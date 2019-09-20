EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  2961  103
Все про:Білорусь (828) Нафтогаз (585) Електрика (289)

 Група "Нафтогаз" почала імпорт електроенергії з Білорусі

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Група Нафтогаз використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з "Беленерго", – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов.

Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тристоронні консультації щодо газу поновляться в кінці жовтня, - Марош Шефчович

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" займається постачанням газу та електроенергії на всій території України.

Нагадаємо, 1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого в 2017 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149560
 
 
 Топ коментарі
 
Что за ерунда, то писали что свою энергию девать некуда и излишки нужно продавать в ЕС то теперь сами покупаем.
 показати весь коментар
 
Дядя!!! В Украине ох..ный излишек электроэнергии!!!
Раньше ее покупало ЕС...а сейчас эти падлы переходят на альтернативную энерго генерацию!!!
Кто и для чего покупает чужой продукт!?)))
Или ЗЕ тебе в голову насрал?!)))
 показати весь коментар
 
Покупаем по дешевле....впариваем ЗЕлохам по дороже!
Но самое главное....во всем виноват ПЕПо и Свинарчуки с Вятровичем!))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Это все ваш "эффективный менеджер", пороховата! Как вы говорили, "пусть он миллионные премии получает, он это заслужил!"
 показати весь коментар
 
странновато как-то звучит "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии. Нефть, газ - куда ни шло.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору