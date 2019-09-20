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 Політика України
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Все про:нацбезпека (114) Турчинов (867)

 У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад, - Турчинов

За період незалежності, особливо за останні п’ять років, було зроблено багато кроків, щоб змінити ситуацію в гуманітарній сфері. Квоти на радіо та телебаченні, Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — це істотні досягнення, які важливо не втратити.

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Український Тиждень", повідомили в прес-службі Турчинова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, не можна ставити під сумнів те, що стало вже нормою для суспільства: "Національна ідентичність — це також важлива складова національної безпеки". "Війна об’єднала українців незалежно від того, якою мовою вони говорять на побутовому рівні. І саме тому всі заходи з відновлення національної ідентичності всередині країни відбувалися доволі спокійно, незважаючи на істерію російської пропаганди", - зазначив Олександр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов

Окрім того, він сказав, що є певний позитив у тому, що Володимир Зеленський після здобуття посади президента став офіційно виступати виключно українською мовою.

"Думаю, громадянське суспільство має зайняти в цьому питанні чітку позицію і захистити надбання Революції гідності. У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад. Усі намагання "увімкнути задню передачу" призведуть до посилення впливу РФ і відповідно до внутрішньої політичної кризи", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149544
 
   
 Топ коментарі
 
В ЄС ще й як є кордони, просто їх можна перетинати без візи для наших громадян. Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру. Кожна країна дуже не схожа на іншу. Навіть Австрія і Німеччина, де одна мова, зовсім різні ментально і культурно.
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Должны как Украинский народ, а с другой стороны посмотришь в нашей стране есть Украинский народ ,который на фронте защищает нашу Родину и есть Граждане Украины,которым надоела война и которые хотят как раньше ездить к своим родственникам на Московию и в её колонии Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8940
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Воры в вышиванках никак не успокоются. Бывший глава комсомольского- коммуняцкого горкома Днепра вдруг стал борцом с коммуняками. Бывших краснопузых руководителей не бывает.
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А как быть с украинской молодежью которая на 99% застряла в Рунете. Квоты и законы помогут?
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Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра.
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
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Достижение - это не когда квоты!
Достижение, когда граждане хотят. Из под палки не культура. Как пример совок.
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Когда его уже посадят на сдавание? У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1518
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