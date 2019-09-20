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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5527) поранення (1520) Донбас (13070) операція Об'єднаних сил (1589)

 Від початку цієї доби двоє українських воїнів зазнали поранень у районі проведення ОС, - Міноборони

Станом на 12.00 сьогодні, 20 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на луганському напрямку о пів на третю ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомета обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського.

На донецькому напрямку противник почав проявляти активність вранці: "Близько 8 години почався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького, він тривав більше години. Приблизно в цей же час з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв наших захисників Новогнатівки. Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь у районі Красногорівки".

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"За наявною інформацією, від початку цієї доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і їх зараз евакуйовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, у відомстві підкреслили, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149559
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання хлопцям. Про все інше ..., слів неамє, самі "виражовування"
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продолжаются обстрелы и опять раненные...
но тссс... перемирие устойчивое и его ничто не должно сорвать (особенно "ответка" на перемирные обстрелы... а то вдруг кого-нить укокошат из ихтамнетов и мышебратьев)
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Членомкомандуючий звільняє-призначає, йому не до цього. Не заважайте, ВІН працює.
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Членомкомандуючий звільняє-призначає, йому не до цього. Не заважайте, ВІН працює.
 показати весь коментар
 
 
продолжаются обстрелы и опять раненные...
но тссс... перемирие устойчивое и его ничто не должно сорвать (особенно "ответка" на перемирные обстрелы... а то вдруг кого-нить укокошат из ихтамнетов и мышебратьев)
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Одужання хлопцям. Про все інше ..., слів неамє, самі "виражовування"
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Якщо від снайперів - дуже важкі. Жити і одужати...
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Хоть убейте не могу и не хочу понять почему мы со своей территории должны отводить войска,и какие вообще могут быть разговоры о выборах там,даже если рос войска уйдут,ведь там и намека не было сепаратистких заявлений,только кацапские искуственно,но небыло в 2010,2012,все нормально было,да они болше к кацапам тяготели но ни митингов именно без кацапов об отделении и в помине не было,какие нахрен выборы? Украина унитарное государство,и если выборы после отвода рос формирований пройдут ,где гарантии что зелёные человечки не займут территорию и уже независимая "республика" попросится в мордор и будет как с Крымом,только санкции не будут так как Украина своими руками сделала Донбасс независимым, а 5 лет убитых воинов не вернут,а в результате в перспективе получим не мир, а войну и позор
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Потому что таковы требования Кремля.
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Мало что они хотят,они же сами заявляют мы не являемся стороной конфликта,так вот какое их дело,кто им дал право арбитра,судьи,начальника,они ведь не причем- ихтамнет,так почему требуют,ведь Донбасс это часть Украины а не мордора ,ответ можнаайти и почему Украина должна оправдыватся и отчитыватся за свою часть страны,это какой-то то позор
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***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, благословіння,
Та тихих й спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не бУло війни.
Щоб крові на землю не лилось
І бУли живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані, стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з воєнних доріг.

Автор: Віта Стронська
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"получили ранения"... Это звучит как вроде "пальчик порезали"... Что, зеля, не выходит у тебя Каменный Цветок...а так пиз..л, так пиз...дел о заработке на войне...Может пора уже не пуйлу зад лизать, а извинятся за свои ложные обвинения и назвать, все таки войну войной, а россию - страной- агрессором и не подписывать с ней никакие документы о капитуляции ( формулу штайн-брехера)!!
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