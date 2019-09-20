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 Політика України
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Все про:держбюджет (220) РНБО (559) Маркарова (56)

 До другого читання Держбюджету-2020 РНБО розподілить додаткові 28 млрд грн на оборону, - Маркарова пояснила збільшення фінансування Ради з нацбезпеки в 157 разів

Додаткові майже 28 млрд грн, виділені на наступний рік на безпеку та оборону, будуть розподілені РНБО між 15 розпорядниками до винесення на розгляд парламенту держбюджету-2020 на друге читання.

Про це на презентації проєкту держбюджету на 2020 рік у Верховній Раді сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До другого читання, безумовно, буде перерозподілено ці видатки, які зараз стоять на окремій програмі. Бюджетний кодекс каже про те, що всі видатки на безпеку та оборону — а це 15 розпорядників — повинні бути розподілені за рішенням РНБО. Це засідання РНБО буде проведено до того, як ми подаватимемо бюджет до другого читання", - заявила Маркарова.

Вона нагадала, що новий уряд та новий склад РНБО працювали над проєктом бюджету лише два тижні до його подачі на розгляд, тому багато процедур, які мали б завершитись 29 серпня, не були фіналізовані. Звертаючись до депутатів, Маркарова закликала останніх вносити свої зауваження та пропозиції, аби документ до другого читання був максимально ефективним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020: третина витрат піде на погашення та обслуговування держборгу, - Маркарова

"У нас є час провести якісну дискусію і отримати від РНБО розподіл, який обов'язково буде враховано до другого читання", - наголосила міністр.

Нагадаємо, що в поданому проекті Держбюджету-2020 видатки на РНБО становлять 28,16 млрд грн (в 2019 році було 177,7 млн грн).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149565
 
   
 Топ коментарі
 
Ко второму чтению Госбюджета-2020 СНБО распределит дополнительные 28 млрд грн на оборону, - Маркарова объяснила увеличение финансирования Совета по нацбезопасности в 157 раз - Цензор.НЕТ 839

Себя любимых и цепных собак обежать нельзя...
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Если бы их распределял Пастор, то наверное можно было бы порадоваться, но учитывая, что во главе РНБО стоит сракорукий Зебоболик, который каждый раз вспоминая про оборонку, нес дичайший бред, то нечего радоваться просраным 28 млрд
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MOЗ - минус 1,7 лярдов. То есть медреформа - тю-тю. Холопам лечиться незачем.

Зелебобы, вы кретины. Запасайтесь зелёнкой и вазелином. Эта власть вам покажет: как она вас любит.
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Ко второму чтению Госбюджета-2020 СНБО распределит дополнительные 28 млрд грн на оборону, - Маркарова объяснила увеличение финансирования Совета по нацбезопасности в 157 раз - Цензор.НЕТ 839

Себя любимых и цепных собак обежать нельзя...
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Интересно, что изменилось, что на содержание зели вдруг надо +36 млн? Велики подорожали?
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Бюджет міноборони потрібно збільшувати в два рази, або більше! В проекті закладено фінансування міноборони на рівні 2019 року - 104 млрд грн, а це недостатньо для того щоб збільшувати зарплати військовим, збільшувати чисельність ЗСУ, проводити переозброєння та військові реформи! Потрібно радикально збільшити фінансування ЗСУ, бо нам потрібна військова система зв'язку з супутниками зв'язку, щоб мати можливість координувати дії підрозділів в будь якій ситуації, навіть якщо радіостанції КВ та УКВ перестануть працювати через велике перевантаження цих частотних діапазонів! Супутники зв'язку та наземні станції управління супутниками це десятки мільйонів доларів! Військові рації ППРЧ, які можуть працювати з супутниками - це сотні мільйонів доларів! Але потрібно розпочинати доводити ЗСУ до рівня армій НАТО! У росії є радянські супутники та супутникові рації, а в нас немає і НАТО на свою супутникову систему Ірідіум нас не пускає і наші війська лишаються озброєним натовпом, бо немає жодного зв'язку з підрозділами в окопах чи на марші!
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Если бы их распределял Пастор, то наверное можно было бы порадоваться, но учитывая, что во главе РНБО стоит сракорукий Зебоболик, который каждый раз вспоминая про оборонку, нес дичайший бред, то нечего радоваться просраным 28 млрд
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При ліквідації свинарчуків від корита мали б звільнитись шалені кошти.
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Та свинарчука ведь повысили, президент Беня сказал, что талантливый человек, этот свинарчук.
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Олигархов. Тех кто спонсировал кампанию Зе. (Вложено несколько $ лярдов).
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MOЗ - минус 1,7 лярдов. То есть медреформа - тю-тю. Холопам лечиться незачем.

Зелебобы, вы кретины. Запасайтесь зелёнкой и вазелином. Эта власть вам покажет: как она вас любит.
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Именно так, "медреформа" от Супрун тю-тю! Положи ей венок на могилу.
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Я в Австралии; у нас как раз такая система работает, одна из лучших в мире.
А зелебобам лечиться незачем. У них мозгов нет.
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Ну так живи в Австралии среди своих крокодилов. Чего ты в украинские дела лезешь, в которых ты ничего не понимаешь?
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Какая у вас "такая" система? У вас зарплата врача зависит от того, в каких отношениях он с главврачом?
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Это надо вообще быть идиотом, чтобы сравнить украинскую медицину с австралийской. До другого читання Держбюджету-2020 РНБО розподілить додаткові 28 млрд грн на оборону, - Маркарова пояснила збільшення фінансування Ради з нацбезпеки в 157 разів - Цензор.НЕТ 3757
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вы как истинный идиот так и не поняли фразу своего оппонента.
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Во немародеры дают чертей! Баканову уже звонили?
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усьо для себя любімих та сцикливих. а народу скажемо шо барига вчергове всєх абакрал До другого читання Держбюджету-2020 РНБО розподілить додаткові 28 млрд грн на оборону, - Маркарова пояснила збільшення фінансування Ради з нацбезпеки в 157 разів - Цензор.НЕТ 3337 вони ж тупенькі, уся сеча мов божа роса
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Оборона, это не только ВСУ и мин обороны, так что нормально. Главное, чтобы в дело пошло.
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Дополнительньій миллиард долларов , распределенньій через СНБОУ , может сдвинуть с тормоза программу создания ракетного оружия сдерживания. А после первого же испьітательного пуска ракетьі средней дальности , переговорьі с РФ пойдут , как по маслу , в интересах Украиньі. Имхо
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Не надо такое писать, у пороховаты может инфаркт случится.
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А ничего, что эта программа с 2014 года и в 2018 показали "Ольху" и "Нептун"?
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На тактические ракетьі Москве начхать , до нее они не долетают...
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Чего ту дискутировать? Команда готова для сноса.
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РНБО - колегіальна установа. Там є присутніми представники всіх гілок влади. Тому Вовік розсудливо і передав відповідальність за витрачанням грошей на оборону на РНБО. Звісно під час бойових дій ці гроші можуть і мають витрачатись і на біженців та на поранених, в залежності від потреб.
Думаю, що це розумне рішення. Наприклад рішення по Криму приймалось РНБО. Попри численні заклики в мережах притягнути до відповідальності главу РНБО Турчинова за здачу Криму підстав для цього нема, бо Турчинов був єдиний, який утримавсь під час іторичного голосування, всі інші проголосували одноголосно за "вивід військових з Криму". І це було мудре рішення. Тому, що Крим здали не під час того історичного голосування. Крим був зданий ще у 2010му противсіхами, коли абинеюлькані забужкі обрали таким чином в президенти проросійського Янека. А Янек вже за три роки здав Крим. І здав би всю Україну до кінця 2014го, були б люди не піднялись.
____________
Тут Вовіка підтримую. А далі подивимось.
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В РНБО есть зам. Кривонос,так что думаю МО не обидят
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Кривоноса, здається, вже звільнили, але тим не меньш.
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а за КРЫМ вы правы,его сдали в 2010 году.И 20 февраля 2014 уже было поздно,притом с военными в Крыму уже поработала ФСБ ДО этого
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А деж цей аудит яким лякали зюзікі агента російських спецслужб Порошенко?
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т.е. коломойские и зелениский обоготятся теперь минимум в 200 раз
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Те воровали, а эти нет, только почему народ разницы не видит в своем благосостоянии.
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
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