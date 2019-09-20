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 Політика України
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Все про:вибори (4512) перемовини (1385) Росія (19944) нормандська четвірка (580) Пристайко (156)

 "Формулу Штайнмаєра" мають намір письмово узгодити в Тристоронній контактній групі до зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

Однією з умов зустрічі лідерів нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, РФ) є письмове погодження "формули Штайнмаєра" на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про те, чи згодна Україна отримати письмово підтверджений текст "формули Штайнмаєра" до нормандського саміту, Пристайко сказав: "Так, це однеа з двох умов для зустрічі лідерів, про які ми домовилися. Друга умова - ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках будуть розведені війська. Потім росіяни додали ще третю умову, яка звучить наяк "вироблення чітких формулювань для заяви лідерів".

Міністр зазначив, що ТКГ 18 вересня в Мінську через технічне непорозуміння письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра"

"В середу в Мінську тристороння контактна група дійсно не виконала вказівку "нормандської четвірки" про письмове узгодження тексту цієї формули. Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", - сказав Пристайко.

Міністр не виключив, що в текст, який обговорюється на засіданні ТКГ, можуть бути внесені зміни. "На що він перетвориться – чи він залишиться без змін, чи щось буде додано – це має вирішити Тристороння контактна група", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна погодилася на "чітко виписані формулювання, які обговорювали радники".

"... у вересні 2019 року, радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а погодили інше чітке формулювання. В ньому також йдеться, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", - пояснив глава МЗС.

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Він зазначив, що загальне формулювання, щодо якого досягнуто домовленостей, "викликає дуже багато трактувань", що, зокрема, завжди відбувається на переговорах у Мінську.

"Але зараз це не завдання не "нормандської четвірки", ані МЗС – ця задача передана тристоронній контактній групі. От як вони переформулюють більш точно, ми тоді отримаємо, подивимося, що сталося з нашою пропозицією і чи можемо ми це пропонувати лідерам для того, щоб вони зустрічалися", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149587
 
 
 Топ коментарі
 
примечательно, что зебилы еще летом орали "такого не будет!", а сейчас - засунув языки в свои задницы - или молчат, или делают вид что так всё ок..



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Розведення військ - Україна має вивести війська з своїх територій. Усім все ясно?
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Ох, чувствую, будут выносить эту власть вперед ногами за сдачу Украины.
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Це будуть робити ті, хто голосував за СН?
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Хрен вам , а не Украина . Формулу штайнмайера пусть засунут себе в зад "гаранты" .
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Ну назвуть цю "формулу " іншим словом,що від того зміниться? Якщо ця влада принципово налаштована виконувати умови москви,то все інше -деталі.
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если украина подпишет этот договор добробатовцы всу и ветераны могут поднять бунт вплоть до военных действий. любой вариант только на руку путину. неужели все смерти были напрасны ? что скажут калеки ветераны ? странное и совсем уже не веселые события происходят в украине . уже не смешно..
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Не мели ерунду!
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Так и будет. Подобному тому, как недавно в Мариуполе загасили сепара.
На руках у людей несколько миллионов единиц оружия за последние пять лет.
Тупоголовое зебыдло, в угаре поддерживая своих пастухов, просто толкает страну к настоящей уже гражданской войне. Что ж. Видать судьба у нас такая. Новая Руина спустя более чем 300 лет...
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Особливий статус загрожує зруйнуванням Країни , бо за таких умов далі "особливого статусу " запросять окремі райони по всій Україні де компактно проживають ті чи інші національні меншини ! І все пішло - поїхало ... Чому раз можна на Донбасі , то можна і на інших територіях ! Путін це добре розуміє , а от чи розуміє це влада ?
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а приставайку кто-нить сказал, что мухоморы жрать низя правление партии с ним не согласно? а то он упоротый какой-то...
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А с чего ты решил вообще что партия против? Потому что тебе это арахамия сказал? "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3701
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а чё они один от другого ***********? по рожам будут бить всех.
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_Чтобы народ усыпить и он не оказывал сопротивления предательству. Вот для чего врут и напускают туману.
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уберите кто-нибудь етого дебильного Пристайко,пока он не наделал беды для Украины!
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напевно скоро побачим відставку Пристайка тому що всі підкилимні договорняки мали відбутись без шуму й пилі і подані Зе як велика перемога а він витягнув на світ білий цю зраду і тепер вона може не пройти "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3213
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Зеленский считает, что предательство национальных интересов Украины - это то, что надо. Зря он так считает.
Кстати, в Минских соглашениях вообще нет такого понятия, как "особый статус Донбасса". Откуда он взялся? Из Кремля, вестимо, а желание Кремля для Зеленского - превыше всего.
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Смешно. Зеленое баранобольшинство в Раде примет каки надо "украинские" законы, по которым эти "выборы" и пройдут. Так что Пристайко не соврал.
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Зебильное чувырло никак не уймется...
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пора пристайко в темному підїзді пристайкнути
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В общем, ребятки, выборы в ОРДЛО ничем не будут отличаться от пресловутого "референдума" в Крыму в 2014 году. Все результаты этих выборов буду заранее прописаны в Кремле. Вот кем надо быть, чтобы будучи президентом Украины на такое согласиться? Правильно, Зеленским.
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А ким треба бути,щоби свідомо проголосувати за нього? Правильно,людьми які не здатні мислити,або просто сєпарами.
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Предательство Украины происходит прямо сейчас! Хоть и началось оно не сегодня.
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Были заявления, что «если «нормандский формат» это согласовал, то зачем это делать нам». Кучма всячески пытался уйти от официальной декларации и поддержки этой формулы, а также от взятия обязательств со стороны Украины - о закреплении особого статуса и закрепления в конституции проведения выборов», - добавил Мирошник.

Кучма патриот.
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Техническое недоразумение это письменное подтверждения готовности полной капитуляции перед путлером и его бандой ?
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Вот скоро 🐕🐖 и в етой теме свои какашки аппетитно
захавают! Нюю, как всегда!
🤣
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Формула Штанмаера это тупо разводняк.
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сцуки... в Испании была бы уже национальная забастовка...
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А Пристайко - це хто?
Може речник МЗС РФ?
Вiдразу, навiть, не зрозумiти - це говорить Лавров чи якийсь Пристайко.
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Опять???!!!

До этих долбо...бов зеленых так и не дошло...
Ну ладно. Тогда мыльте веревки.
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це те, про що вже казали: Росія захоче, щоб ці довбні письмово затвердили "формулу Лаврова-Путєна"
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зебилам ещё армию отводить и обрекать миллионы соотечественников на оккупацию, пытки и смерть.
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Уважаемые потенциальные подписанты! Это не компьютерная игра!!! И вас не 9 жизней!!!
Вас уже же предупредили! Авакян не поможет! Охрана Бенина не поможет!!! Я понимаю не уемое желание заработать бабла!!! Но надо же думать, что лучше быть беднее, но живее!!!
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В Минске кто будет подписывать- я террорист_1 из ОРДЛО, а руководители стран Франция,Германия это только лишь скажут в заявлении, без подписи о гарантиях .
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Zebilnuju bandu nado gnat proch poka ne pozdno. U etih novoispechennih hamov podderzhka naroda menshe chem u ovosha v ego luchshie dni. Dali ********* janukovochu- dadim ******** i etim svolocham!
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Не розведення , наші війска повністтю приберуть .до їх виборів. Бо ,читайте уважно цю довбану формулу --спочатку статус , а раз статус , то війска українські в казарми ...((( Шлях до Києва буде відкритий . Вся Ненька на долоні пуйлу.... (((((
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nuzhen vsegolish impetus, iskra- i zebilnuju bandu smoet narodnim gnevom! Eto budet vnezapno!
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Дуже важко це сприймається. Одні не шкодували життя, грошей, кинули все і пішли на захист країни, а інші ховаючись від мобілізації, прийшли продавати те, до чого не мають ніякого відношення!
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Чьи интересы отстаивает Пристайко ? И отстаивает ли вообще ? Очевидно , что Россия торгуется , причем не своими территориями , а украденными у Украины . Разве это не всем видно и понятно ? Какие ещё могут быть российские условия на нашей территрии
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проблема у тому що 50 відсотків хохлів (з рабською психологією) категорично просять у Президента миру навіть ціною часткової капітуляції
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Не в рабстве дело . Они не понимают с чем имеют дело . Наивность своеобразная , отсутствие негативного опыта
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Что Мюнхенский сговор, что Нормандский, какая хр- разница. Франция уже была участницей сдачи на растерзание Чехословакии, теперь вот спустя более 80 лет решила повторить "фортель". И будут махать над головой бумажкой, как и тогда, с возгласами " Я привез вам мир", а получилось что принесли 2 мировую и десятки миллионов жертв.
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Народ выбрал парламент , президента а судьбу страны решает кучка негодяев в ТКГ в Минске ! Какую юридическую силу вообще имеют её решения ?
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Однією з умов зустрічі лідерів нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, РФ) є письмове погодження "формули Штайнмаєра"
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незрозміло.

Хто виставив умову- кацапенфюрер чи Захід?
бо точно не Україна.
"формули Штайнмаєра" не стосується мінських домовленостей ніяк.
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Этот Пристайко вообще хоть чтото отстаивать умеет ? Чинуша инфантильный что ли ?
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МЗС лише "відпрацьовує" ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКу. а вона зараз миролюбна ...
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Это не миролюбие , это преступное недальновидное вредительство , которое будет иметь тяжелые последствия для всей страны . Сегодня почему то исчезла новость с Цензора об усилении терроризма на оккупированных территориях . Мирные страдают .
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То кого зібралися розводити? Українські війська і кацапських окупантів? Чи українські війська і сепарів- "пАвстанцев"? Це агресія мордору проти України, чи "громадянський конфлікт"?
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Тепер точно зеКОм@нда падлюки.
Який "особливий статус" ??? А що з кордоном, Крим даруєте рашистам???
Зеля здає інтереси України!!!
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А чому президент відмовчується?
Чому голова фракції СН нічооо не знає про нормандську змовв ?
Пристайко від себе політику ?
То де рнбо ?
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Скасування блокади на Донбасі: Пристайко назвав дві умови



Скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.
(***зараз там залишилась якась кількість підприємств АхмєтовА ,котрі теперішній управляючий Курченко передасть "з рук в руки" разом з рабами)


Другою умовою є відповідне рішення РНБО.(*** здогаайтесь яке )

Семенченко Ау !!
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ось питання,з якого має сказати своє слово Армія. не думаю,що буде великою проблемою замінувати залізничні шляхи у випадку оголошення зняття блокади..
Кажете кілька десятків наших МИРНИХ залізничників загине?Так. АЛЕ ПО,,Й
на ВІЙНІ з РОСІЄю загинуло 14 тисяч.
погодитись на автономію Донбасу-нівелювати їх смерть, придурок Пристайко..
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Пристайко, а ви знаєте, що таке міжнародне право, яке гарантує будь-якій країні збереження її суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших держав, териториальну цілісність країни. Міністр закордонних справ не має права розмінювати ці основні засади міжнародного права на сумнівні розписки за шахермахерськими формулами.
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Они уже все это "забыли"! Украина для них-дыра на карте!
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Я уже запуталась-кто кого за дураков держит-Офис ПреЗЕдента Арахамию, Арахамия депутатов или Пристайко всех вместе и Офис Президента, и депутатов, и народ Украины.Но судя по всему мирный митинг род Офисом не впечатлил власть
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"Формула Штайнмайера" - это немного ни мало капитуляция Украины перед Россией, это большой удар по будущему Украины, как и по будущему всех,кто в ней проживает! Не будет никакого прощения тем,кто подпишет эту"формулу", так и тем,кто фактически подпишет капитуляцию нашей страны! Ганьба дипломатической жабе, легко и с улыбкой сдающей свою страну! Ганьба Клоуну!
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Не несите чушь. Это компромиссная договорённость, которую необходимо выполнить, что бы бескровно вернуть Донбасс домой.
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Граждане порохоботы!
Почитайте, будь ласка, все пояснения про эту формулу штайнмайера в статье Бутусова, он там доходчиво все разложил по полочкам.
Но если опять до вас не дойдет, тогда можете опять собраться у ОП, приходите только трезвыми!
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Такої капітуляції навіть історія не знає: - залишити облаштовані позиції та укріплення; - відійти у чисте поле; - здати міста та села, як наслідки- підвали та катування людей; - передвинути лінію фронту у свій бік; ви не ЗЕбіли, ви лайно!!
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Нам здесь начинают рассказывать,какие Пристайко с Клоуном умные, а я так понимаю-раз начали играть по российским правилам или по безправилам Путина,то Украина неизбежно на 100% проиграет, потому что нельзя играть по правилам врага,убившего десятки тысяч украинцев! Пускай объяснят о каком в этом случае "уме" может идти речь?
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