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 Політика України
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Все про:армія (2562) ВР (5767) військовослужбовці (2522)

 Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про матеріальну відповідальність військовослужбовців

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №1225, який визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців і поліцейських, винних у заподіянні збитків військовому та іншого майна під час виконання службових обов'язків.

У першому читанні проєкт закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб підтримали 306 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є шкода, завдана неправомірним рішенням, невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків.

Умови притягнення до матеріальної відповідальності - наявність збитків, протиправна поведінка особи у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків, причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи і заподіяною шкодою, вина посадової особи в заподіянні збитків.

Притягнення до матеріальної відповідальності не буде звільняти від дисциплінарної, адміністративної або кримінальної.

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Службова особа може бути притягнута до матеріальної відповідальності впродовж року з моменту виявлення завданих збитків.

Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану через необережність, становитиме не більше 5 прожиткових мінімумів. Особа, з вини якої військова частина, установа або організація потрапила під штрафні санкції, понесе матеріальну відповідальність до 15 прожиткових мінімумів. Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або не вжив заходів, щоб запобігти розкраданню, змищенню майна, буде нести відповідальність не більше 15 прожиткових мінімумів.

Крім того, законом передбачена повна і підвищена матеріальна відповідальність. У документі перераховані випадки, в яких службова особа несе повну матеріальну відповідальність у повному обсязі завданих збитків з її вини.

У проєкті закону прописано порядок встановлення розміру заподіяних збитків, проведення відповідного розслідування і порядок стягнення.

Перехідними положеннями законопроєкту передбачено, що втратить чинність постанова Верховної Ради від 1995 року "Про затвердження положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, завдану державі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149589
 
 
 Топ коментарі
 
теперь за мост зели вычтут с солдат всу
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Ну да, это явно шаг к стандартам НАТО, а не купитуляции
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Ну да, это явно шаг к стандартам НАТО, а не купитуляции
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Что за средневековые привычки - зарубки на прикладе? Современней надо быть - можно уши отрезать и нанизав на веревочку носить на шее.
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Я бы не рекомендовал. Бывает ведь и в плен попасть можно... К сожалению.
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На войне, как на войне.
Плена бояться, на войну не ходить.
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теперь за мост зели вычтут с солдат всу
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Понятно. Ждем иском в украинские суды от свободолюбивого лугандона и неизгебаемой дырляндии.
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у данилюка же издержки возросли, надо как-то компенсировать.
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Тобто за все із військових будуть вираховувати Рада приняла в первом чтении законопроект о материальной ответственности военнослужащих - Цензор.НЕТ 9817
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Неужели за взорвавшиеся склады с кого то высчитают.
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а может военнослужащий отказаться от подписи в ведомости ?
или что напишут, за то и отвечай ?
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призвали, повесили долги и марш служить по контракту или генералам дачи окучивать ?
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если "отказываться от подписи в ведомости" это твоя принципиальная позиция по жизни

тебя не возьмут в солдаты
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у призывника есть свой сейф или ему арендуют
ячейку в банке ?
или ему расписку заверенную у нотариуса
охвицер выдаст, когда автомат заберёт в оружейку ?
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В принципе и так высчитывали. А на балансе там такие цены, что ого-го!
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Давно пора, а то некоторые в ЗСУ опухли от безнаказанности.
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Боеприпасы какие дорогие, а они берут и ими стреляють, да еще в противника. Высчитать в 5 кратном размере ! А пухнут от харчей, берут и изничтожают, в буквальном смысле
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