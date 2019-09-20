 Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і запевнив, що противників законопроєкту у фракції більше немає.

"Там було непорозуміння. Деякі політичні сили навмисно внесли смуту, дезінформували. А тому що це стосувалося особисто їх, звичайно, це було легко зробити. Ми сьогодні на зборах фракції це продискутували. І виявилося, що це була просто спецоперація інформаційна, психологічна", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Він уточнив, що причиною непорозуміння стала норма про те, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій.

"Люди спочатку використовували скасування депутатської недоторканності як гасло, говорили: дивіться, ми голосували, ми - "за", знаючи, що в Кримінальному кодексі фактично недоторканність залишилася. А зараз, коли ми хочемо скасувати все, як обіцяли, вони кажуть: ні, почекаймо, подумаймо, що ми будемо як прості люди ходити, і правоохоронні органи зможуть з нами робити те, що вони можуть робити зі звичайними людьми", - пояснив Арахамія.

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Разом з тим він повідомив, що фракція "Слуга народу" готова підтримати законопроєкт №1009 в тій редакції, яка була винесена на друге читання.

За словами голови фракції, в "Слузі народу" більше немає супротивників цього законопроєкту.

"Були люди, які були дезінформовані. Вони зараз проінформовані і кажуть: так, ми вибачаємося, що так сталося", - сказав він.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №1009 про внесення змін до законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства та направила його на повторне 2 читання.

Під час голосування за документ сталося непорозуміння. Голова парламенту Дмитро Разумков попросив зупинити голосування, однак система "Рада" не була зупинена оперативно, і на табло в сесійній залі висвітилися результати голосування, де законопроєкт підтримали 196 народних депутатів, для прийняття рішення необхідно не менше 226 голосів. Після словесних перепалок в сесійній залі спікер поставив на голосування пропозицію повернути проєкт закону в профільний комітет на доопрацювання, таке рішення підтримали 242 народні депутати.

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Законопроєкт передбачає надання права НАБУ і ДБР повноваження знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках негласних слідчих дій. Документ передбачає, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих.

Крім того, зміни, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, передбачають скасування так званої "правки Лозового", яка стосувалася строків проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада 9-го скликання проголосувала за прийняття в цілому законопроєкту (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів з 2020 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11 вересня.

Законом буде виключено з ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність. У цій статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.