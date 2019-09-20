 Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці

Про це йдеться у відповідній постанові, розміщеній на сайті Єдиного реєстру судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.
Зазначається, що ДБР звернулося до суду через відмову Офісу президента надати витребувані документи добровільно.
"Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР... тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні Офісу Президента України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю, а саме: Указу Президента України "Про рішення РНБО від 12.10.2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовських морях і Керченській протоці" від 12.10.2018 № 320/2018 з візами та додатками; Указу Президента України "Про рішення РНБО від 26.11.2018 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення суверенітету і незалежності та введення воєнного стану в Україні" № 390/2018 від 26.11.2018 з візами та додатками; Указу Президента України № 392/2018 від 26.11.2018 з додатками; Указу Президента України № 393/2018 від 26.11.2018 "Про введення воєнного стану в України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.
Бирюков, Пономарь и Волох подтвердят.
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З чим була пов'язана відмова надати ці документи?
Что вы там зебланы хотите увидеть?! Думаете там в приказе было "провоцировать Рашку" проходя через "ее" территориальные воды?! Да хрен там! В приказе тупо "приказ о передислокации из Пункта А в Пункт Б" (возможно есть доп. указания не открывать огонь на провокации)
ган...дона, дона Пэдро, никто не погиб, что собственно и помешало ввести военное положение в стране, лишь удалось только в некоторых городах, что не принесло ему никаких дивидендов...
Действительно, нехорошо он это сделал.
Все, что Петя сделал, хорошо
Мародёрил? Да! Но только на благо Украины. А то зажрались бы от богатств и не смогли бы воевать.
Мудрый отец нации.
Кстати, у меня ранее были сомнения насчет того, что Зеленский в случае победы на президентских выборах «посадит» Порошенко.
Однако Петр Алексеевич и «порохоботы» в последнее время столько подлостей совершили и продолжают совершать в адрес Зеленского, что мои сомнения быстро улетучиваются…
🤗
😁
я вот еще слышал от одного зебила новую фишку - Порошенко виноват в том, что он довел народ до того, что они проголосовали за полных дебилов и клоунов. Т.е. само по себе избрание народом коломойского и его слуг - это и есть главное преступление Порошенко. Таким образом получается Уроборос - змея, пожирающая свой хвост.
Мойсейович
@ViktorMoiseich
·3 ч
Такої капітуляції навіть історія не знає:
- залишити облаштовані позиції та укріплення;
- відійти у чисте поле;
- здати міста та села, як наслідки
- підвали та катування людей;
- передвинути лінію фронту у свій бік;
73% ви не дибіли, ви лайно!!!
И делал он это исключительно для сохранения власти и продолжения личного контроля над финансами и ресурсами страны.
Он толкал их в плен, чтобы создать публичные условия для введения военного положения и срыва президентских выборов.
Порошенко этим дал pоSSии дополнительные рычаги влияния на внутри и внешнеполитическую ситуацию в Украине, ухудшил обороноспособность и нанёс удар по национальной безопасности Украины, заставил нового Президента вести более сложные переговоры с РФ и ослабил переговорные позиции по другим украинским заключенным в роSSии.
Через украинские воды?
В украинский порт?
ЗР--А-А-А-А-АААААААААААААААААААААААА-А-А-АДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кроме того, основной задачей этого перехода было подтверждение права свободного судоходства через Керченский пролив, жизненно нам необходимого. Т.е. для нас ситуация была идеальной - спокойно проходим пролив - лишний раз доказываем наши права на него, росияне чинят препятствия - нарываются на жестокие международные морские санкции.
Только зебил может этого не понимать. А кацапсин понимает, но намеренно гнет свою подлую линию.
Или бумага не горит?
Д.Б.