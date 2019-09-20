 Проєкт Держбюджету пропонує жити за зароблене: скільки заробляємо - стільки витрачаємо, - нардеп Корнієнко

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Те, що нам подобається в цьому бюджеті навіть з доопрацюванням - це те, що пропонується жити "по кишені": скільки заробляємо - стільки витрачаємо. Але витрачати, правильно перерозподілити, а заробляти більше за рахунок економічних реформ, які вже третій тиждень, якщо ви помітили, намагаємося здійснити", - зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що більшість законодавчих ініціатив, які зараз парламент приймає або прямо економічні, або дотичні.

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