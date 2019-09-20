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 Політика України
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Все про:ВР (5767) Арахамія (58)

 Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів

Частину народних депутатів більшості було дезінформовано колегами з деяких політичних сил, внаслідок чого не вистачило голосів для прийняття в цілому законопроєкту, що надає право на прослушку Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державному бюро розслідувань (ДБР).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і запевнив, що противників законопроєкту у фракції більше немає.

"Там було непорозуміння. Деякі політичні сили навмисно внесли смуту, дезінформували. А тому що це стосувалося особисто їх, звичайно, це було легко зробити. Ми сьогодні на зборах фракції це продискутували. І виявилося, що це була просто спецоперація інформаційна, психологічна", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Він уточнив, що причиною непорозуміння стала норма про те, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій.

"Люди спочатку використовували скасування депутатської недоторканності як гасло, говорили: дивіться, ми голосували, ми - "за", знаючи, що в Кримінальному кодексі фактично недоторканність залишилася. А зараз, коли ми хочемо скасувати все, як обіцяли, вони кажуть: ні, почекаймо, подумаймо, що ми будемо як прості люди ходити, і правоохоронні органи зможуть з нами робити те, що вони можуть робити зі звичайними людьми", - пояснив Арахамія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили", - невдале голосування "Слуги народу" і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня. ФОТОрепортаж

Разом з тим він повідомив, що фракція "Слуга народу" готова підтримати законопроєкт №1009 в тій редакції, яка була винесена на друге читання.

За словами голови фракції, в "Слузі народу" більше немає супротивників цього законопроєкту.

"Були люди, які були дезінформовані. Вони зараз проінформовані і кажуть: так, ми вибачаємося, що так сталося", - сказав він.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №1009 про внесення змін до законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства та направила його на повторне 2 читання.

Під час голосування за документ сталося непорозуміння. Голова парламенту Дмитро Разумков попросив зупинити голосування, однак система "Рада" не була зупинена оперативно, і на табло в сесійній залі висвітилися результати голосування, де законопроєкт підтримали 196 народних депутатів, для прийняття рішення необхідно не менше 226 голосів. Після словесних перепалок в сесійній залі спікер поставив на голосування пропозицію повернути проєкт закону в профільний комітет на доопрацювання, таке рішення підтримали 242 народні депутати.

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Законопроєкт передбачає надання права НАБУ і ДБР повноваження знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках негласних слідчих дій. Документ передбачає, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих.

Крім того, зміни, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, передбачають скасування так званої "правки Лозового", яка стосувалася строків проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада 9-го скликання проголосувала за прийняття в цілому законопроєкту (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів з 2020 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11 вересня.

Законом буде виключено з ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність. У цій статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149579
 
   
 Топ коментарі
 
Цензор молодец! Любая заметка об этой "арахамии" сопровождается именно этой фотографией с рожей удивленного дебила.
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когда уже єто недоразумение отправят министром мчс???)
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смута у зебілів, йшли кріпосними Бені,бачили очі,що купували- тепер їжте,хоч повилазьте Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів - Цензор.НЕТ 8551 Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів - Цензор.НЕТ 3858
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когда уже єто недоразумение отправят министром мчс???)
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Нет уж,пусть лучше в Раде чудит - вреда меньше от этого тормоза.
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Ну и рыло
Начинаеш верить в теории Ламброзо
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Маєте рацію. Карочє, виродки. Сатана своїх мітить.
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несогласные с линией партии были публично пороты розгами на общем собрании?
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На общем собрании они будут сосать прощения
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чего-ж публично, на фракции отодрали, в семейном зеленом кругу))
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Ну вот, уже и у этого деятеля "смутьяны и происки врагов" начинаются.
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Скоро начнут поиски "врагов народа".
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готовятся пунш пить зимой, апаненты наносят удар!
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пусть публично извиняться, а то и в следующий раз дурака включат, типа "мы не поняли что там"!
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Цензор молодец! Любая заметка об этой "арахамии" сопровождается именно этой фотографией с рожей удивленного дебила.
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ну не любит админ его и всю власть. дело вкуса и воспитания.
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Вот только он глава крупнейшей фракции, айтишник с заработком 15 тыс$, волонтер...а ты тупой порохобот! А Цензор канешна маладец...
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Якщо він хороший айтішник, то якого хера він поліз в політику? І те, що хороший айтішник ще не означає ( а скоріше саме не означає), що він ще в чомусь добре розбирається. як казав Козьма Прутков: спєциаліст подобєн флюсу - полнота єго односторонняя
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-- а ты хто в этом мире, З-Ц-Д? -- как твои успехи в быту и на работе?
Расскажи про себя -- мы все порадуемся! *)
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Да кому вы втираете... половина "трускавецких депутато-студентов" нажимая на зелененькую кнопку даже не понимают за что они типо голосуют. Другая сексом по телефону... Даже подопытные обьязяны более смышленные и адекватные в своих действиях.
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тебя в Раду выберут. посмотрим. что ты за обезьяна.
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а когда вас на ростов погонят.это тоже будет спец-операция?!
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кто интересно, двинул этого арахнофоба на голову фракции???)))... это звиздЭць!)))
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так это ж самый вменяемый из них, там есть получше?
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судя по фейсу и хфамилии - он и собственной тени боится)))
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До некоторых депутатов начинает доходить.
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Я так понял, что зелёные кнопкодавы снова во всём обвинили Порошенко.
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так в чем дезинформация если они не хотели досмотр как обычным людям
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Пауки (лат. Araneae), или (лат. Aranei) - входит в класс паукообразных (лат. Arachnida)
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У монокоалициянтных зелепупиков кругом враги. Как страшно жить.
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Щось як до виборів був скандал с прослушкою СБУ одного з осередків зелених то вереску то було.
Ну воно то і зрозуміло. То кривавий Свинобарига.
https://censor.net.ua/news/3114880/sbu_priznalo_chto_ustroilo_proslushku_u_ofisa_zelenskogo_yakoby_slushali_drugogo_cheloveka/sortby/tree/order/desc/page/2#comments

А тепер це чесний слуга народу.
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Якийсь мараз--депутатів ,яких вибирали для роботи в ВР на благо всієї країни зробили рабами СН, а в дійсності групи гопників на чолі з клоуном.
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Какие-то морально и психически неустойчивые у тебя зепутаты, что среди них так легко "внести смуту", да Арахнид?
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Депутати не хочуть щоб їх слухали.
Дурні, але тут зметикували..
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Так а в чем "дезинформация"? По этому закону действительно против депутата могут "копать" по полной, негласно. И тут дело не в равенстве с "простыми" людьми, потому что никакого равенства и не может быть в принципе! Депутат - фигура политическая, и должен иметь определенную защиту от политических преследований, или давления с целью изменить позицию!
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А меньше по тилифону киздеть слабо??
🤣
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Депутати з попередніх скликань погано впливають на нових чесних розумних депутатів. Порохоботи кладуть в штани слугам народу тишком-нишком, підступно і виважено. Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів - Цензор.НЕТ 1425
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твое чувство юмора оценит 95 квартал, пиши еще!
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У квартала нема почуття гумору, у них простий дурносміх. Від слова жопа вони качаються по полу.
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хламидия это спецоперация оппонентов ...
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Спецоперация, Давидушка, это когда все это кодло мордой в пол, а это так... шалости Мастера
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"ЗЄізвращєнци" не хочуть, щоб за ними підглядали і підслуховували.
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А ещё оппоненты вам китель обблевали и в галифе насрали....
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Наблюдаю забавный тренд. Как только слуги где либо в очередной раз обсираются, хамство, наезды на журналистов, кнопкодавство, к примеру, таких себе честных молодых и незапятнанных лиц ,так обычно чрезвычайно активных зекомментаторов, как корова языком слизывает с ветки с такой новостью. Тешу себя надеждой что им стыдно за своих "слуг" и бараний рот не разевается проблеять что-то в их защиту, а-ля "...это петя-мародер виноват!" Или в методичке написано игнорить такие новости, дабы не набирали просмотров? Что притихли, котятки??Совестно? Или команды мяукать не было?
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ну наконец-то зекомандА сама признала, что их элитные крипаки психически нестабильны
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В этой мерзопакостной истории может быть 2 варианта... Первый - президента подставляют, второй - если он в курсе и дал отмашку на это голосование, то тогда ваще алесс...
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Я вижу чёткую Программу Коломойского: разброд, шатание, право-левацкие перегибы, обвинялки, оправдалки... -- с целю сохранить Систему, и всенародный дебилизм.
...и это, нифига не альтруизм...*)
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Мабуть, все простіше. В СН немає нормальної комунікації, по-друге, немає партійного єдиномислія, кожен трускавецький студент думає про своє, тим більше зараз, коли на них впала відповідальність за все: від субсидій бабусям до формули Штанмаєра.
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