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 Політика України
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Все про:НАБУ (2106) держбюджет (220) РНБО (559) НСТУ (102) ДБР (502)

 Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт. ДОКУМЕНТ

Проєкт Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на НСТУ, РНБО, ДБР, НАБУ тощо.

Про це йдеться в презентаційних матеріалах, розданих народним депутатам, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Проєкт Державного бюджету на 2020 рік передбачає такі витрати:

на виплатах за держборгом - 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в Держбюджеті-2019)

на перекриття дефіциту Пенсійного фонду - 172,6 млрд грн (в 2019 р. - 167,5 млрд грн)

Читайте також: Держбюджет-2020: третина витрат піде на погашення та обслуговування держборгу, - Маркарова

на обслуговування діяльності президента - 983,3 млн грн (в 2019 р. - 947,2 млн грн, + 3,8%)

на НСТУ - 2,01 млрд грн (в 2019 р. - 1 млрд грн, + 100%)

на ДБР - 1,9 млрд грн (в 2019 р. - 1,1 млрд грн, + 71,2%)

на МВС - 83,8 млрд грн (в 2019 р. - 83,1 млрд грн, + 0,8%)

на СБУ - 9,45 млрд грн (в 2019 р. - 9,4 млрд грн, + 0,5%)

на РНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 р. - 177,7 млн ​​грн, +15 749,1%)

на ГПУ - 7,6 млрд грн (в 2019 р. - 7,2 млрд грн, + 5,5%)

на НАБУ - 1,03 млрд грн (в 2019 р. - 867,5 млн грн, + 19,7%)

на НАЗК - 812 млн грн (в 2019 р. - 758 млн грн, + 7,1%)

на АРМА - 278 млн грн, (в 2019 р. - 239 млн грн, + 16,2%)

Також читайте: Вперше в Держбюджеті передбачено 300 млн грн на фонд розвитку вищої освіти, - Маркарова

на Державну судову адміністрацію - 14,6 млрд грн (в 2019 р. - 14,1 млрд грн, + 3,6%)

на підготовку кадрів вищими навчальними закладами - 27,6 млрд грн (в 2019 г. - 31,2 млрд грн, -12%)

на Малу академію наук, позашкільна освіта - 175,2 млн грн (в 2019 г. - 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцію на житло для дітей-сиріт - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн ​​грн, - 40%).

Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149549
 
 
 Топ коментарі
 
Так я не понял? Учителям не видать 4000 у.е. зарплаты? Госбюджет-2020: финансирование СНБО увеличат в 157 раз, НОТУ - в 2 раза, ГБР - на 71% - Цензор.НЕТ 828
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РНБО +15 749,1% за гранью понимания , а вот уменьшение субвенций для детей-сирот - 40 % вызывает вопрос, другое дело, если их количество уменьшается , снижение финансирования на образование тоже понятно -усе будет "Сваты" для понимания процессов в стране умные не нужны
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Ха-ха. Финансирование финансирование СНБО увеличат в 157 раз.
Режим реально боится военного переворота, и решил создать собственную ручную армию.
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Какие зебилы в 18? Это - сиюминутное, ситуативное сборное стадо баранов...такая себе солянка из рыганалов-неудачников, юлиных протестантов, изнеженных поц-и-фистов и прочей слизи, залипшей на экране про голобородьку
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Турчинов: А що, так можно було??

І мені цікаво - як нова молода команда збирається украсти ці гроші через РНБО?
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Ехал, услышал по радио, что 3 дня назад в Киеве прикрыли несколько бото-ферм, созданных под выборы стриптизерши95, которые курировал какой то УЙ от Слуг Урода. Впечатление, что тут, на сайте Ц, пропало с полтора десятка завсегдатых борцов с "барыго-мародером", и за светлое будущее "ЗЕбилов". Скучаю....
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відновлять... То в баканова помилочка вийшла... Потерпи, а поки що повоюй з тими, які залишились
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на обслуговування діяльності президента - 983,3 млн грн (в 2019 р. - 947,2 млн грн, + 3,8%) Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149549 Как говорил Зеленский - Хочу понять на что идут ети деньги Держбюджет-2020: фінансування РНБО збільшать у 157 разів, НСТУ - в 2 рази, ДБР - на 71% - Цензор.НЕТ 3598



на ДБР - 1,9 млрд грн (в 2019 р. - 1,1 млрд грн, + 71,2%) Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149549 Портнов в доле?



на РНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 р. - 177,7 млн ​​грн, +15 749,1%) Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149549 Кривавый пастор вернись...
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Зебилы, а вы понимаете, что это только начало? Дальше пацанва скоморошья только во вкус войдет и церемониться не будет. Но самое главное, что хуже не будет, правильно, зебилы?
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Образование в ж. опу. Правильно зеленым умные не нужны, а тот голосовать за них некому будет, а так сериальчик показал и норм.
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нащо вчити людину, яка потім здрисне в Польщу?
нехай Польща і учить.
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А чтоб людына не здрыснула в Польшу,голосовать надо не за зебилов.
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так це, якраз почалося за Порошенки, бо народ втратив почуття перспектив в Україні.
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НУ ВИДАТЬ ПОНИМАЮТ ЧТО НЕ ДОГОВОРЯТСЯ С ПУЙЛОМ, ПОТОМУ И ЗАЛОЖИЛИ ТАКУЮ СУММУ. НАМ ТО НЕ ГОВОРЯТ ЧТО ТАМ НА ПЕРЕГОВОРАХ, НО ПО БАБКАМ ВИДИМ ЧТО ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО. И СКОРО ЗЕЛЯ ПОВТОРИТ ПУТЬ ПАРАШЕНКА, ЕСЛИ НЕ ВЫЙДЕТ И СКАЖЕТ ЧЕСТНО ЧТО У НАС 2 ВАРИАНТА, СДАТСЯ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ВОЙНУ!
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Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

твитт по бюджету для любителей Зеленского: МОН (образование) - минус 6 миллиардов. Как там зарплаты учителям по 4000$, ждуны? МОЗ (медицина) - минус 1,7 миллиардов. Как поживает бесплатная медицина, ждуны? Социалка - минус 7.3 миллиарда. Как там большие пособия и пенсии, ждуны?
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збільшення фінансування РНБО - це узурпація влади
це гроші, які виділять, начебто, на оборону, а насправді - на підкуп силовиків, на купівлю їх лояльності
ЗЕсволота цементує свою владу
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о! теперь каждый зебил собственными глазами увидел у кого конкретно скинчылася эпоха бидности.
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Превед , шлепперы, как тарифы и учителя ? Или ещё "дайте ему 100 дней" ? 😁)
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Ну шо , учитэля ,, довольны зарплатой в 4000 уе . ??
Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 5905 .
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УРЯЯЯ Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 5427 . !!! ПЭРЭМОГА .!!! А хто цэ зробыв разом , зебобики .?? Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 4974 .

Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 8827 .
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Автори законопроекту Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Мустава Джемілєв, Вікторія Сюмар та ін.
Я й не знав, що ці прізвища у партії Зеленського...
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Інші автори цьго законопроекту -

Южаніна Ніна Петрівна (ПЕС),

Давиденко Валерій Миколайович позафракційний

Горват Роберт Іванович позафракційний
Кіт Андрій Богданович позафракційний

Павленко Ростислав Миколайович ПЕС

Саврасов Максим Віталійович ПЕС

Синютка Олег Михайлович ПЕС

Алєксєєв Сергій Олегович ПЕС

Фріз Ірина Василівна ПЕС

Бондар Михайло Леонтійович ПЕС



Ти, довбню, хоя іноді перепровіряй те лайно, що чюди запускаєш
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Покорные псы только в одной партии, её название - "Слуга нарота"
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Вообще 28 млрд будут раскидывать по ведомствам,уже РНБО по их виденью,это Маркарова сказала.Так что тут врятли зрада.

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Во немародеры дают чертей! Баканову уже звонили? Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 5789
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УРЯЯЯ !!! Щэ одна ПЭРЭМОГА Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 881 ..!!! Пэрмога за пэрэмогою ,, так трыматы , зю-команда .. !! Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 8943 .

Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 4249 .
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на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).Источник: https://censor.net.ua/n3149549
ну шо любители зеБЕНИНОГО телепузика, как там голоборотько поживает? На велосипеде ездит?
Дебилы,бл.ть (с)
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Лярд 700 лямів .. для *барижного фонду * !? Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 7696
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Это зрадофилам сказали по г+г?))
Доказательства где, балаболы?
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Зенька ? ..Глянь бюджет на цей рік .!.Скільки кинули у *фонд розвитку Пецика *та його Марінки !
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Ну кинули , ну и шо ? Это не Пороху кинули в личный карман Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 8488 .. Средства из фонда идут на финансирование различных программ . Если не уверен , что мешает тебе или другим зебилам потребовать аудит в фонде . Тогда уж и будешь вопить о зраде .
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Пороху, на личное усмотрение
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Скоморох на золотом лисапете будет ездить, не иначе.
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я вважаю, що найбільш потужна сила, яка захищає Україну це - СБУ. За таких умов таке мале фінансування СБУ -НЕДОПУСТИМО.
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а как зеля распинался что надо самолеты продать, а сам себе бюджета на содержание отсыпал
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Я не пойму вообще зачем СНБО бабки, кроме как на бумагу, командировки и вспомогательный персонал? а тут вместо десятков милионов теперь 3 десятка лярдов!!! это же не часто собирающийся орган состоящий из условно директоров других органов, под председательством ныне Данилюка.... там же только принимают решения, и ничего не производят ))) Или єто на зарплату Данилюку?
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Ух какие тут стычки. А кто может сказать, какой был проект бюджета от предыдущей власти?Хотелось бы сравнить.
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На захват одного чувака который мост "заминировал" выехало половина полиции Киева, даже БМП пригнали. Это какой-то позор! Нахрена нам такие силовики за такие деньги?!
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ооо данилюку раздолье, мониторов и серваков понакупит...))))
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там где найбольше процетн- офшор там ,а данилюк в офшорном мире спец...но и для делового мира указатель корупционный
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Дякуємо за все палким прихильникам веселощів 95 кварталу!
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Спасибо генератору, подключенному к зевыпрямителю мозговых извилин.
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Зебилы-вы сделали это вместе. Секс от ЗЕро без вазелина-ваша судьба.
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думаешь тебе повезет и у тебя будет вазелин?
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Сделал гадость,сердцу радость?Да,зебил?
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Ехали Зе-медведи
На велосипеде....

на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)

Проклятый Порошенко.....
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Это что из СНБО зеленые быдломаны собрались для себя Клондайк сделать за наш счет?
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караул, детей сирот объедает снбо. кукарекайте, соевые.
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ну что, *******?? "народный президент"?)) не барыга?)) на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%) Даже больше чем у кондитера....
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