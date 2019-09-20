 Проєкт Держбюджету пропонує жити за зароблене: скільки заробляємо - стільки витрачаємо, - нардеп Корнієнко

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Те, що нам подобається в цьому бюджеті навіть з доопрацюванням - це те, що пропонується жити "по кишені": скільки заробляємо - стільки витрачаємо. Але витрачати, правильно перерозподілити, а заробляти більше за рахунок економічних реформ, які вже третій тиждень, якщо ви помітили, намагаємося здійснити", - зазначив Корнієнко.
Він зауважив, що більшість законодавчих ініціатив, які зараз парламент приймає або прямо економічні, або дотичні.
Ах да.. а "слуги Бени" будут жить по средствам - тем что НАВОРОВАЛИ и еще наворуют , а велосипед - разве что в багажнике джипа возить - в кортеже из 27 единиц:D
https://www.dymka.com.ua/ukraina/v-uryadi-zaplanuvaly-zbilshennya-vytrat-na-ofis-prezydenta/
...в 2020 році витрати загального фонду на президента Володимира Зеленського і його офіс зростуть на 4,1% в порівнянні з витратами на президента і Адміністрацію президента в 2019 році (944,5 млн грн).
Проектом бюджету пропонується виділити на Апарат Верховної ради в 2020 році із загального фонду держбюджету 1 967 млн грн, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році (1 964 млн грн).
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
🤗
Видно уже- моску 🐖🐖 капец...
🤣
Ведь идиотам по г+г об этом не говорят, а кормят зебилов именно "гэ"
А в будни будут наслаждаться "духовной пищей" - вместо натуральной: сватами и кварталом95
Вам толька и в шаКАЛаде!
Смачного!
😁
всяк зебил видит прежде всего "кал", как кацап - свои скрепы
Смачного!
Ти нудний..
Бувай!
😁
Фрейд был прав: что у идиотов в мозгах(из чего состоит их "моСх") - о том они и пишут, то у них и во рту ..
Идите расстаможте свои евро корыта!)))
Игрь Валеричу нужно ОООЧЕНЬ много ШЕКЕЛЕЙ!)))
БЕНЯ в Израиле...
А ЗЕшваль в ЖОПЕ!)))
На таможне уже новые чиновники...кристально чистые сторонники ЗЕни!))))
Как они могут воровать?
Ты что не веруешь в ЗЕ...ИВ...и дух реформ?)))
Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда не сворованные деньги???
Team Of Zina Portnova
@portnvateam_new
Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое
@ZelenskyyUa
?