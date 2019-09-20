 Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про матеріальну відповідальність військовослужбовців

У першому читанні проєкт закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб підтримали 306 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є шкода, завдана неправомірним рішенням, невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків.

Умови притягнення до матеріальної відповідальності - наявність збитків, протиправна поведінка особи у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків, причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи і заподіяною шкодою, вина посадової особи в заподіянні збитків.

Притягнення до матеріальної відповідальності не буде звільняти від дисциплінарної, адміністративної або кримінальної.

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Службова особа може бути притягнута до матеріальної відповідальності впродовж року з моменту виявлення завданих збитків.

Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану через необережність, становитиме не більше 5 прожиткових мінімумів. Особа, з вини якої військова частина, установа або організація потрапила під штрафні санкції, понесе матеріальну відповідальність до 15 прожиткових мінімумів. Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або не вжив заходів, щоб запобігти розкраданню, змищенню майна, буде нести відповідальність не більше 15 прожиткових мінімумів.

Крім того, законом передбачена повна і підвищена матеріальна відповідальність. У документі перераховані випадки, в яких службова особа несе повну матеріальну відповідальність у повному обсязі завданих збитків з її вини.

У проєкті закону прописано порядок встановлення розміру заподіяних збитків, проведення відповідного розслідування і порядок стягнення.

Перехідними положеннями законопроєкту передбачено, що втратить чинність постанова Верховної Ради від 1995 року "Про затвердження положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, завдану державі".