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Все про:ВР (5767) держбюджет (220) законопроект (761) Корнієнко (35)

 Корнієнко про проєкт Держбюджету-2020: Він збалансований, ефективний, але треба доопрацювати

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що проєкт бюджету на 2020 рік потребує доопрацювання, проте це не означає, що за нього не потрібно голосувати.

Про це сказав Корнієнко в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Треба доопрацювати. Але це не означає, що цей проти, а новий - за. Бо зараз звучать думки, щоб не голосувати за цей бюджет... Країна не може жити без бюджету. Він збалансований, ефективний, треба розглянути якісь можливості для збільшення потенціалу", - зазначив нардеп.

На запитання про те, що опозиція вважає, що проєкт бюджету скопійований з документа попереднього року, Корнієнко зазначив: "Давайте згадаємо, що в уряду було 15 днів на те, щоб із цим розібратися. Тому що ми його призначили 29-го (серпня. - Ред.) і до 15-го (вересня. - Ред.) за процедурою треба внести бюджет. Я так розумію, що в уряду було два варіанти: або не вносити його в установлений строк і доопрацювати, або спиратися на бюджет, який залишив попередній уряд".

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Сьогодні проєкт бюджету презентували в Раді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149569
 
 
 Топ коментарі
 
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что проект бюджета на 2020 год нуждается в доработке, однако это не значит, что за него не нужно голосовать. Источник: https://censor.net.ua/n3149569
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Абзац! Голосувати за те, що є хибним!
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Бюджет - гавно. Витрати на міноборони лишились на рівні 2019 року, а це автоматично скасовує всі реформи в армії та все переозброєння, та збільшення чисельності ЗСУ! Якщо в ЗСУ перейде частина НГУ, звідки брати зарплати на цих військових, якщо бюджет міноборони не збільшився?
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А я предупреждал , что гопники дорвались к власти . То ли ещё будет . Вы же сами за это и проголосовали
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Это по этому увеличели расходы на СНБО в 157раз и уменьшили на образование?
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Бюджет - гавно. Витрати на міноборони лишились на рівні 2019 року, а це автоматично скасовує всі реформи в армії та все переозброєння, та збільшення чисельності ЗСУ! Якщо в ЗСУ перейде частина НГУ, звідки брати зарплати на цих військових, якщо бюджет міноборони не збільшився?
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Сегодня у петиков только одна радость будет: почитать новый бред Рыбникова, да и то, если соизволит.
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"Надо доработать" - уточните, это кто сказал, Сифон или Борода???
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Надо доработать:
ГРБ, НАБУ, СУДЫ и тд обиделись, что им мало добавили, по сравнению с СНБО.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что проект бюджета на 2020 год нуждается в доработке, однако это не значит, что за него не нужно голосовать. Источник: https://censor.net.ua/n3149569
_____________________________________________________________________________________
Абзац! Голосувати за те, що є хибним!
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Узеленські взяли досвід папірєдніков як пропихнути свої хотєлки.
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Что ещё тебе жить не дают попередники?
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Страна не может жить без бюджета.- но может жить сырой куйней...Всех депутатов кормить сырыми завтраками и обедами в ВЗраде...деятели плять .создатели сырца...
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То все фигня, не приняли новый бюджет-автоматически действует старый. Так что, "может"
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об этом и речь ,фигня сырая жрать можно и "пищеблоке" ВЗрады
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А я предупреждал , что гопники дорвались к власти . То ли ещё будет . Вы же сами за это и проголосовали
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Эпоха бедности закончилась ?. Будет ещё веселее
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Де аудит якім лякав удмурт А.Богдан агента російських спецслужб Порошенко?

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мітингами проти реєстрації Андрія Клюєва та Анатолія Шарія екс-президент Петро Порошенко «відволікає увагу» від аудиту його діяльності, зокрема «щодо розкрадання бюджетних коштів» https://hromadske.ua/posts/bogdan-poradiv-zvernutisya-do-poroshenka-shodo-reyestraciyi-kandidatami-klyuyeva-ta-shariya
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Даа.. "Так-то парень неплохой, только ссытся и глухой!"
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Т.е. "текст как то по дыбильному написан", да?
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