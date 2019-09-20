 "Формулу Штайнмаєра" мають намір письмово узгодити в Тристоронній контактній групі до зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання про те, чи згодна Україна отримати письмово підтверджений текст "формули Штайнмаєра" до нормандського саміту, Пристайко сказав: "Так, це однеа з двох умов для зустрічі лідерів, про які ми домовилися. Друга умова - ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках будуть розведені війська. Потім росіяни додали ще третю умову, яка звучить наяк "вироблення чітких формулювань для заяви лідерів".
Міністр зазначив, що ТКГ 18 вересня в Мінську через технічне непорозуміння письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу.
"В середу в Мінську тристороння контактна група дійсно не виконала вказівку "нормандської четвірки" про письмове узгодження тексту цієї формули. Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", - сказав Пристайко.
Міністр не виключив, що в текст, який обговорюється на засіданні ТКГ, можуть бути внесені зміни. "На що він перетвориться – чи він залишиться без змін, чи щось буде додано – це має вирішити Тристороння контактна група", - сказав він.
Пристайко зазначив, що Україна погодилася на "чітко виписані формулювання, які обговорювали радники".
"... у вересні 2019 року, радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а погодили інше чітке формулювання. В ньому також йдеться, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", - пояснив глава МЗС.
Він зазначив, що загальне формулювання, щодо якого досягнуто домовленостей, "викликає дуже багато трактувань", що, зокрема, завжди відбувається на переговорах у Мінську.
"Але зараз це не завдання не "нормандської четвірки", ані МЗС – ця задача передана тристоронній контактній групі. От як вони переформулюють більш точно, ми тоді отримаємо, подивимося, що сталося з нашою пропозицією і чи можемо ми це пропонувати лідерам для того, щоб вони зустрічалися", - сказав міністр.
На руках у людей несколько миллионов единиц оружия за последние пять лет.
Тупоголовое зебыдло, в угаре поддерживая своих пастухов, просто толкает страну к настоящей уже гражданской войне. Что ж. Видать судьба у нас такая. Новая Руина спустя более чем 300 лет...
мухоморы жрать низяправление партии с ним не согласно? а то он упоротый какой-то...
Кстати, в Минских соглашениях вообще нет такого понятия, как "особый статус Донбасса". Откуда он взялся? Из Кремля, вестимо, а желание Кремля для Зеленского - превыше всего.
13 пункт. И не люби мозги своей девственностью.
Кучма патриот.
захавают! Нюю, как всегда!
🤣
Може речник МЗС РФ?
Вiдразу, навiть, не зрозумiти - це говорить Лавров чи якийсь Пристайко.
До этих долбо...бов зеленых так и не дошло...
Ну ладно. Тогда мыльте веревки.
Вас уже же предупредили! Авакян не поможет! Охрана Бенина не поможет!!! Я понимаю не уемое желание заработать бабла!!! Но надо же думать, что лучше быть беднее, но живее!!!
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незрозміло.
Хто виставив умову- кацапенфюрер чи Захід?
бо точно не Україна.
"формули Штайнмаєра" не стосується мінських домовленостей ніяк.
Який "особливий статус" ??? А що з кордоном, Крим даруєте рашистам???
Зеля здає інтереси України!!!
Чому голова фракції СН нічооо не знає про нормандську змовв ?
Пристайко від себе політику ?
То де рнбо ?
Скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.
(***зараз там залишилась якась кількість підприємств АхмєтовА ,котрі теперішній управляючий Курченко передасть "з рук в руки" разом з рабами)
Другою умовою є відповідне рішення РНБО.(*** здогаайтесь яке )
Семенченко Ау !!
Кажете кілька десятків наших МИРНИХ залізничників загине?Так. АЛЕ ПО,,Й
на ВІЙНІ з РОСІЄю загинуло 14 тисяч.
погодитись на автономію Донбасу-нівелювати їх смерть, придурок Пристайко..
Почитайте, будь ласка, все пояснения про эту формулу штайнмайера в статье Бутусова, он там доходчиво все разложил по полочкам.
Но если опять до вас не дойдет, тогда можете опять собраться у ОП, приходите только трезвыми!
https://informnapalm.org/ua/rosiia-stiahuie-bronetankovi-hrupy/?fbclid=IwAR358SfJgtz567Nk1BFhC2q57VOjsU1mLuaooeDosTveZXy5-hGvPa9uTiA