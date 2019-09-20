 Корнієнко про проєкт Держбюджету-2020: Він збалансований, ефективний, але треба доопрацювати

Про це сказав Корнієнко в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Треба доопрацювати. Але це не означає, що цей проти, а новий - за. Бо зараз звучать думки, щоб не голосувати за цей бюджет... Країна не може жити без бюджету. Він збалансований, ефективний, треба розглянути якісь можливості для збільшення потенціалу", - зазначив нардеп.
На запитання про те, що опозиція вважає, що проєкт бюджету скопійований з документа попереднього року, Корнієнко зазначив: "Давайте згадаємо, що в уряду було 15 днів на те, щоб із цим розібратися. Тому що ми його призначили 29-го (серпня. - Ред.) і до 15-го (вересня. - Ред.) за процедурою треба внести бюджет. Я так розумію, що в уряду було два варіанти: або не вносити його в установлений строк і доопрацювати, або спиратися на бюджет, який залишив попередній уряд".
Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.
Сьогодні проєкт бюджету презентували в Раді.
ГРБ, НАБУ, СУДЫ и тд обиделись, что им мало добавили, по сравнению с СНБО.
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Абзац! Голосувати за те, що є хибним!
Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мітингами проти реєстрації Андрія Клюєва та Анатолія Шарія екс-президент Петро Порошенко «відволікає увагу» від аудиту його діяльності, зокрема «щодо розкрадання бюджетних коштів» https://hromadske.ua/posts/bogdan-poradiv-zvernutisya-do-poroshenka-shodo-reyestraciyi-kandidatami-klyuyeva-ta-shariya