 Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

За ухвалення цього законопроєкту проголосували 309 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ
Відповідно до прийнятого законопроєкту, в Кодекс про адміністративні правопорушення включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.
Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки, а результати таких розрахунків мають бути вказані в договорі про споживчий кредит.
Для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила у сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлена однакова відповідальність за порушення прав споживачів.
Ухвалення законопроєкту про захист прав споживачів фінансових послуг є однією з умов співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.