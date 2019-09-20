 Рада призначила заступника начальника Управління держохорони Штучного керівником апарату парламенту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За таке рішення проголосували 340 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.
У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО).
З січня 2018 року він - позаштатний радник міністра закордонних справ.
Згідно з біографією, розданою народним депутатам, з жовтня 2015 року по травень 2019-го Штучний був фізичною особою-підприємцем.
У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).
У цей же період новий керівник апарату Ради став доцентом кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ та помічником ректора.
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"Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.
"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" - спитав Тищенко.
Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слугу народу", що вони голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.
На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".
Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.
Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.
"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.