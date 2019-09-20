 Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей-сиріт. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в презентаційних матеріалах, розданих народним депутатам, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Проєкт Державного бюджету на 2020 рік передбачає такі витрати:

на виплатах за держборгом - 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в Держбюджеті-2019)

на перекриття дефіциту Пенсійного фонду - 172,6 млрд грн (в 2019 р. - 167,5 млрд грн)

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на обслуговування діяльності президента - 983,3 млн грн (в 2019 р. - 947,2 млн грн, + 3,8%)

на НСТУ - 2,01 млрд грн (в 2019 р. - 1 млрд грн, + 100%)

на ДБР - 1,9 млрд грн (в 2019 р. - 1,1 млрд грн, + 71,2%)

на МВС - 83,8 млрд грн (в 2019 р. - 83,1 млрд грн, + 0,8%)

на СБУ - 9,45 млрд грн (в 2019 р. - 9,4 млрд грн, + 0,5%)

на РНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 р. - 177,7 млн ​​грн, +15 749,1%)

на ГПУ - 7,6 млрд грн (в 2019 р. - 7,2 млрд грн, + 5,5%)

на НАБУ - 1,03 млрд грн (в 2019 р. - 867,5 млн грн, + 19,7%)

на НАЗК - 812 млн грн (в 2019 р. - 758 млн грн, + 7,1%)

на АРМА - 278 млн грн, (в 2019 р. - 239 млн грн, + 16,2%)

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на Державну судову адміністрацію - 14,6 млрд грн (в 2019 р. - 14,1 млрд грн, + 3,6%)

на підготовку кадрів вищими навчальними закладами - 27,6 млрд грн (в 2019 г. - 31,2 млрд грн, -12%)

на Малу академію наук, позашкільна освіта - 175,2 млн грн (в 2019 г. - 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцію на житло для дітей-сиріт - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн ​​грн, - 40%).