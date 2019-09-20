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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1188) Керченська протока (206) РНБО (559) ДБР (502) Офіс Президента (101)

 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці

Печерський райсуд Києва своєю постановою надав дозвіл слідчим ДБР вилучити документи, які становлять державну таємницю, з Офісу президента - документи стосуються проходження українських кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

Про це йдеться у відповідній постанові, розміщеній на сайті Єдиного реєстру судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

Зазначається, що ДБР звернулося до суду через відмову Офісу президента надати витребувані документи добровільно.

"Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР... тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні Офісу Президента України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю, а саме: Указу Президента України "Про рішення РНБО від 12.10.2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовських морях і Керченській протоці" від 12.10.2018 № 320/2018 з візами та додатками; Указу Президента України "Про рішення РНБО від 26.11.2018 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення суверенітету і незалежності та введення воєнного стану в Україні" № 390/2018 від 26.11.2018 з візами та додатками; Указу Президента України № 392/2018 від 26.11.2018 з додатками; Указу Президента України № 393/2018 від 26.11.2018 "Про введення воєнного стану в України", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149574
 
 
 Топ коментарі
 
Это если Свыня все не сжег там
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Пора, Петя, пора…
Кстати, у меня ранее были сомнения насчет того, что Зеленский в случае победы на президентских выборах «посадит» Порошенко.

Однако Петр Алексеевич и «порохоботы» в последнее время столько подлостей совершили и продолжают совершать в адрес Зеленского, что мои сомнения быстро улетучиваются…
🤗
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Чы сдав на макулатуру. А то 10 гривень на полу не валяются
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Это если Свыня все не сжег там
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Чы сдав на макулатуру. А то 10 гривень на полу не валяются
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а зелебобики-стефанчуки вывалялись и пожирают
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Вы, свинособаки, уже шестой год как жрете шикалад из дупы сывочолого.
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назвавши кого-то свинособакой не перестанешь сам ею быть, это здесь не работает
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Хавальник Порося не спрячешь, король потрохоботов))
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Аж позеленела свыня мародерская от злости, что его украинцы послали на три буквы на выборах. )))
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Да он даже технику стырил, о чем вы говорите ))
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Ага, осталось разобраться, на шо в таком случае списывались бабки. Думаю скоро узнаем.
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Всё шло исключительно на защиту неблагодарного народа!
Бирюков, Пономарь и Волох подтвердят.
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Я за технику говорю, на которую выделялись средства, но потом которая стала принадлежать Поросю Алексеичу лично. Да как вообще туда можно было ставить "свою" технику, будь ты хоть властелином мира, это гос объект, секретность которого -- прерогатива СБУ.
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Ещё не всё потеряно. Можно драпануть и прятаться вместе с дружбаном якуневичем.
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да скоро зе имеет все шансы стать вторым *легитиным*
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Первая подельница Алексеича уже драпанула, уже не знает какого ещё себе вреда нанести, лишь бы не возвращаться ))
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В шо суд уже предоставляет доступ к гос тайне?! К которой доступа по логике вещей нет у самого судьи?!!!
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Да нет там ничего, расслабьтесь. У Порося хоть и есть весомые недостатки, патологическая жадность например, но сомневаюсь, что он на столько глуп, чтоб оставлять на себя компромат. Улики уничтожали вместе с техникой.
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Отмечается, что ГБР обратилось в суд из-за отказа Офиса Президента предоставить затребованные документы добровольно. Источник: https://censor.net.ua/n3149574
_____________________________________________________________________________________
З чим була пов'язана відмова надати ці документи?
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С тем, что это гос тайна и для ознакомления с этими документами, нужен доступ к гос тайне! Сам факт что судья принял такое решение - нонсенс (судья сам не имея такого доступа предоставляет этот доступ третьим лицам так же не имеющих такого доступа)
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Не думаю, що була відмова саме цьому. У судді можливо є доступ до державної таємниці, а ще є закриті суди...
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Закрити судити тепер будуть лише по добровольцям та атошникам.
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зебилам Порошенко,это рашке Обама,всегда он в подъезде срёт,
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Ано не тока серет, но и иго ******** скармливает. Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3295 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9752 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9752
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ОБХСС "Дебиля, ***"(с)
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мадам-с изволят сердиться Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4229 мозгов-то не прибудет от этого.
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Ти раде,що секретну документацію з ОП Портнов в мацквабад відсилатиме?
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А что, тут так об этом и сказано или это плод твоей соевой фантазии?
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Что "Yes"?!
Что вы там зебланы хотите увидеть?! Думаете там в приказе было "провоцировать Рашку" проходя через "ее" территориальные воды?! Да хрен там! В приказе тупо "приказ о передислокации из Пункта А в Пункт Б" (возможно есть доп. указания не открывать огонь на провокации)
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Разумеется, петераст, что никто так не думает, но только Потрох прекрасно знал, что такими действиями он спровоцирует конфликт + договорняк с пуйлом, с которым он разговаривал каждую неделю - "Батя,мы стараемся!"...Но, к величайшему сожалению порохатого ган...дона, дона Пэдро, никто не погиб, что собственно и помешало ввести военное положение в стране, лишь удалось только в некоторых городах, что не принесло ему никаких дивидендов...
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вам, Франческа, больше идет, когда вы молча лайкаете посты кацапсинов и ватников, без самостоятельных выступлений
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Свинячий?)) Вы перепутали меня с каким- нибудь порохотроллем, вроде вас, и я никогда не лайкаю свинособачатине, так что, проходите мимо.
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нисколько не перепутал, типичный свинячий бред. а свинособачатину лайкаете постоянно и системно.
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в такому вас і не звинувачують. а ось свинособак постійно лайкаєте.
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Уважаемый Пётр Алексеевич создал "ГБР - Портнов - Москва"?
Действительно, нехорошо он это сделал.
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Нет, хорошо
Все, что Петя сделал, хорошо

Мародёрил? Да! Но только на благо Украины. А то зажрались бы от богатств и не смогли бы воевать.

Мудрый отец нации.
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и что же он намародерил? за личные построил систему ПВО? закупил около 500 снайперских комплексов? купил квартиры военным? построил театр на Подоле? достроил детский онкокорпус Охматдета? уменьшил свой капитал в 2 раза с 1,6 млрд. дол. до 800 млн? марадьооор!
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Ленин - только для тебя дедушка, а для всех нормальных людей - это вонючий, кровавый кацапский палач
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И спижжыл с сатанинскай усяго 10 лярдов гринов. Да исчё спалил такой ценный разведавательный суперкарабель. Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4319 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 8070 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 8070
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Печерский райсуд Киева . Пети нет , суд есть . За кого голосовали ? Зеля ненавидит велоспорт . Ему в сериале так натёрло , что он нам долго не простит .
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це так слідчі стараються у рамках розслідування кримінальної справи проти Порошенка, порушеної за заявою Портнова?
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Пора, Петя, пора…
Кстати, у меня ранее были сомнения насчет того, что Зеленский в случае победы на президентских выборах «посадит» Порошенко.

Однако Петр Алексеевич и «порохоботы» в последнее время столько подлостей совершили и продолжают совершать в адрес Зеленского, что мои сомнения быстро улетучиваются…
🤗
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ой, а можно перечень подлостей?
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Узнаешь из приговора суда над барыгой и его сворой.
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еще один мечтатель.
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шо-то только такой ответ и можно услышать от зебилов - узнаете из решения суда. но тем не менее, сами они непогрешимо уверены в преступлениях Порошенко, которые станут известны только после какого-то решения суда, а пока это - тайна за семью печатями. Раньше хоть могли Роттердам+ и Свинарчуков назвать, но теперь не канает тема.
я вот еще слышал от одного зебила новую фишку - Порошенко виноват в том, что он довел народ до того, что они проголосовали за полных дебилов и клоунов. Т.е. само по себе избрание народом коломойского и его слуг - это и есть главное преступление Порошенко. Таким образом получается Уроборос - змея, пожирающая свой хвост.
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Суд случаем не постановил, изьят документу для показа Портнову или Медведчуку? ))) А лучше сразу Путину... Щас будет виновата предыдущая власть, что наши корабли шли в своем морском пространстве....
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Мойсейович

@ViktorMoiseich

·3 ч

Такої капітуляції навіть історія не знає:
- залишити облаштовані позиції та укріплення;
- відійти у чисте поле;
- здати міста та села, як наслідки
- підвали та катування людей;
- передвинути лінію фронту у свій бік;

73% ви не дибіли, ви лайно!!!
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Что же такого секретного может быть в "рядовой плановой операции по прохождению кораблей через Керченский пролив"?
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да сейчас самих моряков быстро сделают виноватыми. суд в рф еще не окончен.
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Портнов із шкури преться,щоб оскаржити вирок Міжнародного Морського трибуналу по піратським діям рашки.Зебіли радісно йому аплодують.
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поэтому так и коробит и колбасит на всех каналах мертвичука ибо свиня знает что его рыло в кровавом пушку.
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Порошенко точно знал или в значительной степени предполагал дальнейшую судьбу моряков, умышленно толкая их на оккупированную территорию. Он сознательно рисковал их захватом в плен, потерей жизни или здоровья.

И делал он это исключительно для сохранения власти и продолжения личного контроля над финансами и ресурсами страны.

Он толкал их в плен, чтобы создать публичные условия для введения военного положения и срыва президентских выборов.

Порошенко этим дал pоSSии дополнительные рычаги влияния на внутри и внешнеполитическую ситуацию в Украине, ухудшил обороноспособность и нанёс удар по национальной безопасности Украины, заставил нового Президента вести более сложные переговоры с РФ и ослабил переговорные позиции по другим украинским заключенным в роSSии.
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А про вирок Міжнародного Морського трибуналу ти чуло,чи у вас на мокшандії про це не писали?
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Порошенко,как раз занимался своим делом,а именно хотел укрепить положение Украины,любым доступным способом,и дейчтвовал в правовом поле,и согласно между народных законов. Моряки ,как военные выполнили свой долг.
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Пэтя тоже свой "долг" перед ****** выполнил.Сдал моряков
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Ано так стараласся, шо сварила 2 катла и падарвало 5 складов с боеприпасами, больше не дали. Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3096 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4088 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4088
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ну да ,сам и котлы варил сам и поджигал? ты помнишь первую версию поджога в Калиновке к примеру
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Советую порыскать по мусоркам. Может, где комп разбитый вдребезги валяется... Суд разрешил ГБР изъять из Офиса президента секретные документы по инциденту в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 2912
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Папа Римский отказался принимать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Последний хотел обговорить с понтификом вопросы поддержки слияния УГКЦ и "ПЦУ"
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Украинский корабль?
Через украинские воды?
В украинский порт?
ЗР--А-А-А-А-АААААААААААААААААААААААА-А-А-АДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СвиноПЕС, а ты не знаешь почему украинские пограничники не охраняют (даже во время царствования барыги не охраняли!) украинскую границу на востоке Украины?
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это там где в 14 кацапы со своей территории градами и артой наших ребят крыли?
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Ага , а в атвет тишина. А то апосраный нападеть. Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 8257 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 5211 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 5211
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а теперь погугли кто и нахрена погнал добробаты на Иловайск,а потом вылазь обличитель херов,и скажи почкему ,впервые за три года ребята начали чуствовать недостаток боеприпасов даже для стрелкового иногда оружия,Почему за месяц у ВСУ больше потерь чем у сепаров,тоже Порошенко виноват,или может порошенко отдал Станицу Луганскую? Сейчас готовят к сдаче Золотое и Петровское?
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шикарный ответ) иди нах,потому что на тебя пох)
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Так передайте эти документы в рашку, они найдут им применение, всех посодют, "нарушителей рассеянской границы" Пуйло будет доволен
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посадить надо не "нарушителей рассеянской границы", они свое отсидели..... а идиота который намеренно зная что будет конфликт отдал приказ о передислокации. не приняв никаких мер по защите конвоя.
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конвой был защищен нормами международного морского права. роисяне эти нормы наглым образом, открыто нарушили, чем поставили себя раком. Это позволило раскручивать новый виток санкций, теперь уже в сфере морского права, потенциально в самое ближайшее время мог быть запрещен заход любых роисянских кораблей во все порты цивилизованных стран. Поскольку прекрасно известно, что единственный способ победы над кацапсинами - это политика санкций и постепенного удушения - операция была проведена на отлично и негативные последствия для роисси в разы превышали наши потери в виде 3 корабликов и временного пленения 24 моряков.
Кроме того, основной задачей этого перехода было подтверждение права свободного судоходства через Керченский пролив, жизненно нам необходимого. Т.е. для нас ситуация была идеальной - спокойно проходим пролив - лишний раз доказываем наши права на него, росияне чинят препятствия - нарываются на жестокие международные морские санкции.
Только зебил может этого не понимать. А кацапсин понимает, но намеренно гнет свою подлую линию.
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А я тумал нахрена ************* сваи карыта втюхивает, шоп сдавать и ссакссыи раскручивать. Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 1634 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 1424 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 1424
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Думают, что в АП не могли пользоваться спичками?
Или бумага не горит?
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москалям стало интересно что там такое?
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Не понятно на кого работает ДБР, а налоги снимают с украинцев
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А як в державі може працювати ціле бюро проти цієї держави? Є рішення міжнародного трибуналу, що це агресія росії, а наші портновські бюро хочуть допомогти ворогу і все. Що тут скажеш?
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Русня и малороссы аж кончают! Радуются, что Московия получила доступ к нашим секретным документам, как будто это мы получили такую возможность!
Д.Б.
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