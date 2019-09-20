 Від початку цієї доби двоє українських воїнів зазнали поранень у районі проведення ОС, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на луганському напрямку о пів на третю ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомета обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського.

На донецькому напрямку противник почав проявляти активність вранці: "Близько 8 години почався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького, він тривав більше години. Приблизно в цей же час з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв наших захисників Новогнатівки. Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь у районі Красногорівки".

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"За наявною інформацією, від початку цієї доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і їх зараз евакуйовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, у відомстві підкреслили, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.