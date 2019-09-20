 Міністерство цифрової трансформації презентують 27 вересня, - віцепрем'єр Федоров

Про це під час відкриття Open Data Forum сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми створили міністерство, щоб формувати політики у сфері діджиталізації. До цього цим не займався жоден орган. Сьогодні є міністерство, ми будемо підтримувати такі проєкти, шукати фінансування, допомагати... 27 вересня буде публічна презентація нашого міністерства і заступників (міністра - ред.)", - сказав Федоров.
За його словами, також у кожному міністерстві будуть заступники, що займатимуться діджиталізацією.
"У нас буде людина у кожному міністерстві, що буде допомагати реалізовувати ці завдання вертикально", - зазначив віцепрем'єр.
Також, за його словами, на регіональному рівні будуть введені посади заступники голів адміністрацій, які відслідковуватимуть ключові показники ефективності місцевих проєктів.
"Ми також створили комітет з діджиталізації та цифрової трансформації у Верховній Раді. Це перший комітет з таким набором функцій. І це теж важливо, бо на законодавчому рівні є підтримка", - додав Федоров.
😁
Ми зовсім не демократична держава, як помилково прийнято вважати, а тоталітарна мафіозно-феодальна. Права можновладців і права пересічних громадян кардинально різні. Достатньо порівняти нашу "солідарну" пенсію, яка призначається різними паралельними законами для різних категорій громадян.
Чи Податковий Кодекс, який фактично оподатковує доходи різних громадян по різним ставкам оподаткування. Чи подивитись на те, як працює ПДВ в демократичному світі і у нас, де ПДВ на один спожитий товар внаслідок шахрайства ПКУ для громадян збирається двічі: один раз при виплаті зарплати, а другий раз при купівлі товару, реальна ставка ПДВ для громадян, які працюють на підприємствах з загальною системою оподаткування, при цьому зростає до мінімум 56,4%. Варто порівняти податкове законодавство будь-якої цивілізованої держави з їх "брутто-зарплатою" і наше з нашою "нетто-зарплатою" і стане зрозуміло чому у нас "никак не идут дела" хоч ми і "вроде не бездельники".
Во всьому цьому винно не невиконання законів чиновниками, а базові принципи побудови держави, і якщо їх не змінити з тоталітарних на демократичні, ніяка "цифрова трансформація" нам не допоможе. Цифровізація - то звичайна популістська брехня нинішньої влади (попередніх також) щоб задурити людям голови і не робити реальну посттоталітарну трансформацію феодально-мафіозної держави в демократичну.
А то усе хрю да хрю...
😁
Так между делом про "трансформаторы": "Министерство трансформации" создают не для порохоботов, а именно для зебланов, которым было обещана "Украина в смартфоне", будут как Путин мультики вам показывать про достижения!!!
Панимаешь, шо вы, 🐕🐖, есчо до
ентого не доросли! Вам есчо эволюционировать
100500лет!
🤣🤣
И я кстати программист, а так же, имею экономическое образование. Так что давайте не будем поднимать вопрос кто из нас не дорос.
Пардон, зе-тролей конечно! будут по всему инету лапшу развешивать про победы великого
ЧучхеЗе
2. Мининформполитики никому не противостояло, их единственная цель и задача - создание своих агиток и фейков, а не развенчание чужих.
3. Имхо - новое министерство - блеф и деньги на ветер. Писать новые монструозные по размеру и сложности системы будут, как и раньше, студенты КПИ за зачёт, а люди возрастом 50+ с трудом смогут в скайп и вайбер, но никак не в дебаг сырой параши на андроид для оплаты коммуналки прям в трубе или браузере.
По теме - какой-нибудь Соловьёв зарабатывает X бачей, но моск моет только, кхм, недалёким людям, а какая-нибудь Сара Сандерс с FoxNews зарабатывает в X/5, но её охват в разы больше. При этом Соловьёв вещает на госканале и получает деньги из бюджета, а Fox - частное предприятие, поддерживающее слонов вообще и Трампа в частности, но не получающее финансирования из бюджета. Итого есть 2 провластных пропагандиста - один в смете расходов на пропаганду, второй - нет, и при этом второй эффективнее первого.
По ссылке на госзатраты на пропаганду было указано, что расходы США в 2 раза меньше. Это неверно, т.к. в расходах США указаны только расходы USAGM, но не указаны расходы USAID и его детей - MIDF, NED, NDI, IRI, OSI, GMF, Freedom House... хотя подобные негосударственные фонды (GONGO в прессе) выдают гранты местным журналистам, активистам, борцам с режимом и прочим пропагандистам.
Актуальные цифры для USAGM можно увидеть тут. Актуальные цифры для дочерних фондов USAID гуглятся за минуту.
Так вот, к вопросу об эффективности. Буду благодарен, если дашь ссыль на информацию о подобных фондах РФ, работающих в США или Европе.
2. Из Польши, вестимо. Али флаг не видишь? Ну и так-то я никому не открываю глаза, я указываю лично тебе на неточности в лично твоём комменте.
🐕🐖...
🤣
😁
😁