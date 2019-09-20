 Рада призначила заступника начальника Управління держохорони Штучного керівником апарату парламенту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За таке рішення проголосували 340 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО).

З січня 2018 року він - позаштатний радник міністра закордонних справ.

Згідно з біографією, розданою народним депутатам, з жовтня 2015 року по травень 2019-го Штучний був фізичною особою-підприємцем.

У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

У цей же період новий керівник апарату Ради став доцентом кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ та помічником ректора.

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