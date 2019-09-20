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Все про:Маріуполь (591) референдум (308) Донбас (13070)

 Суд дав умовний термін організатору псевдореферендуму в Маріуполі

Жінка отримала умовний термін за організацію сепаратистського референдуму в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міста Маріуполя, інформацію про це опубліковано в реєстрі судових рішень.

У Приморському районному суді відбувся суд над уродженкою РФ, громадянкою України, яка брала участь в організації незаконного референдуму в травні 2014 року. Відомо, що жінка проживала в Маріуполі і під час проросійських заворушень добровільно погодилася взяти участь у т.зв. "референдумі", який, по суті, означав розділ України та втрату нею суверенітету.

Жінка організовувала "референдум" у Приморському районі. Там вона взяла участь у розподілі серед членів так званої "виборчої комісії" заздалегідь підготовлених "бюлетенів" і стежила за веденням обліку голосуючих. Приблизно о 18:00 після закінчення "загального обласного референдуму" обвинувачена спільно з іншими "членами комісії", організовувала підрахунок результатів голосування і вивезення бюлетенів, актів та інших документів. Надалі ці документи було передано бойовикам т.зв. "ДНР" у Донецьк.

Дії жінки кваліфіковано за ч.2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Обвинувачена уклала угоду з прокурором і вину визнала.

Її визнали винною і призначили 5 років позбавлення волі. Пізніше термін замінили на 1 рік умовно.

Дивіться також: "Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я і до війни нормально жив", - терорист Дмитро Простий про своє невдоволення "референдумом" на Донбасі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149573
 
 
 Топ коментарі
 
В дыре и кацапии за украинский флаг по 12-17 лет дают . а тут условно за попытку раздела страны
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цей гуманізм завжди нам боком повертається з часом...Хоча, не факт, що саме гуманізм...Можливо, справа в тій самій ненаситності і бездонності суддівських кишень...
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Суддю потрібно звільнити і посадити на довічне з конфіскацією майна, як члена міжнародної терористичної банди!
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Суддю потрібно звільнити і посадити на довічне з конфіскацією майна, як члена міжнародної терористичної банди!
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цей гуманізм завжди нам боком повертається з часом...Хоча, не факт, що саме гуманізм...Можливо, справа в тій самій ненаситності і бездонності суддівських кишень...
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ага, теперь посмотрим сколько дадут "террористу" с моста
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В дыре и кацапии за украинский флаг по 12-17 лет дают . а тут условно за попытку раздела страны
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Ты голосовал за зелю ? Только честно .
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Тут не попытка, тут были деяния на подрыв государственного строя , измена Родине, и они уже имеют особо тяжкие последствия , часть страны не под контрольная
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Сепарам та зрадникам свободу - девіз зеленого клювана.
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І знову Порошенко винуватий? Коли ви почнете працювати, зебіли?
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Это удобно , петя виноват . Они начали работать . Они так думают .
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Працювати - це не для "квартальних", вони тільки клоунади влаштовувати здатні.
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А че не премию?
А вообще,пусть лучше опубликуют ее домашний адрес
В Мариуполе есть кому разобратся Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе - Цензор.НЕТ 7540
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Видимо для судьи преступление - организация "референдума" это "несерьезный проступок", так, пустяк...
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А вот пугалка взорвать метромост - серьезнейшее и опаснейшее преступление - на засрашку равняются, там человека, который пешком шел из Якутии в Москву обвиняют в экстремизме.
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Извинились хоть за доставленные неудобства?
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зебилы это ваша власть и ваша победа
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Зебилоид, напомни: к какому сроку заключения приговорили "доверенное лицо путена" из крымнаша?
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Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе

..............
адекватним покаранням таким поціновувачам кацапського міру було б позбавлення українського громадянства, а потім примусове та пожиттєве заслання за порєбрік....якщо вже не спроможні посадити
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то есть человеку который посягнул на территориальную целостность Украины дают условный срок , а наши солдаты жизнью расплачиваются за это - тут и коментировать нечего
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логика суда - она не ведала, что творила, а их никто туда не посылал, суд так уж точно..., думаю реформа судов должна проходить через повешение....
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Пфф... ну да, а выйди с плакатиком против "преситента", тут как тут нарисуются полицаи как минимум админку шить будут. А пособничество в терроризме это такое, условно мля) Или это уже потепление с рашкой началось? Эй, зебиляторы, я уж запутался...
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Не пойму .вроде как при Порошенко после вынесения срока пограничнику запретили проводить суды в Донецкой связанные с одичалыми и военными с ООС только в Запорожской и Днепропетровской
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Только применять его нужно к судьям а не к этой хвойде.
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Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе
а премию дали?)))и не условную естественно)
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Надеюсь надётся волонтёр/волонтёры, что выдадут ему премию свинцом.
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Второй труп из отпущенных антиукраинским судом врагов Украины?
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15.03.2014, Маріуполь. І за це умовно? Мона продовжувати далі.


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Ну и у кого теперь отпадёт желание, орать за "референдум", особенно если Ефремов забашляет??!
Сколько ещё нужно доказательств, что клоун разваливает страну?
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Если так пойдет и дальше, скоро зеленая мразь всем сепарам звания "героев" присвоит.
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Прокуратура: "киевскому минеру" грозит до 8 лет лишения свободы, его нужно задержать без права внесения залога... ( И это при том, что этот человек прошел войну, оставил свой дом в Крыму(переселенец), и оказался сейчас просто никому не нужен...) А организатора референдума можно и не судить...Это все, что надо знать о нашей стране и наших судах!
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Позорное решение суда.Из-за таких русских тётушек-тысячи погибших украинцев,а им-условный срок
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И? ЧТО это??? Эту тварь нужно было ПОВЕСИТЬ на центральной площади города, как делали со всеми изменниками во время войны. У нас гуманность - дайте пожизненное.
НО, 1 год условно - это глум над погибшими за Украину.
Что эта тварь перековалась?
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Що ж. Тепер чекатимемо на добрі новини про зустріч цього клопа з "вічливими людьми" в підїзді))))
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Будемо подавати до Конституційнрго суду позов про "Недопустимість укладання так званих угод,які нівілюють відповідальність за посягання на головні принципи державності" і винесення рішення по недопустимості "мирних угод" з бепекових питань.Цей абсурд,яким користуються зараз вороги,став камнем ,який громить всю політичну правову систему покарання за зраду інтересів держави.
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Будемо подавати до Конституційнрго суду позов про "Недопустимість укладання так званих угод,які нівілюють відповідальність за посягання на головні принципи державності" і винесення рішення по недопустимості "мирних угод" з бепекових питань.Цей абсурд,яким користуються зараз вороги,став камнем ,який громить всю політичну правову систему покарання за зраду інтересів держави.
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