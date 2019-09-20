 Від початку цієї доби двоє українських воїнів зазнали поранень у районі проведення ОС, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, за даними відомства, на луганському напрямку о пів на третю ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомета обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського.
На донецькому напрямку противник почав проявляти активність вранці: "Близько 8 години почався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького, він тривав більше години. Приблизно в цей же час з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв наших захисників Новогнатівки. Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь у районі Красногорівки".
"За наявною інформацією, від початку цієї доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і їх зараз евакуйовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, у відомстві підкреслили, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
но тссс... перемирие устойчивое и его ничто не должно сорвать (особенно "ответка" на перемирные обстрелы... а то вдруг кого-нить укокошат из ихтамнетов и мышебратьев)
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, благословіння,
Та тихих й спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не бУло війни.
Щоб крові на землю не лилось
І бУли живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані, стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з воєнних доріг.
Автор: Віта Стронська