EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  5528  145
Все про:Національна гвардія (584) Богдан Андрій (169)

 Частина Нацгвардії має залишитися в МВС, частина має бути підпорядкована Міноборони, а частина підрозділів - безпосередньо президенту, - Богдан

Національну гвардію можуть розділити між двома міністерствами і президентом.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що глава МВС висловив президенту Володимиру Зеленському свої зауваження щодо законопроєкту щодо Національної гвардії.

"Висловлював невдоволення проєктом закону про Національну гвардію, я б це так сформулював", - розповів Богдан, який теж був на зустрічі.

Читайте також: 51% українців довіряє поліції, 64% - рятувальникам, - опитування Центру Разумкова

Як зазначає видання, після цієї розмови процес загальмував, офіційно - через необхідність доопрацювати законопроєкт. В Офісі президента кажуть, що від реформи не відмовилися.

"Національна гвардія - це сукупність різних підрозділів. Ми вважаємо, що частина Національної гвардії може і повинна залишитися в МВС. Частина бойових підрозділів, що беруть участь у військовому конфлікті на Сході, має бути передана до структури Міністерства оборони або в Генеральний штаб. А частина підрозділів - безпосередньо президенту", - озвучує своє бачення глава ОП Андрій Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149555
 
   
 Топ коментарі
 
А навіщо президенту Нацгвардія?!
 показати весь коментар
 
А какая часть Коломойскому?
 показати весь коментар
 
ещё часть Коломойскому,

а ещё часть непосредственно Богдану
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Иди, иди, "солнцем палимый", "богом обиженный"... Видно, "дерьмо исчерпалось"... Давай, накапливай, и возвращайся, а то мне без тебя скучно будет... Посмеяться не с кого...
 показати весь коментар
 
Каждому кардиналу по гвардейцу!
😁
 показати весь коментар
 
 
Так в цьому випадку навіщо взагалі Нацгвардія як структурна одиниця, якщо її ділити ?Переклад з Богдана мав би бути таким :"Нацгвардію треба розформувати!". Прийшли до влади і не знають що з нею робити ! От Країна влипла !
 показати весь коментар
 
Так есть ведь президентский полк... он вроде как в прямом подчинении нашего "хлавнакамантущива".... хочет поиграться в генералисимуса, так построй их на плацу и выеживайся. А так все понятно, ссыкло ссытся что могут и вынести как овоща, вот и нужны оловянные солдатики которых в случае чего жалко не будет.
 показати весь коментар
 
 
а коломойскому? а пардон.... там же есть пункт "президенту".
 показати весь коментар
 
 
Ему нужен повод что нацгвардия под ЗЕ а там Беня с Богданом вполне легально навербуют убийц без принципов такая себе личная армия!!!!
 показати весь коментар
 
 
Но тогда бы логично было всю нацгвардию переподчинить Зе, зачем же нужны полумеры? Кстати, насчет вербовки убийц без принципов - отличная идея. Может хоть они пороховатниками займутся.
 показати весь коментар
 
Лёшенька", древние, когда-то, говорили: "Бойся своих желаний... Вполне возможно, что они могут воплотиться в жизнь..." Революционеры, в период Гражданской войны, тоже мечтали "заняться" "врагами народа"... А потом "врагами народа" назначили" их... И ими "занялись"... Ведь это Троцкий поставил "революционную целесообразность" превыше закона... А потом сам под эту "целесообразность", попал... Смотри, чтобы не "занялись", в какой-то момент, тобой...
 показати весь коментар
 
 
Богдан ты бумагу и картриджи для офиса заказал.. Харе за нацгвардию думать, - это не твоя парафия
 показати весь коментар
 
 
Ему Банифаций приказал собрать отморозков легально а то вдруг не успеют все продать а он купить!
 показати весь коментар
 
 
бурят - известный шептун кое-кому на ушкО
 показати весь коментар
 
 
.Экс-заместитель главы Госохраны стал руководителем Аппарата ВР
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.
 показати весь коментар
 
 
часть подразделений - напрямую президенту/Этого мало .Создать личную гвардию президента из израильских наёмников бандформирований ДНР.
 показати весь коментар
 
 
а я вважаю, що один батальйон (мінімум!) Нацгвардії має бути підпорядковано безпосередньо Богдану!
 показати весь коментар
 
Богдан - це індикатор незалежності Зеленського у його діях. І наразі висновок невтішний, Богдан постійно, і в цей раз теж, несе повну ху@ню, а Зеленський його не зупиняє. Нацгвардія може бути АБО у підпорядкуванні МВС, якщо вона є аналогом "внутрішніх військ", АБО підпорядковуватись Міноборони, якщо є резевом армії, як в США. Ідейка розділення на частини, що виникла у Богдана (чи у Зелені теж?) від страху перед озброєними громадянами, абсолютно ідіотська і деструктивна, якщо виходити з інтересів української держави.
 показати весь коментар
 
 
погоджуюсь. А от тепер виникає питаннячко... вірніше, версія, чи навіть відповідь на проблему по проекту держбюджету на наступний рік. А саме: куди має піти мільярд зелені додатковиго фінансування РНБО... Чи не на оцю придворну зебільну армію?
 показати весь коментар
 
 
Неа)) Бурят на кураже, его прёт и несёт, ему кажется, что он летит не касаясь земли и преград нету. Чуть появилось какое виденье и сразу в СМИ, сразу в СМИ...
 показати весь коментар
 
Ну понятно, что богдан собирается развалить армейские структуры. Непонятно только у него такое задание или от собственной тупости?..
 показати весь коментар
 
У бурята есть "свое видение" по поводу Нацгвардии. Зе! молчит в тряпочку зато у неизвестно кого, главы его офиса, есть видение по поводу всего. Кто у нас вообще президент?
 показати весь коментар
 
 
рюкзаков послав президента,
президент з'їжджає з теми
 показати весь коментар
 
 
Будут гвардейцы короля, кардинала и главмента.
 показати весь коментар
 
 
одні створили і використали інші розділять і загробилять НГУ
 показати весь коментар
 
 
"Фронтовик" розкомандувався. Дивися не забудь "Бені", бо вижене.
 показати весь коментар
 
шо, приватна армія зєлі??? з якого хріна??? такого навіть ЗЕК не робив...До чого готується цей клоун??? Людей розганяти, як в Мордорі його тезка робить? А ця бурятська морда взагаліє викликає нестерпне почуття огиди!!!
 показати весь коментар
 
 
Итого: Три Нацгвардии. Три командующих. Три бюджета.
 показати весь коментар
 
Богдан - вторая фамилия Дюма.
Мушкетеров королю, гвардию кардиналу....
 показати весь коментар
 
Гы, жлоб и жулик перераспределяет боевые подразделения. П-ц стране.
 показати весь коментар
 
 
А каким боком здесь Богдан? чьо он все время лезет не в свою парафию?
 показати весь коментар
 
А хто ти, мерзото знахабніла, такий, щоби щось там вважати? Тебе хтось обирав? Ти, гнидо, ніхто, і звати тебе ніяк.
 показати весь коментар
 
ДЕЛЕНИЕ-действие куйла.лукавое действие не приносящее мира
 показати весь коментар
 
Насправді щось здорове в цьому є.Здоровенна малоефективна структура з незрозумілими завданнями.Варто підпорядкувати Міністерству оборони,а невелику частину залишити мєнтам.
 показати весь коментар
 
А якщо в країні почнеться бунт, або упаси Боже, заколот проти імператора, хто боронитеме його шатро офіс?
 показати весь коментар
 
Преторианская гвардия

Императорская гвардия[1], Преториа́нцы[2] (лат. praetoriani) - личные телохранители императоров Римской империи.
Название использовалось со времён Римской республики, обозначая охрану римских полководцев, существовавшую с 275 года до нашей эры. Гвардия (лейб-гвардия[3]) римских императоров, учреждена императором Августом[4], и имела при нем в своём составе 9000 человек[5].
 показати весь коментар
 
 
У каждого должна быть своя офф.армия для того чтобы мерятся тем самым органом на рояле.
 показати весь коментар
 
 
шептунцы Вошьдя решили предоставить каждому зеодалу по своей карманной армии.. потенциально, ещё один шаг к гражданской в войне
 показати весь коментар
 
Нацгвардия точно не должна быть под МВД. У нее другие функции. Боевые части, типа "Азова", нужно перевести в ВСУ. Конвойные - вывести из Нацгвардии. А-то вертухаев и азовцев приравняли. Нацгвардия - это должны быть, как в нормальных странах, или элитные войска, или территориальная оборона. Второе - предпочтительнее. Но, точно, это не должны быть мусора.
 показати весь коментар
 
Реальный президент Украины ..... кто-нибудь знает фамилию начальника ,,офиса,, Трампа, Путина, Меркель.....?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору