причем конченный.
Ты еще обьявления кругом дай,какой ты классный
И бред свой туда припиши.
Только почемуто команда Зеленского ничего не делает в этом плане.
Сейчас напринимают фигни что потом не розгребеш.
Профани.
Если Зеленский ничего не может сделать для победы на окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
На самом деле последний опрос в ЕС показал, что население Евросоюза или требует усиления санкций, или, по крайней мере, одобряет те, что есть. Даже в прокацапской Австрии и такой же Греции.
Если сложить голоса тех, кто считает, что нужно усилить санкции и тех, кто считает, что санкции "сбалансированы", то ЗА САНКЦИИ против Кацапии в общем:
в Польше - 63%
Швеции - 62%
Дании - 62%
..........
Нидерландах - 69%
Франции - 55%
Германии - 50%
..........
Австрии - 46%
Греции - 45%
Словакии - 40%