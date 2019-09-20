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 Політика України
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Все про:Кабмін (3133) Федоров Михайло (11) діджиталізація (5)

 Міністерство цифрової трансформації презентують 27 вересня, - віцепрем'єр Федоров

Презентація міністерства цифрової трансформації України та його керівництва відбудеться 27 вересня.

Про це під час відкриття Open Data Forum сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми створили міністерство, щоб формувати політики у сфері діджиталізації. До цього цим не займався жоден орган. Сьогодні є міністерство, ми будемо підтримувати такі проєкти, шукати фінансування, допомагати... 27 вересня буде публічна презентація нашого міністерства і заступників (міністра - ред.)", - сказав Федоров.

За його словами, також у кожному міністерстві будуть заступники, що займатимуться діджиталізацією.

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"У нас буде людина у кожному міністерстві, що буде допомагати реалізовувати ці завдання вертикально", - зазначив віцепрем'єр.

Також, за його словами, на регіональному рівні будуть введені посади заступники голів адміністрацій, які відслідковуватимуть ключові показники ефективності місцевих проєктів.

"Ми також створили комітет з діджиталізації та цифрової трансформації у Верховній Раді. Це перший комітет з таким набором функцій. І це теж важливо, бо на законодавчому рівні є підтримка", - додав Федоров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149568
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё одно министерство, вісосанное из пальца.
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Шутник да? Тоже дитя 95 квартала?!
Так между делом про "трансформаторы": "Министерство трансформации" создают не для порохоботов, а именно для зебланов, которым было обещана "Украина в смартфоне", будут как Путин мультики вам показывать про достижения!!!
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"Министерство цифровой информации"... мля, это вы серьезно? А почему не "нанотехнологий" или там на худой конец "фейсбучно-смартфоновое"... Диджитазация) Как жигуль не назови он даже велосипедом не станет. Особенно с "новыми" лицами...
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Трудно переоценить эффективность цифровой трансформации Украины и его руководства! Уйдет весь корень причин коррупции чиновников. Железо не подкупишь. При этом сократится огрномное количество бюждетных мест. Только опетые порохоботы этого не понимают и всячески будут мешать.
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Дайте мені доступ до сервера кабміна на 10 хв і розкажу куди будуть дівась ваші гроші.
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может тебе дать 2 метра госуарственной границы?
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кожний має доступ до трансформаторної станції через електромережу
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Вот тебе и сокращения бюджетников и гос чиновников))) да, Игорь?
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вместо дурных чиновнков будут работать копьютерные программы.
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написанные дураками с кривыми руками и москами
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Ага! Действительно "трудно переоценить"....Подкупать будут не "железо", а тех кто имеет непосредственный доступ к этому железу....и там точно концов не найдешь...
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это практичеси и технически невозможно.
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Ага! Простейший пример...Чиновник (или кто там еще) визжит, что его хакнунули, а на самом деле сам сливает свой персональный пароль.... Иди докажи, что он звиздит...
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поцйди систи деньги с Приват24, дай чиновнику вязтку.
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Ох и трудно тебе одному....ты до зели за юльку топил?
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без порохоботов как ты, это не одному.
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А ты думаешь Беня и прочие в чемоданах миллиарды вывозили в офшоры из того же Привата? Как раз именно благодаря "диджитализации", и несмотря на то, что международные транзакции должны контролироваться НБУ ...И что, помогло?
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то петя больше вевез без всякой диджитализации.
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Ага! В чимаданах...И закапал на Мальдиве в писке...Хочишь, я тебе место пакажу за 100 гривен, а то самому некагда, сроки дижитализасии поджимают?
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Ніякий корень нікуди не піде. Тому що проблема не в корупції і невиконанні законів, а в тому, що самі базові закони шахрайські, протирічать Конституції в частині рівноправ'я громадян України, і для того, щоб хоч якось худо-бідно існувати просто НЕОБХІДНО їх порушувати.

Ми зовсім не демократична держава, як помилково прийнято вважати, а тоталітарна мафіозно-феодальна. Права можновладців і права пересічних громадян кардинально різні. Достатньо порівняти нашу "солідарну" пенсію, яка призначається різними паралельними законами для різних категорій громадян.

Чи Податковий Кодекс, який фактично оподатковує доходи різних громадян по різним ставкам оподаткування. Чи подивитись на те, як працює ПДВ в демократичному світі і у нас, де ПДВ на один спожитий товар внаслідок шахрайства ПКУ для громадян збирається двічі: один раз при виплаті зарплати, а другий раз при купівлі товару, реальна ставка ПДВ для громадян, які працюють на підприємствах з загальною системою оподаткування, при цьому зростає до мінімум 56,4%. Варто порівняти податкове законодавство будь-якої цивілізованої держави з їх "брутто-зарплатою" і наше з нашою "нетто-зарплатою" і стане зрозуміло чому у нас "никак не идут дела" хоч ми і "вроде не бездельники".

Во всьому цьому винно не невиконання законів чиновниками, а базові принципи побудови держави, і якщо їх не змінити з тоталітарних на демократичні, ніяка "цифрова трансформація" нам не допоможе. Цифровізація - то звичайна популістська брехня нинішньої влади (попередніх також) щоб задурити людям голови і не робити реальну посттоталітарну трансформацію феодально-мафіозної держави в демократичну.
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Каждому порохоботу по трасформатору!
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Кожному зебілу по розетці і ножицях!
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Вооо, хоть чувство юмора появилось!
А то усе хрю да хрю...
😁
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Шутник да? Тоже дитя 95 квартала?!
Так между делом про "трансформаторы": "Министерство трансформации" создают не для порохоботов, а именно для зебланов, которым было обещана "Украина в смартфоне", будут как Путин мультики вам показывать про достижения!!!
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Усьо пррральна!МАЛАДЦА!
Панимаешь, шо вы, 🐕🐖, есчо до
ентого не доросли! Вам есчо эволюционировать
100500лет!
🤣🤣
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Вы мне напоминаете моего ребенка который сидит в телефоне и думает, что самый умный и все понимает, а остальные до него не доросли. Вы настолько узко мыслите и не видите всей картины, что тупо не понимаете как глупо выглядите со стороны. Ну нельзя сделать "страну в смартфоне"!!! Майдан вы тоже в смартфоне будете устраивать когда власть ****** от переизбытка власти? Она кстати уже ******, только вы этого не замечаете поскольку все возмущения их действиями (включая нарушения Конституции) они преподносят как "сопротивление старой системы" и "визгами порохоботов", после чего вы радостно взвизгиваете и просите еще закрутить себе гаек!!!
И я кстати программист, а так же, имею экономическое образование. Так что давайте не будем поднимать вопрос кто из нас не дорос.
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А зачем? бессмыслено же, надо спицы для вязания давать.
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Федоров курировал ;ЗЕ!Диджитал;- всех ботов Зеленского. Больше 200 000 троллей.
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Наконец-то цивилизация появится в Украине, а совок вымрет.
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Ну вот наконей то и в Украине будет своя фабрика тролей!
Пардон, зе-тролей конечно! будут по всему инету лапшу развешивать про победы великого Чучхе Зе
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Читать смешно твою лабуду. А тебе, когда писал, было смешно ???
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Эти товарищи задались целью, как в фильме "Время" сделать.Что бы украинцы покупали жизнь.
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Министерство цифровой трансформации презентуют 27 сентября/ самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. Сейчас пропаганде РФ уже ничего не мешает. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Зато создано новое Министерстве цифровой трансформации, которое будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
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1. Она не самая мощная в мире. Посчитай, сколько проектов вида "Радио свобода" есть в РФ и сколько проектов вида "Раша Тудей" есть в США / Европе.
2. Мининформполитики никому не противостояло, их единственная цель и задача - создание своих агиток и фейков, а не развенчание чужих.
3. Имхо - новое министерство - блеф и деньги на ветер. Писать новые монструозные по размеру и сложности системы будут, как и раньше, студенты КПИ за зачёт, а люди возрастом 50+ с трудом смогут в скайп и вайбер, но никак не в дебаг сырой параши на андроид для оплаты коммуналки прям в трубе или браузере.
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Она не самая мощная в мире./1.Иван Петрович Сидоров пацан конкретный, реальный, чоткий, за базар отвечающий. Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду. 1,6 млрд $. 01.07.2018 03:03. 2.Откуда -из какой страны -украинцам глаза открываешь?
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1. "Самая высокооплачиваемая" - не значит "самая мощная". Американский работник фирмы Nike шьёт кроссачи за, скажем, 20 баксов в час, а китайцы в подвале за те же деньги трудятся целым цехом и шьют 50 пар вместо одной.

По теме - какой-нибудь Соловьёв зарабатывает X бачей, но моск моет только, кхм, недалёким людям, а какая-нибудь Сара Сандерс с FoxNews зарабатывает в X/5, но её охват в разы больше. При этом Соловьёв вещает на госканале и получает деньги из бюджета, а Fox - частное предприятие, поддерживающее слонов вообще и Трампа в частности, но не получающее финансирования из бюджета. Итого есть 2 провластных пропагандиста - один в смете расходов на пропаганду, второй - нет, и при этом второй эффективнее первого.

По ссылке на госзатраты на пропаганду было указано, что расходы США в 2 раза меньше. Это неверно, т.к. в расходах США указаны только расходы USAGM, но не указаны расходы USAID и его детей - MIDF, NED, NDI, IRI, OSI, GMF, Freedom House... хотя подобные негосударственные фонды (GONGO в прессе) выдают гранты местным журналистам, активистам, борцам с режимом и прочим пропагандистам.
Актуальные цифры для USAGM можно увидеть тут. Актуальные цифры для дочерних фондов USAID гуглятся за минуту.

Так вот, к вопросу об эффективности. Буду благодарен, если дашь ссыль на информацию о подобных фондах РФ, работающих в США или Европе.

2. Из Польши, вестимо. Али флаг не видишь? Ну и так-то я никому не открываю глаза, я указываю лично тебе на неточности в лично твоём комменте.
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Нові посади, зряплати, кібінети, автомобілі та інші самокати. Ще не всі криворізькі при дєлє. До того ж їх потрібно знов посилати в Трускавецький університет.
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Аж стррррашно пррредставить, во шо тррансформируютца
🐕🐖...
🤣
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В диджитализаторов с некривыми ручками? Или это таки фантастика?

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Запорожский трансформаторный завод будет подчиняться министерству или нет ? А Трансформация 10 000 в 380/220 ?
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Ні, 110/35/10кВ. Це ж загальнодержавний рівень, а не "мєстєчковий".
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Де можна ознайомитись з конкретикою диджиталізації. Закупка заліза і проплата консалтингових послуг може проводитись без цього міністерства. Впровадження ПО в міністерствах може проводитись на рівні системних адміністраторів і нач.відділів інформаційного забезпечення. Іншими словами - ця структура - паразитична, через неї будуть відмиватися кошти. Зуб даю.
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Можешь уже занимать очередь на зубные протезы...
😁
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Да вот только стоматолог знакомый говорит что цен старых нет, умножай на 1,5 минимум, поскольку надо кассовый аппарат покупать и ему , и надомнику -технику, ведь эре ФОПов показали конец, да еще плюс добавить на цены, не знают сколько , поставщики скажут, на материалы, а оно все и абсолютно импортное, даже песок и гипс для литья
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Ещё одно министерство, вісосанное из пальца.
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"Министерство цифровой информации"... мля, это вы серьезно? А почему не "нанотехнологий" или там на худой конец "фейсбучно-смартфоновое"... Диджитазация) Как жигуль не назови он даже велосипедом не станет. Особенно с "новыми" лицами...
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