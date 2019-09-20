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Все про:банки (315) ВР (5767) кредит (217) фінанси (57)

 Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, що передбачає наділення регуляторів фінринку - НБУ, НКЦБФР і Нацкомфінпослуг - повноваженнями застосовувати до фінустанов заходи впливу і накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів.

За ухвалення цього законопроєкту проголосували 309 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ

Відповідно до прийнятого законопроєкту, в Кодекс про адміністративні правопорушення включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.

Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки, а результати таких розрахунків мають бути вказані в договорі про споживчий кредит.

Для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила у сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлена ​​однакова відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення законопроєкту про захист прав споживачів фінансових послуг є однією з умов співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149551
 
 
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Ещё несколько красивых проверяльщицких должностей для своих-блатных открыли.
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Неужели такого закона раньше небыло? Теперь понятно почему нас банки кидали.
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Не выигрывают клиенты у банков дела в суде. Разве что, 150% верняк. 100% может не хватить.
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