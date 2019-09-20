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 Політика України
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Все про:держбюджет (220) Корнієнко (35)

 Проєкт Держбюджету пропонує жити за зароблене: скільки заробляємо - стільки витрачаємо, - нардеп Корнієнко

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що проєкт бюджету пропонує державі жити на те, що заробляє країна.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Те, що нам подобається в цьому бюджеті навіть з доопрацюванням - це те, що пропонується жити "по кишені": скільки заробляємо - стільки витрачаємо. Але витрачати, правильно перерозподілити, а заробляти більше за рахунок економічних реформ, які вже третій тиждень, якщо ви помітили, намагаємося здійснити", - зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що більшість законодавчих ініціатив, які зараз парламент приймає або прямо економічні, або дотичні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про проєкт Держбюджету-2020: Він збалансований, ефективний, але треба доопрацювати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149585
 
 
 Топ коментарі
 
Вазелиновых властелинов Украины это тоже касается - или только слуг?
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(((( зебилы живите на то шо зарабатываете - для вас у них нет не каких изменений,только увеличение налогов ,ну для зебил мелких барыг - как то так)))))))
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Вазелиновых властелинов Украины это тоже касается - или только слуг?
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хаха.. а зебилам-то обещали "хлеба и зрелищ", но оказалось - "жить по средствам": т.е. ПОВЫШЕНИЕ цен и КОМУНАЛКИ (Беня уже не раз намекал), никаких повышений зп, пенсий и пособий (учителей УЖЕ послали нах, отменив запланированное еще при Порохе повышение зп) и т.д...
Ах да.. а "слуги Бени" будут жить по средствам - тем что НАВОРОВАЛИ и еще наворуют , а велосипед - разве что в багажнике джипа возить - в кортеже из 27 единиц:D
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голосовал за ЗЕ! вот объявили очередное повышение минимальн.зараплаты на 500 грн. Любой тупой экономист знает, что такие повышения могут быть только при повышении ВВП!!! иначе - рост цен! Также любой тупой экономист знает, что это - головная боль директора предприятия и это - НЕПРИКРЫТЫЙ РОСТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ! Эй, ЗЕТЫ, а у вас премьер-министр поменялся или вы прикалываетесь??
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так директорА еще и налогов будут платить больше.. вместо зп, ведь у шмаркли - не команда, а сборище "писателей". То-то радости будет))
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В уряді запланували збільшення витрат на Офіс президента

https://www.dymka.com.ua/ukraina/v-uryadi-zaplanuvaly-zbilshennya-vytrat-na-ofis-prezydenta/

...в 2020 році витрати загального фонду на президента Володимира Зеленського і його офіс зростуть на 4,1% в порівнянні з витратами на президента і Адміністрацію президента в 2019 році (944,5 млн грн).

Проектом бюджету пропонується виділити на Апарат Верховної ради в 2020 році із загального фонду держбюджету 1 967 млн грн, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році (1 964 млн грн).
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Те воровали, а эти нет, только почему народ разницы не видит в своем благосостоянии.
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
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(((( зебилы живите на то шо зарабатываете - для вас у них нет не каких изменений,только увеличение налогов ,ну для зебил мелких барыг - как то так)))))))
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зачем тогда некоторым расходы увеличили?????????????
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Не всем. Только тем, у кого мамы в Омериках недоедают.
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Тихо Шурец, не раскачивай лодку, народ молодой, зеленый, стошнит.
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Смотри, зелюки будут жить по средствам - то-есть на то, что останется после того, как слуги зелюков возьмут себе столько сколько им причитается, ни больше, ни меньше
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даа.. зебилы будут платить больше - а жрать меньше Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 1273
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🍫🍬- на ентом долга не прротянешь..
Видно уже- моску 🐖🐖 капец...
🤣
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ну да, откуда зебилу знать - что как раз сладости(глюкоза) - пища для мозгов Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 250
Ведь идиотам по г+г об этом не говорят, а кормят зебилов именно "гэ" Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 9916
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Кароче, зубожили, "хуже не будет" не проканало...
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Да. Было "хуже некуда", а теперь, на сколько заработали на столько и будут жить, хватит непосредствам гулять, времена тяжелые. А поскольку пенсы и другие социальщики ничего не зарабатывают, то их всегда можно будет послать по известному адресу
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правильно, зебилы будут жрать шаурму.. самую дешевую и - по праздникам Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 5228
А в будни будут наслаждаться "духовной пищей" - вместо натуральной: сватами и кварталом95 Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 5228
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Даже самую дорогую нам не нада!
Вам толька и в шаКАЛаде!
Смачного!
😁
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а вот здесь типичное отражение "мышления" зебила.. как и расейского ватника:
всяк зебил видит прежде всего "кал", как кацап - свои скрепы
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🐖🐖🐖 их любимый кондихтеский шаКАЛадный продухт!
Смачного!
Ти нудний..
Бувай!
😁
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4 поста от зебила Baks13 - и во ВСЕХ четырех постах - есть "кал", с выделением этого слова Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2384
Фрейд был прав: что у идиотов в мозгах(из чего состоит их "моСх") - о том они и пишут, то у них и во рту Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 1921..
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Это уже конец эпохи бедности...или еще опять нет???
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И не важно , кто сколько зарабатывает , важно что СНБО будет тратит миллиарды
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Меняй риторику, за президента можешь и ответить.
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Хахаха, лохи вас развели как слепых котят . Вы сами и это заслужили , вы за это голосовали
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Собі зарплату підняли + бонуси від Каломойші, слугам урода легше говорити. А зарплата вчителям по 4 тис баксів буде?
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Корниенко, назови ЦЫФРУ дефицита бюджета 2020!
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они еще не подсчитали - сколько в свой карман покладут
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и сколько же заработает нардеп корниенко? а сколько получит нардеп корниенко!
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а сколько потратит нардеп корниенко? все три цифры вряд ли сойдутся. " если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого" - старина Ломоносов рулит
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ЗЕлохи)))) не нойте!
Идите расстаможте свои евро корыта!)))
Игрь Валеричу нужно ОООЧЕНЬ много ШЕКЕЛЕЙ!)))
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сколько заработали на таможне чиновники- столько и потратили, сколько на янтаре заработали- все твое, а народ как был в жопе, так и остался, повыезжает все работоспособное население- будете и вы в жопе
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ЗЕля будет в Италии на вилле...
БЕНЯ в Израиле...

А ЗЕшваль в ЖОПЕ!)))
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ЗЕбоба ты сам себе противоречишь!!!))))
На таможне уже новые чиновники...кристально чистые сторонники ЗЕни!))))
Как они могут воровать?
Ты что не веруешь в ЗЕ...ИВ...и дух реформ?)))
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свинобоба, я ни за кого не голосовал!!!!!!!!!! не за кого
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Те воровали, а эти нет, только почему народ разницы не видит в своем благосостоянии.
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда не сворованные деньги???
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Вывод простой - нардепу Тищенко нравятся его доходы, а то, как у остальных его не ипёт.
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вот Данилюк зарабатывает в 157 раз больше, а все остальные пускай божью росу глотают.
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Проблема в том, что у нас зарабатывают одни, а тратят совсем другие...
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Пока люди не научться в громадах посылать в раду своего представителя нанятого и увольняемого по договору и с дерективами,перемен не будет.Или меняем систему или система заставит нас поменять страну.Оставшиеся будут дрессироваными ждунами.
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Team Of Zina Portnova

@portnvateam_new

Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое
@ZelenskyyUa
?
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Они ведь обещали вытрясти из олигархов, контрабасистов и коррупционеров, еще на два бюджета.Опять пошутили ? Добро пожаловать в "зеленый рай" !!!
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как всьо такі справєдлівоє правітєльства у нас наканєц та зарабативаєм дапустім с пєнчуком і мой сасєд міхаличь кстаті члєн нашєй зе каманди вмєстє очєнь бальшіє деньжіща ну і каждий тратіт как можєт а вот сасєд пінсіонєр самуель адольфавіч випадаєт с общава кантєкста получаєтца так как нєчєво нє зарабативаєт
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Получается что Порошенко тогда ничего не крал? Тут два варианта Порошенко ничего не крал, либо теперь все ворует Зеленский.
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Та шо ти гавариш? А зелені інфузорії чекають зовсім іншого : зарплат по 4 к баксів і шари на все. Ти так цим тупим макакам весь кайф поламаєш від очікування раю на землі)))
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