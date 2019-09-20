 Частина Нацгвардії має залишитися в МВС, частина має бути підпорядкована Міноборони, а частина підрозділів - безпосередньо президенту, - Богдан

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що глава МВС висловив президенту Володимиру Зеленському свої зауваження щодо законопроєкту щодо Національної гвардії.

"Висловлював невдоволення проєктом закону про Національну гвардію, я б це так сформулював", - розповів Богдан, який теж був на зустрічі.

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Як зазначає видання, після цієї розмови процес загальмував, офіційно - через необхідність доопрацювати законопроєкт. В Офісі президента кажуть, що від реформи не відмовилися.

"Національна гвардія - це сукупність різних підрозділів. Ми вважаємо, що частина Національної гвардії може і повинна залишитися в МВС. Частина бойових підрозділів, що беруть участь у військовому конфлікті на Сході, має бути передана до структури Міністерства оборони або в Генеральний штаб. А частина підрозділів - безпосередньо президенту", - озвучує своє бачення глава ОП Андрій Богдан.