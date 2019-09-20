 Група "Нафтогаз" почала імпорт електроенергії з Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Група Нафтогаз використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з "Беленерго", – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов.

Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

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"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" займається постачанням газу та електроенергії на всій території України.

Нагадаємо, 1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого в 2017 році.