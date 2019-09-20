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 "Дуже збалансована версія бюджету, але дуже сира", - нардеп від "Голосу" Цабаль

Народний депутат від партії "Голос", секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль вважає, що представлений ​​сьогодні у Верховній Раді проєкт бюджету збалансований, однак потребує значного доопрацювання.

Про це Цабаль розповів у коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це дуже збалансована версія бюджету, але дуже сира не в плані підготовки, а того, наскільки вона близька до того, що буде в кінці. Відповідно, я думаю, що нам і народним депутатам, і бюджетному комітету, куди я входжу, треба буде дуже добре попрацювати особливо над тими витратами, які стосуються статей, що були просто скопійовані (з попереднього бюджету. - Ред.)", - зазначив нардеп.

За його словами, Кабінет міністрів визнає недоробку проєкту бюджету.

"Я вітаю той факт, що вони зізнаються, що ця версія далека від фінальної. І вона далека не тільки через те, що було мало часу, а й тому, що немає плану дій уряду. Уряд готує цей план, і ще сам уряд не знає, як цей план виглядатиме", - зазначив Цабаль.

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Нардеп також відзначив позитивні моменти в проєкті бюджету: "Сподобалося те, що дефіцит є, запозичення будуть потрібні, але менше, ніж до цього. Друге, що сподобалося - це лібералізація економіки. Співвідношення бюджету до ВВП, до тих доходів, які держава забирає у населення і перерозподіляє - воно зменшилося. Тобто частка доходу, яку буде віддавати кожен українець в середньому зменшилася - з 26% до 24%. Це хороший знак".

За його словами, зараз фракція "Голос" докладно аналізує проєкт бюджету, щоб внести необхідні поправки.

"Точно правки будемо вносити в перерозподіл цих 28 млрд з бюджетної програми, названі як нерозподілені кошти на оборону, щоб перерозподілити їх на інші програми оборони. Дуже багато програм і ми намагаємося зрозуміти на які програми краще перерозподілити", - зазначив Цабаль.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Сьогодні проєкт бюджету презентували в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149566
 
 
 Топ коментарі
 
MOЗ - минус 1,7 лярдов. То есть медреформа - тю-тю. Холопам лечиться незачем.

Зелебобы, вы кретины. Запасайтесь зелёнкой и вазелином. Эта власть вам покажет: как она вас любит.
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Скажи, кенгуру безголовое, что ты об украинской медреформе знаешь?
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MOЗ - минус 1,7 лярдов. То есть медреформа - тю-тю. Холопам лечиться незачем.

Зелебобы, вы кретины. Запасайтесь зелёнкой и вазелином. Эта власть вам покажет: как она вас любит.
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Скажи, кенгуру безголовое, что ты об украинской медреформе знаешь?
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щас плана покурят, и начнут распределять...
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Сбалансированный?
Ну дааааааа:
Всю социалку "сбалансировано" ПОРЕЗАЛИ.
А всю петушню "сбалансировано" УВЕЛИЧИЛИ.
Один только Данелюк НЕ "сбалансировано" в 157 раз больше отхапал, непонятно за какие заслуги.
Может в награду за найденные мониторы?

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Безпілотники, безпілотні бойові машини, роботизовані бойові модулі, і ракетний щит України!
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Сбалансированный, но сырой. Так ещё Голохвастов выражался:Да!Но нет!
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"голос", на подтанцовке в "95"..это ж надо,," жрите сырое оно сбалансировано "зе" ...
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Те воровали, а эти нет, только почему народ разницы не видит в своем благосостоянии.
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
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Все нормально, только ничего не сбалансировано. Плана пока нет, но правительство не знает, каким он будет, потому как оно над ним работает. Интересно как все у них там.
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