 Частина Нацгвардії має залишитися в МВС, частина має бути підпорядкована Міноборони, а частина підрозділів - безпосередньо президенту, - Богдан

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що глава МВС висловив президенту Володимиру Зеленському свої зауваження щодо законопроєкту щодо Національної гвардії.
"Висловлював невдоволення проєктом закону про Національну гвардію, я б це так сформулював", - розповів Богдан, який теж був на зустрічі.
Як зазначає видання, після цієї розмови процес загальмував, офіційно - через необхідність доопрацювати законопроєкт. В Офісі президента кажуть, що від реформи не відмовилися.
"Національна гвардія - це сукупність різних підрозділів. Ми вважаємо, що частина Національної гвардії може і повинна залишитися в МВС. Частина бойових підрозділів, що беруть участь у військовому конфлікті на Сході, має бути передана до структури Міністерства оборони або в Генеральний штаб. А частина підрозділів - безпосередньо президенту", - озвучує своє бачення глава ОП Андрій Богдан.
😁
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.
президент з'їжджає з теми
Мушкетеров королю, гвардию кардиналу....
шатроофіс?
Императорская гвардия[1], Преториа́нцы[2] (лат. praetoriani) - личные телохранители императоров Римской империи.
Название использовалось со времён Римской республики, обозначая охрану римских полководцев, существовавшую с 275 года до нашей эры. Гвардия (лейб-гвардия[3]) римских императоров, учреждена императором Августом[4], и имела при нем в своём составе 9000 человек[5].
Ave, Bogdan, morituri te salutant !