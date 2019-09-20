 "Формулу Штайнмаєра" мають намір письмово узгодити в Тристоронній контактній групі до зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про те, чи згодна Україна отримати письмово підтверджений текст "формули Штайнмаєра" до нормандського саміту, Пристайко сказав: "Так, це однеа з двох умов для зустрічі лідерів, про які ми домовилися. Друга умова - ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках будуть розведені війська. Потім росіяни додали ще третю умову, яка звучить наяк "вироблення чітких формулювань для заяви лідерів".

Міністр зазначив, що ТКГ 18 вересня в Мінську через технічне непорозуміння письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра"

"В середу в Мінську тристороння контактна група дійсно не виконала вказівку "нормандської четвірки" про письмове узгодження тексту цієї формули. Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", - сказав Пристайко.

Міністр не виключив, що в текст, який обговорюється на засіданні ТКГ, можуть бути внесені зміни. "На що він перетвориться – чи він залишиться без змін, чи щось буде додано – це має вирішити Тристороння контактна група", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна погодилася на "чітко виписані формулювання, які обговорювали радники".

"... у вересні 2019 року, радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а погодили інше чітке формулювання. В ньому також йдеться, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", - пояснив глава МЗС.

Читайте також: Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

Він зазначив, що загальне формулювання, щодо якого досягнуто домовленостей, "викликає дуже багато трактувань", що, зокрема, завжди відбувається на переговорах у Мінську.

"Але зараз це не завдання не "нормандської четвірки", ані МЗС – ця задача передана тристоронній контактній групі. От як вони переформулюють більш точно, ми тоді отримаємо, подивимося, що сталося з нашою пропозицією і чи можемо ми це пропонувати лідерам для того, щоб вони зустрічалися", - сказав міністр.